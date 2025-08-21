Hero ने चुपके से लॉन्च कर दिया Xtreme 125R का नया वेरिएंट, फीचर्स और कीमत जानकर चौंक जाएंगे
Hindi Newsऑटोमोबाइल

Hero ने चुपके से लॉन्च कर दिया Xtreme 125R का नया वेरिएंट, फीचर्स और कीमत जानकर चौंक जाएंगे

Hero Launch Xtreme 125R New Variant: Hero Motocorp ने भारतीय बाजार में अपनी Xtreme 125R का सिंगल सीट वेरिएंट लॉन्च कर दिया है. इस बाइक में LED सेटअप के साथ सिंगल चैनल ABS जैसे फीचर्स को पेश किया है. आइए जानते हैं इस बाइक के बारे में...

 

Written By  Md Shahzad khan|Last Updated: Aug 21, 2025, 10:21 PM IST
Hero ने चुपके से लॉन्च कर दिया Xtreme 125R का नया वेरिएंट, फीचर्स और कीमत जानकर चौंक जाएंगे

Hero Xtreme 125R New Variant: हीरो मोटरकॉप ने हाल ही में भारतीय बाजार में अपनी Glamour X को लॉन्च किया है. कंपनी ने इस बाइक में क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स दिए हैं, जो काफी चर्चा का विषय बना है. दरअसल Glamour X पहली सबसे सस्ती बाइक बन गई है, जिसमें क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स को जोड़ा गया है.  अब कंपनी ने Hero Xtreme 125R को सिंगल सीट के साथ लॉन्च कर दिया है. हीरो ने इस बाइक में सिंगल सीट देने के साथ ही कई नए फीचर्स को भी जोड़ा है. आइए जानते हैं.

Xtreme 125R के  सिंगल सीट वेरिएंट्स के बारे में.

Hero Xtreme 125R सिंगल सीट वाले वेरिएंट्स के फीचर्स की बात करें, तो इस बाइक में  LED सेटअप, फ्रंट में डिस्क ब्रेक और रियर में ड्रम ब्रेक, हजार्ड लैंप, सिंगल चैनल ABS और स्पोर्टी मफलर कवर जैसे फीचर्स को जोड़ा गया है. इस बाइक के इंजन की बात करें तो इसमें 124.7 सीसी का इंजन दिया गया है, जो 11.4bhp की पावर और 10.5Nm का टॉर्क जनरेट करता है. Hero Xtreme 125R सिंगल सीट में पहले जैसे ही 5 स्पीड गियरबॉक्स मिलता है. 

यह भी पढ़ें: Apache RTR 180 vs Kawasaki W175: कॉलेज बॉयज के लिए कौन सी बाइक है परफेक्ट, जानें फीचर्स और कीमत

Hero Xtreme 125R सिंगल सीट की कीमत

Hero की इस बाइक में 95 kmph की टॉप स्पीड दी गई है. इस बाइक का कर्ब वजन 136 किलोग्राम है. कंपनी के मुताबिक यह बाइक 1 लीटर पेट्रोल पर 66 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है. आपको बता दें कि एक्सट्रीम 125R सिंगल सीट ABS वेरिएंट की (एक्स-शोरूम) कीमत 1,01,479 है, जबकि एक्सट्रीम 125R Single Seat ABS-OBD 2B की (एक्स-शोरूम) कीमत 1,03,476 रुपये है. 

यह भी पढ़ें: कमर्शियल ईवी मार्केट में TVS की नई एंट्री: लॉन्च की King Kargo HD EV, मिलेगी 156 Km की रेंज और दमदार परफॉर्मेंस

Hero Xtreme 125R सिंगल सीट वाले वेरिएंट का सीधा मुकाबला भारतीय बाजार में TVS Raider 125, Bajaj Pulsar N125 जैसी बाइक्स से हैं. आप भी नई बाइक खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो आपको यह बाइक जरूर देखनी चाहिए. 

Md Shahzad khan

शहज़ाद खान अक्टूबर 2024 से ज़ी न्यूज़ के ऑटो डेस्क सेक्शन में कार्यरत हैं। उन्हें ऑटोमोबाइल सेक्टर की गहरी समझ है और वे नई गाड़ियों, तकनीकी बदलावों और ट्रेंड्स पर शोधपूर्ण और सटीक लेखन के जरिए अपने...और पढ़ें

Hero Xtreme 125Rhero launch new bike variant

;