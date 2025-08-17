Hero की नई बाइक टेस्टिंग के दौरान स्पॉट; 125cc सेगमेंट में मचाएगी धमाल, मिलेंगे क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स

Hero New Bike Features: आप भी नई बाइक खरीदने का सोच रहे हैं, तो आप कुछ दिन और रूक जाइए. क्योंकि हीरो अपनी बाइक को इस हफ्ते लॉन्च करने की तैयारी में है. आप अगर थोड़ा इंतेजार कर लेंगे, तो आपको बेस्ट ऑप्शन मिलने की उम्मीद है. कंपनी इस बाइक को 125 सीसी में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. हम आपको बताएंगे कि कंपनी इस बाइक को किस फीचर्स, इंजन और कीमत पर लॉन्च कर सकती है. आइए जानते हैं इसके बारे में.

Hero Motocorp अपनी नई बाइक को भारतीय बाजार लॉन्च करने जा रही है. हालांकि कंपनी अपनी नई मोटरसाइकिल को कब पेश करेगी इसकी जानकारी नहीं दी गई है. हीरो की इस बाइक को टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया है. कंपनी लॉन्च से पहले बाइक की टेस्टिंग में लगी हुई है.

बाइक के फीचर्स

टेस्टिंग के दौरान इस बाइक में क्रूज कंट्रोल को देखा गया है. इससे साफ पता चलता है की कंपनी अपनी इस बाइक को कारों की तरह क्रूज कंट्रोल के साथ पेश करने जा रही है. बता दें कि Hero Motocorp की इस बाइक में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट, एलईडी हेडलाइट जैसे फीचर्स दिए गए हैं.

यह भी पढ़ें:

सावधान: आपकी कार का डैशकैम बन सकता है इंश्योरेंस क्लेम का दुश्मन, जानें वजह और समाधान

कैसा होगा इंजन और कब होगी लॉन्च

इंजन की बात करें, तो इस बाइक में 124.7 सीसी का सिंगल-सिलेंडर एयर-कूल्ड इंजन इंजन देखने को मिल सकता है. जो 10hp का पावर और 10 Nm का टॉर्क जनरेट कर सकता है. इस बाइक में पांच स्पीड गियरबॉक्स दिया जाएगा. हीरो कंपनी इस बाइक को भारतीय बाजार में कब पेश करेंगी अभी इसकी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है. हालांकि उम्मीद ये लगाई जा रही है कि कंपनी अपनी इस बाइक को 19 और 20 अगस्त तक लॉन्च कर सकती है.