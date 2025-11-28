हीरो स्प्लेंडर प्लस vs होंडा शाइन 100 डीएक्स, कौन है 100cc का असली राजा? कीमत, माइलेज जानकर हो जाएंगे दंग

Hero Splendor Plus vs Honda Shine 100 DX: होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने अपनी नई शाइन 100 डीएक्स को लॉन्च करके कम्यूटर सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की है. होंडा की यह नई बाइक सीधे देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक, हीरो स्प्लेंडर प्लस को चुनौती दे रही है. स्प्लेंडर प्लस लंबे समय से इस सेगमेंट की बेताज बादशाह रही है, लेकिन होंडा की नई शाइन भी कम दमदार नहीं है. आइए, इन दोनों बाइक्स की तुलना करके देखते हैं कि ग्राहकों के लिए कौन सी बेहतर है.

डिजाइन और लुक

हीरो स्प्लेंडर प्लस का लुक वही पुराना और भरोसेमंद है, जिसे ग्राहक सालों से पसंद करते आए हैं. समय के साथ, हीरो ने इसकी पेंट स्कीम और ग्राफिक्स को बेहतर किया है. इसमें पतला डिजाइन, क्रोम फिनिश वाला 3D लोगो और कुल पांच रंग के ऑप्शन मिलते हैं.

वहीं, होंडा शाइन 100 डीएक्स में एक बड़ी हेडलाइट है, जो क्रोम से सजी है. इसका फ्यूल टैंक हैवी दिखता है और यह सिंगल-पीस सीट के साथ आसानी से मिल जाता है, जो बाइक के लुक को बेहतर बनाता है. यह चार रंग के ऑप्शन में मौजूद है.

फीचर्स और सुविधाएं

स्प्लेंडर प्लस में मुख्य रूप से एनालॉग मीटर दिया गया है. लेकिन, अगर आप डिजिटल फीचर्स चाहते हैं, तो आप स्प्लेंडर प्लस XTEC मॉडल ले सकते हैं, जिसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, एसएमएस अलर्ट और माइलेज इंडिकेटर जैसी सुविधाएं मिलती हैं.

इसके विपरीत, शाइन 100 डीएक्स में एक पूरी तरह से डिजिटल एलसीडी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है. यह डिस्प्ले रियल-टाइम माइलेज, खाली होने तक की दूरी और डिजिटल घड़ी जैसी जरूरी जानकारी दिखाता है.

इंजन और ताकत

हीरो स्प्लेंडर प्लस में 97.2 सीसी का सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड इंजन है. यह इंजन 7.9 हॉर्स पावर और 8.05 एनएम का टॉर्क पैदा करता है. इसमें 4-स्पीड गियरबॉक्स है.

होंडा शाइन 100 डीएक्स में 98.98 सीसी का सिंगल-सिलेंडर इंजन लगा है, जो 7 हॉर्स पावर और 8.04 एनएम का अधिकतम टॉर्क देता है. यह भी 4-स्पीड ट्रांसमिशन के साथ आता है और इसमें सेल्फ-स्टार्ट के साथ किक-स्टार्ट का ऑप्शन भी है.

दोनों ही बाइक्स में आगे टेलीस्कोपिक फोर्क्स और पीछे 5-स्टेप एडजस्टेबल शॉक एब्जॉर्बर हैं. ब्रेकिंग के लिए दोनों में ही आगे और पीछे ड्रम ब्रेक दिए गए हैं. दोनों में ट्यूबलेस टायर भी हैं, लेकिन शाइन में 17-इंच के पहिए हैं, जबकि स्प्लेंडर में 18-इंच के पहिए दिए गए हैं.

कीमत

हीरो स्प्लेंडर प्लस की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 83,251 रुपये है, जबकि होंडा शाइन 100 डीएक्स की कीमत अभी भारतीय बाजार के लिए घोषित नहीं की गई है.