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Hindi NewsऑटोमोबाइलNitin Gadkari का सपना हुआ सच! Hero ने लॉन्च की मात्र ₹72,792 में आई देश की पहली Flex-Fuel बाइक, जानिए फीचर्स

Nitin Gadkari का सपना हुआ सच! Hero ने लॉन्च की मात्र ₹72,792 में आई देश की पहली Flex-Fuel बाइक, जानिए फीचर्स

Hero MotoCorp ने भारत की पहली 85% इथेनॉल से चलने वाली Splendor+ और HF Deluxe Flex-Fuel बाइक्स लॉन्च कर दी हैं. जानिए इनकी कीमत, फीचर्स और यह तकनीक आपके पैसे कैसे बचाएगी.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Jun 04, 2026, 07:10 AM IST
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कंपनी ने HF Deluxe Flex Fuel की शुरुआती कीमत 72,792 रुपये (ex-showroom Delhi) तय की है.
कंपनी ने HF Deluxe Flex Fuel की शुरुआती कीमत 72,792 रुपये (ex-showroom Delhi) तय की है.

भारतीय ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है. देश की सबसे बड़ी टू-व्हीलर कंपनी Hero MotoCorp ने पर्यावरण दिवस से ठीक पहले धमाका करते हुए अपनी दो सबसे पॉपुलर बाइक्स, Splendor+ और HF Deluxe को फ्लेक्स-फ्यूल (Flex-Fuel) अवतार में लॉन्च कर दिया है. ये बाइक्स 85% तक इथेनॉल मिले हुए पेट्रोल पर दौड़ सकती हैं. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और हरदीप सिंह पुरी की मौजूदगी में इन बाइक्स से पर्दा उठाया गया. इसका सीधा मतलब यह है कि अब आम आदमी का सफर न सिर्फ सस्ता होने वाला है, बल्कि प्रदूषण से भी बड़ी राहत मिलने वाली है.

क्या है कीमत और कब से मिलेगी?

Hero MotoCorp ने आम आदमी के बजट का पूरा ध्यान रखा है. कंपनी ने HF Deluxe Flex Fuel की शुरुआती कीमत 72,792 रुपये (ex-showroom Delhi) तय की है. वहीं सबकी चहेती Splendor+ Flex Fuel को 82,710 रुपये (ex-showroom Delhi) की कीमत पर लॉन्च किया गया है. कंपनी के मुताबिक ये मोटरसाइकिलें सबसे पहले जुलाई 2026 से दिल्ली और महाराष्ट्र के कुछ चुनिंदा इलाकों में बिक्री के लिए उपलब्ध होंगी. इसके बाद बहुत जल्द इन्हें पूरे देश में रोलआउट किया जाएगा.

आखिर क्या होती है Flex-Fuel तकनीक?

अगर आप सोच रहे हैं कि फ्लेक्स-फ्यूल क्या है, तो आपको बता दें कि यह एक ऐसी तकनीक है जिससे गाड़ी एक से ज्यादा तरह के ईंधन या उनके मिश्रण पर चल सकती है. Hero की ये नई बाइक्स E85 फ्यूल पर चलने के लिए डिज़ाइन की गई हैं. इसका मतलब है कि इसमें 85% इथेनॉल और 15% पेट्रोल का मिक्सचर इस्तेमाल किया जा सकता है. इथेनॉल एक बायोफ्यूल है जो गन्ने, मक्के और चावल जैसी फसलों से बनता है. यह पूरी तरह से घरेलू और रिन्यूएबल सोर्स है.

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भारत के लिए क्यों जरूरी है इथेनॉल?

भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर कच्चा तेल (Crude Oil) दूसरे देशों से खरीदता है. इथेनॉल के इस्तेमाल से तेल के आयात पर निर्भरता कम होगी और देश का पैसा बचेगा. भारत पहले ही पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग (E20) का लक्ष्य हासिल कर चुका है. अब 85% इथेनॉल वाली बाइक्स आने से प्रदूषण में भारी कमी आएगी. सरकार का लक्ष्य 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को 45% तक कम करना है, जिसमें यह तकनीक मील का पत्थर साबित होगी. इससे हमारे किसान भाइयों को भी फायदा होगा क्योंकि इथेनॉल खेती के प्रोडक्ट्स से ही बनता है.

नितिन गडकरी और सरकार का बड़ा प्लान

इस मेगा लॉन्चिंग के मौके पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने Hero MotoCorp की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि भारत वैकल्पिक ईंधन और क्लीन ट्रांसपोर्ट की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है. यह कदम 'आत्मनिर्भर भारत' और 'विकसित भारत' के सपने को सच करने जैसा है. पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी कहा कि इससे देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी. इसके साथ ही सरकार जल्द ही नियमों में बदलाव करने जा रही है जिससे E85, E100 और बायो-डीजल का इस्तेमाल गाड़ियों में और आसान हो जाएगा.

आम राइडर्स के लिए इसके क्या मायने हैं?

एक आम ग्राहक के तौर पर आपको अपनी रोज़ाना की राइडिंग आदतों को बदलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. इन बाइक्स में आप नॉर्मल पेट्रोल भी डाल सकते हैं और इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल भी. जैसे-जैसे देश में इथेनॉल पंप्स का नेटवर्क बढ़ेगा, आपको बेहद सस्ता ईंधन मिलने लगेगा. Hero MotoCorp के सीईओ हर्षवर्धन चितले ने कहा कि देश की दो सबसे भरोसेमंद बाइक्स को इस ग्रीन तकनीक के साथ लाना हमारे सस्टेनेबल मोबिलिटी के संकल्प को दिखाता है. अब आम भारतीय भी कम खर्च में पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए शान से सफर कर सकता है.

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About the Author
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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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