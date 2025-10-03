Advertisement
एक महीने में 6.87 बाइक्स बेचकर इस टू-व्हीलर कंपनी ने रचा इतिहास, दिवाली से पहले मनवाया लोहा

Hero MotoCorp September sales: Hero MotoCorp ने बताया कि GST बेनीफिट और त्योहारों की डिमांड के चलते उनकी डीलरशिप पर ग्राहकों की भीड़ पिछले त्योहारी सीज़न के मुकाबले दोगुनी हो गई है.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Oct 03, 2025, 08:37 AM IST
Hero MotoCorp September sales: Hero MotoCorp ने सितंबर 2025 के महीने में शानदार बिक्री का रिकॉर्ड बनाकर ये बता दिया है, कि मार्केट में चाहे कितने भी टू-व्हीलर्स आ जाएं, हीरो का झण्डा हमेशा बुलंद रहेगा. कंपनी ने इस सितंबर महीने में पिछले साल के मुकाबले 8% की साल-दर-साल (YoY) ग्रोथ हासिल करते हुए कुल 6,87,220 यूनिट्स की बिक्री की. 

इन वजहों से बिक्री में आई तेजी 

जोरदार डिमांड और GST बेनीफिट: Hero MotoCorp ने बताया कि GST लाभ और आगामी त्योहारों की मांग के चलते उनकी डीलरशिप पर ग्राहकों की भीड़ पिछले त्योहारी सीज़न के मुकाबले दोगुनी हो गई है. विशेष रूप से उच्च-वॉल्यूम कम्यूटर सेगमेंट (जैसे Splendor, HF Deluxe) में ज़बरदस्त आकर्षण देखा गया है.

नए मॉडलों का जलवा: नए लॉन्च किए गए मॉडल, जैसे Hunk 125R, Hunk 160 और HR Deluxe, ने बिक्री को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

निर्यात में रिकॉर्ड ग्रोथ
घरेलू बाज़ार में बिक्री 5% बढ़कर 6,47,582 यूनिट्स हो गई. वहीं, कंपनी के लिए सबसे बड़ी सफलता निर्यात के मोर्चे पर आई, जो लगभग 94.8% बढ़कर 39,638 यूनिट्स तक पहुँच गया. यह नए Hunk मॉडलों की मजबूत मांग के कारण संभव हुआ. इसके साथ ही, कंपनी ने Q2 FY26 में 1,11,584 यूनिट्स का अपना अब तक का सबसे अधिक वैश्विक डिस्पैच (Global Dispatches) भी दर्ज किया, जो पिछले वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही से 7.9% की ग्रोथ को दिखाता है.

इलेक्ट्रिक सेगमेंट में भी दमदार ग्रोथ
Hero के इलेक्ट्रिक वाहन (EV) डिवीजन VIDA ने भी अपनी मजबूत वृद्धि जारी रखी.

हाल ही में लॉन्च हुए VIDA VX2 EVooter के दम पर VIDA ने 12,736 VAHAN रजिस्ट्रेशन दर्ज किए.

इसके साथ ही इलेक्ट्रिक स्कूटर बाज़ार में VIDA की हिस्सेदारी पिछले साल के 4.7% से बढ़कर 12.2% हो गई है.

कंपनी ने स्पष्ट किया कि कई प्रमुख बाज़ारों में VIDA की मांग आपूर्ति से आगे चल रही है, जो इलेक्ट्रिक सेगमेंट में बढ़ती ताकत को दिखाता है. 

