गांव के लोगों की फेवरेट बाइक अब हो गई महंगी, देती है 70 kmpl का माइलेज; जानें नई कीमत!

Hero Passion Plus New Price: हीरो मोटर कॉर्प अपनी किफायती और बेहतरीन माइलेज वाली बाइक बनाने के लिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में मशहूर है. इस कंपनी की बाइक का मिडिल क्लास के बीच काफी डिमांड है. हीरो की मिड रेंज की बाइक को गांवों में भी काफी पसंद किया जाता है. इस कंपनी की हीरो पैशन प्लस बेस्ट सेलिंग बाइक में से एक है, लेकिन अब कंपनी इसकी कीमत में इजाफा करने जा रही है. कंपनी ने इस बाइक में OBD-2B एमिशन नॉर्म्स के अपडेट को शामिल किया है. जिसकी वजह से इस बाइक की कीमत में थोड़ी सी बढ़ोतरी की गई है. कंपनी ने इस बाइक के कलर ऑप्शन में भी काफी बदलाव किया है.

The @HeroMotoCorp Passion Plus commuter motorcycle has been updated to meet the latest OBD-2B emission norms. In the process, its price tag has gone up by Rs 1,750 and its lost a few colour options.

