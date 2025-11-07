Advertisement
बाइक छोड़िए Hero लाया कमाल की टू-सीटर कार, देखते ही हो जाएंगे फैन, खासियतें हैं जोरदार

Hero MotoCorp: NEX 3, Hero का पहला कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक चार-पहिया वाहन है, जिसे कंपनी ने माइक्रो इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर के रूप में पेश किया है. इसमें टैंडम सीटिंग (एक के पीछे एक) अरेंजमेंट है, जिससे यह दो यात्रियों को अजस्ट करता है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Nov 07, 2025, 12:48 PM IST
Hero MotoCorp: ये यह बहुत बड़ी खबर है! Hero MotoCorp ने EICMA 2025 में अपनी इलेक्ट्रिक सब्सिडीएरी कंपनी VIDA के माध्यम से अपने पारंपरिक दोपहिया वाहन निर्माता की पहचान से हटकर Hero MotoCorp ने 'Novus' रेंज के तहत इंटेलिजेंट, सस्टेनेबल और इंटीग्रेटेड मोबिलिटी सॉल्यूशंस का एक पोर्टफोलियो पेश किया, जो दिखाता है कि कंपनी सिर्फ़ बाइक और स्कूटर तक ही सीमित नहीं रहना चाहती.

NEX 3: माइक्रो इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर
पहला 4-व्हीलर प्रयास: NEX 3, Hero का पहला कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक चार-पहिया वाहन है, जिसे कंपनी ने माइक्रो इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर के रूप में पेश किया है. इसमें टैंडम सीटिंग (एक के पीछे एक) अरेंजमेंट है, जिससे यह दो यात्रियों को अजस्ट करता है. इसे "ऑल-वेदर पर्सनल EV" के रूप में डिज़ाइन किया गया है, जो चार पहियों की सुरक्षा और आराम के साथ-साथ शहरी और ग्रामीण दोनों यात्राओं के लिए पेरफेक्ट है. 

NEX 1 और NEX 2: माइक्रो-मोबिलिटी डिवाइस
NEX 1: यह एक पोर्टेबल, पहनने योग्य (Wearable) माइक्रो मोबिलिटी डिवाइस है, जो बेहद कॉम्पैक्ट और व्यक्तिगत यात्राओं के लिए डिज़ाइन किया गया है.

NEX 2: यह एक इलेक्ट्रिक ट्राइक (Trike) है, यानी तीन पहियों वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर, जो शहरी आवागमन के लिए स्टेबिलिटी और स्पीड का मिश्रण प्रदान करता है.

अन्य प्रमुख ऐलान 
VIDA ने दोपहिया सेगमेंट में भी अपने वैश्विक विस्तार और प्रदर्शन पर जोर दिया:

अंतर्राष्ट्रीय लॉन्च: VIDA VX2 अर्बन स्कूटर को यूरोपीय बाजार में लॉन्च करने की घोषणा की गई.

ग्लोबल इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल कॉन्सेप्ट्स:

VIDA Concept Ubex: VIDA की पहली ग्लोबल इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल का कॉन्सेप्ट.

VIDA Project VxZ: Zero Motorcycles USA के सहयोग से विकसित किया गया कॉन्सेप्ट, जो हाई-परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक सेगमेंट में Hero की महत्वाकांक्षा को दर्शाता है.

ऑफ-रोड सेगमेंट (DIRT.E Series):

DIRT.E K3: 4 से 10 वर्ष के बच्चों के लिए डिज़ाइन की गई इलेक्ट्रिक ऑफ-रोड मोटरसाइकिल.

DIRT.E MX7 Racing Concept: एक हाई-परफॉर्मेंस, चुस्त इलेक्ट्रिक ऑफ-रोड रेसिंग मोटरसाइकिल कॉन्सेप्ट.

यह स्पष्ट है कि Hero MotoCorp अब इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्पेस में एक प्रमुख वैश्विक खिलाड़ी बनने की राह पर है.

