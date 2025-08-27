1 लीटर में 70 kmpl का बेजोड़ माइलेज, कीमत है महज 60 हजार रुपये
1 लीटर में 70 kmpl का बेजोड़ माइलेज, कीमत है महज 60 हजार रुपये

Hero HF Delux: भारत में ऐसी बाइक्स बेहद ही कम हैं जिनकी कीमत 60 हजार रुपये या उसके आसपास भी हो, ऐसी ही बाइक्स में शामिल है हीरो की एचएफ डीलक्स. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Aug 27, 2025, 07:56 AM IST
Hero HF Delux: भारत में E20 पेट्रोल मिलना शुरू हो गया है लेकिन 20% एथेनॉल मिलाने के बावजूद भी पेट्रोल की कीमतें कम नहीं हुई हैं. ऐसे में लोगों को अभी भी पेट्रोल भरवाने में उतना ही खर्च करना पड़ रहा है. इस खर्च से सिर्फ तभी बचा जा सकता है जब आपकी बाइक अच्छा माइलेज ऑफर करती हो, लेकिन ऐसी बाइक्स आजकल 1 लाख से कम कहां मिल रही हैं. अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो आज हम आपके लिए 70 kmpl का माइलेज देने वाली ऐसी बाइक लेकर आ गए हैं जिसकी कीमत 60 हजार रुपये (एक्स-शोरूम) है. 

कौन सी है ये बाइक 

जिस बाइक के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका नाम Hero HF Delux है जिसकी एक्स-शोरूम कीमत 59,998 रुपये है. ये कम्यूटर बाइक 70kmpl का माइलेज ऑफर करती है. ऐसे में आप एक बार पेट्रोल फुल करवाने के बाद इसे तकरीबन पूरे महीने मजे से चला सकते हैं. 

इंजन और पावर 

हीरो एचएफ डीलक्स (Hero HF Deluxe) 97.2 सीसी, एयर-कूल्ड, 4-स्ट्रोक, सिंगल-सिलेंडर OHC इंजन मिल जाता है. इस इंजन की बदौलत बाइक 7.91 बीएचपी का मैक्सिमम पावर जेनरेट करती है. ज्यादा से ज्यादा माइलेज मिले इस बात का ध्यान रखते हुए बाइक में एडवांस्ड प्रोग्राम्ड फ्यूल इंजेक्शन (PGM-FI) ऑफर किया गया है. इस सिस्टम की बदौलत ये बाइक 65-70 किमी प्रति लीटर (ARAI-प्रमाणित 70 किमी/लीटर) माइलेज ऑफर करती है जो हर महीने आपके काफी पैसे बचाने में मदद कर सकता है. बाइक में 4-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स, कॉन्स्टेंट मेश दिया गया है.

फीचर्स और स्पेसिफिकेशन 

बाइक के फ्रंट में ग्राहकों को टेलीस्कोपिक हाइड्रॉलिक शॉक एब्जॉर्बर दिए जाते हैं, इसके साथ ही रियर में 2-स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रॉलिक शॉक एब्जॉर्बर भी इसमें देखने को मिलते हैं. बाइक के फ्रंट और रियर में 130 मिमी ड्रम ब्रेक्स, इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम (IBS) के साथ मिल जाते हैं. बाइक में 2.75 x 18 इंच (ट्यूबलेस), 18-इंच अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं. ये आइक i3S टेक्नोलॉजी के साथ आती है. इसके कुछ वेरिएंट्स में आइडल स्टार्ट-स्टॉप सिस्टम दिया गया है जो जो ट्रैफिक में फ्यूल बचाता है. 

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

Hero HF Delux

