Hero की नई बाइक टेस्टिंग के दौरान स्पॉट; 125cc सेगमेंट में मचाएगी धमाल, मिलेंगे क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स
Hero की नई बाइक टेस्टिंग के दौरान स्पॉट; 125cc सेगमेंट में मचाएगी धमाल, मिलेंगे क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स

Hero New Bike Features: भारतीय बाजार में इस हफ्ते Hero Motocorp अपनी नई बाइक को पेश कर सकती है. कंपनी इस मोटरसाइकिल को 125 सीसी में पेश करने की तैयारी कर रही है. आपको भी हीरो की बाइक पसंद आती है, तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होने वाला है. 

Written By  Md Shahzad khan|Last Updated: Aug 17, 2025, 11:30 PM IST
Hero की नई बाइक टेस्टिंग के दौरान स्पॉट; 125cc सेगमेंट में मचाएगी धमाल, मिलेंगे क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स

Hero New Bike Features: आप भी नई बाइक खरीदने का सोच रहे हैं, तो आप कुछ दिन और रूक जाइए. क्योंकि हीरो अपनी बाइक को इस हफ्ते लॉन्च करने की तैयारी में है. आप अगर थोड़ा इंतेजार कर लेंगे, तो आपको बेस्ट ऑप्शन मिलने की उम्मीद है. कंपनी इस बाइक को 125 सीसी में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. हम आपको बताएंगे कि कंपनी इस बाइक को किस फीचर्स, इंजन और कीमत पर लॉन्च कर सकती है. आइए जानते हैं इसके बारे में. 

Hero Motocorp अपनी नई बाइक को भारतीय बाजार लॉन्च करने जा रही है. हालांकि कंपनी अपनी नई मोटरसाइकिल को कब पेश करेगी इसकी जानकारी नहीं दी गई है. हीरो की इस बाइक को टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया है. कंपनी लॉन्च से पहले बाइक की टेस्टिंग में लगी हुई है. 

बाइक के फीचर्स

टेस्टिंग के दौरान इस बाइक में क्रूज कंट्रोल को देखा गया है. इससे साफ पता चलता है की कंपनी अपनी इस बाइक को कारों की तरह क्रूज कंट्रोल के साथ पेश करने जा रही है. बता दें कि Hero Motocorp की इस बाइक में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट, एलईडी हेडलाइट जैसे फीचर्स दिए गए हैं. 

कैसा होगा इंजन और कब होगी लॉन्च

इंजन की बात करें, तो इस बाइक में 124.7 सीसी का सिंगल-सिलेंडर एयर-कूल्ड इंजन इंजन देखने को मिल सकता है. जो 10hp का पावर और 10 Nm का टॉर्क जनरेट कर सकता है. इस  बाइक में पांच स्पीड गियरबॉक्स दिया जाएगा. हीरो कंपनी इस बाइक को भारतीय बाजार में कब पेश करेंगी अभी इसकी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है. हालांकि उम्मीद ये लगाई जा रही है कि कंपनी अपनी इस बाइक को 19 और 20 अगस्त तक लॉन्च कर सकती है. 

Md Shahzad khan

शहज़ाद खान अक्टूबर 2024 से ज़ी न्यूज़ के ऑटो डेस्क सेक्शन में कार्यरत हैं। उन्हें ऑटोमोबाइल सेक्टर की गहरी समझ है और वे नई गाड़ियों, तकनीकी बदलावों और ट्रेंड्स पर शोधपूर्ण और सटीक लेखन के जरिए अपने...और पढ़ें

TAGS

Hero new 125cc bikecruise control

