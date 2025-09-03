Hero Xoom 160 की डिलीवरी इस महीने होगी शुरू, जानें कीमत और खासियत
Hero Xoom 160: हीरो ज़ूम 160 बुकिंग के लिए उपलब्ध है और इसकी शुरुआती कीमत 1.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है.

Sep 03, 2025
Hero Xoom 160: हीरो मोटोकॉर्प ने जनवरी 2025 में भारतीय बाज़ार में Xoom 160 स्कूटर लॉन्च किया था. इसकी शुरुआती कीमत 1.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई थी. कंपनी ने अब ऐलान किया है कि इसी महीने (सितंबर 2025) से इस स्कूटर की डिलीवरी शुरू कर दी जाएगी. अगर आप भी इस स्कूटर को खरीदना चाहते हैं तो चलिए इसके बारे में हर एक डिटेल्स जानते हैं. 

किन खासियतों से है लैस 

हीरो Xoom 160 अपने मज़बूत बॉडीवर्क, लंबी विंडस्क्रीन और सिंगल-पीस सीट के साथ-साथ एक अनोखे डुअल-चेंबर एलईडी हेडलाइट के साथ एक मज़बूत डिज़ाइन के साथ आता है. ग्राहकों के पास एक्सेसरीज़ के तौर पर एक लंबी विंडस्क्रीन और एक टूरिंग बॉक्स खरीदने का ऑप्शन है. इस मैक्सी स्कूटर की लंबाई 1983 मिमी, चौड़ाई 772 मिमी और सीट की ऊँचाई 787 मिमी है. हीरो ज़ूम 160 का ग्राउंड क्लीयरेंस 155 मिमी है.

फीचर्स और सपेक्स 

फीचर्स की बात करें तो, हीरो ज़ूम 160 में टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन के साथ एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट पैनल, एलईडी लाइटिंग, कीलेस स्टार्ट, ABS, रिमोट सीट अनलॉक और बहुत कुछ शामिल है. स्कूटर में आगे की तरफ 120/70 और पीछे की तरफ 140/60 साइज़ के 14-इंच के एलॉय व्हील लगे हैं. सस्पेंशन सिस्टम में आगे की तरफ टेलीस्कोपिक हाइड्रॉलिक शॉक एब्जॉर्बर और पीछे की तरफ डुअल शॉक एब्जॉर्बर शामिल हैं जो बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हैं। इसके अलावा, यह दमदार ब्रेकिंग के लिए डिस्क ब्रेक और ABS से लैस है.

इंजन और पावर 

हीरो ज़ूम 160 में 156 सीसी का लिक्विड-कूल्ड इंजन लगा है जो 8,000 आरपीएम पर 14.6 बीएचपी और 6,500 आरपीएम पर 14 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है, जो सीवीटी ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन से जुड़ा है. 142 किलोग्राम वजन के साथ, यह लगभग 40 किमी प्रति लीटर की ईंधन दक्षता प्रदान करता है. इन सबके साथ, यह स्कूटर देश में बिक्री के लिए उपलब्ध यामाहा एयरोक्स 155 का उपयुक्त प्रतिद्वंद्वी है.

Hero Xoom 160

