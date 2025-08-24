Hero ने चुकपे से लॉन्च कर दिया Xtreme 125R का ये वेरिएंट, जानें कितनी कीमत में हो जाएगा आपका

Hero Xtreme 125R: हीरो मोटोकॉर्प ने भारतीय बाज़ार में एक्सट्रीम 125R का नया सिंगल-सीट वर्ज़न चुपचाप लॉन्च कर दिया है. यह नया वर्ज़न एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम के साथ आता है और इसकी कीमत ₹1 लाख है, जो स्प्लिट सीट ABS वर्ज़न से लगभग ₹2,000 कम है. हीरो एक्सट्रीम 125R की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत IBS वर्ज़न के लिए ₹98,425 है.

किन खासियतों से है लैस

सिंगल-पीस सीट के अलावा, मोटरसाइकिल में कोई बदलाव नहीं किया गया है. नई सीट राइडर और पीछे बैठे व्यक्ति को बेहतर सपोर्ट और आराम प्रदान करेगी. हालाँकि, यह मोटरसाइकिल के स्पोर्टी लुक और इसकी रोड प्रेजेंस कम ज़रूर करती है.

हीरो एक्सट्रीम 125R का मुकाबला

हीरो एक्सट्रीम 125R का सीधा मुकाबला बजाज पल्सर N125, टीवीएस रेडर 125 और होंडा सीबी 125 हॉर्नेट से है.

हीरो एक्सट्रीम 125R के स्पेसिफिकेशन

हीरो मोटोकॉर्प ने एक्सट्रीम 125R के लिए एक बिल्कुल नया इंजन पेश किया है. यह इंजन, एक 125 सीसी सिंगल-सिलेंडर यूनिट है, जो पाँच-स्पीड ट्रांसमिशन से जुड़ा है और 8,250 आरपीएम पर 11.5 बीएचपी की अधिकतम पावर और 6,000 आरपीएम पर 10.5 एनएम का अधिकतम टॉर्क पैदा कर सकता है। इसके अतिरिक्त, हीरो मोटोकॉर्प का दावा है कि यह इंजन 66 किमी प्रति लीटर का माइलेज दे सकता है.

हीरो एक्सट्रीम 125R के कलर ऑप्शन

हीरो मोटोकॉर्प का दावा है कि इस मोटरसाइकिल के रंग जीवंत लुक के साथ युवा ग्राहकों को आकर्षित करते हैं. हीरो एक्सट्रीम 125R तीन अलग-अलग रंगों में उपलब्ध है: कोबाल्ट ब्लू, फायरस्टॉर्म रेड और स्टैलियन ब्लैक.