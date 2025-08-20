एडवेंचर के दीवानों के लिए बेस्ट है Hero Xpulse 210, जानें इसकी हर एक खासियत
एडवेंचर के दीवानों के लिए बेस्ट है Hero Xpulse 210, जानें इसकी हर एक खासियत

Hero Xpulse 210 Adventure Bike: अगर आप हाल-फिलहाल में एक एडवेंचर बाइक खरीदने की तैयारी में हैं तो हीरो का ये ऑप्शन आपके लिए तगड़ा साबित हो सकता है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Aug 20, 2025, 11:19 AM IST
Hero Xpulse 210 Adventure Bike: हीरो एक्सपल्स 210 भारत की सबसे किफ़ायती एडवेंचर बाइक का मच अवेटेड एडिशन है. इसे एडवेंचर के शौकीनों के बीच काफी पसंद किया जाता है. अगर आप भी एडवेंचर राइडिंग करना चाहते हैं तो इस बाइक को खरीद सकते हैं. ऐसे में आज हम आपको इस बाइक की खूबियों के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं. 

1. इंजन

आपको बता दें कि बाइक में अब 210cc इंजन को शामिल किया गया है जो अब लिक्विड-कूल्ड इंजन यूनिट है. ये इंजन पुराने 200cc एयर-कूल्ड इंजन से कहीं ज्यादा दमदार है. ये इंजन 24.3hp और 20.4Nm जेनरेट करता है. जिससे एडवेंचर राइडिंग के दौरान बेहतरीन एक्सपीरियंस मिलता है साथ ही एक नेक्स्ट लेवल पावर फील होती है. इसे रोड पर राइड करना आपको काफी पसंद आएगा क्योंकि पावर में इजाफा हुआ है. इस बाइक में 6-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है. 

2. फीचर्स 

हीरो ने एक्सपल्स 210 की कीमत, इसमें दिए गए किट को देखते हुए, काफ़ी आक्रामक रखी है. एलईडी लाइटिंग, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला TFT, स्विचेबल ABS और लिक्विड-कूलिंग जैसे फ़ीचर आमतौर पर महंगी मोटरसाइकिलों में मिलते हैं, लेकिन एक्सपल्स अपने ऑफर प्राइज को कंट्रोल करने में सफल हो जाती है. 

3. राइड क्वालिटी

अगर आप एडवेंचर राइडिंग को लंबी दूरी तक ले जाते हैं तो आपको इसके दमदार सस्पेंशन और कंफरटेबल एर्गोनॉमिक्स की बदौलत बेहतरीन राइड क्वालिटी मिलती है. राइडिंग पोजीशन की वजह से भी राइडर्स को किसी भी तरह की कोई समस्या देखने को नहीं मिलती है. अगर आप आए दिन अपने दोस्तों के साथ एडवेंचर राइडिंग पर निकल जाते हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है आप एक बार में बिना किसी परेशानी के लंबी दूरी तय करते हैं.  

 

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

Hero Xpulse 210

;