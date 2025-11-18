Hero लेकर आया Xtreme 160R 4V का स्पेशल एडीशन, फुल-कलर डिस्प्ले से होगी लैस

Xtreme 160R 4V Combat Edition: हीरो मोटोकॉर्प ने अपनी लोकप्रिय स्पोर्ट्स कम्यूटर मोटरसाइकिल Xtreme 160R 4V का कॉम्बैट एडिशन (Combat Edition) पेश करके 160cc सेगमेंट में हलचल मचा दी है. इस खास एडिशन में डिज़ाइन और फीचर्स के स्तर पर कई बड़े बदलाव किए गए हैं, जो इसे सेगमेंट में सबसे एडवांस मोटरसाइकिल बनाते हैं. हालांकि कंपनी ने इसे आधिकारिक तौर पर पेश कर दिया है, लेकिन इसकी कीमत का खुलासा अभी तक नहीं किया गया है. यह नया एडिशन उन ग्राहकों के लिए है जो स्पोर्टी लुक के साथ हाइटेक फीचर्स भी चाहते हैं.

डिजाइन

डिज़ाइन के मामले में, इस खास एडिशन को एक ताज़ा और आक्रामक लुक दिया गया है. इसमें एक नया कॉम्बैट ग्रे (Combat Grey) कलर थीम दिया गया है, जिसे नियोन येलो (Neon Yellow) हाइलाइट्स से लैस किया गया है. टैंक श्राउड और इंजन कवर पर दी गई नियोन येलो स्ट्रिप्स इसे स्पोर्टी अपील देती हैं, जबकि पैसेंजर सीट के नीचे भी इसी रंग का एक्सेंट मिलता है. विज़ुअल्स को और बेहतर बनाने के लिए, बाइक के हेडलैंप डिज़ाइन को भी अपडेट किया गया है, जो अब हीरो की बड़ी मोटरसाइकिल Xtreme 250R से मिलता-जुलता दिखता है.

फीचर्स

Hero Xtreme 160R 4V Combat Edition को सबसे खास इसके सेगमेंट-फर्स्ट फीचर्स बनाते हैं. यह 160cc सेगमेंट में पहली मोटरसाइकिल है जो क्रूज कंट्रोल (Cruise Control) और राइड-बाय-वायर (Ride-by-Wire) तकनीक जैसी प्रीमियम सुविधाएँ लेकर आई है. इसके अतिरिक्त, इसमें राइडर की सुविधा के लिए रेन, स्पोर्ट और रोड जैसे तीन राइडिंग मोड दिए गए हैं. फीचर्स की सूची में एक नया फुल-कलर एलसीडी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी शामिल है, जिसमें 0-60 किमी प्रति घंटा और क्वार्टर-माइल टाइम रिकॉर्डर जैसी उपयोगी जानकारी मिलती है, जो इसे स्टैंडर्ड मॉडल से कहीं अधिक प्रीमियम बनाती है.

इंजन और पावर

मैकेनिकल रूप से, कॉम्बैट एडिशन में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसमें स्टैंडर्ड Xtreme 160R 4V वाला ही भरोसेमंद 163cc, 4-स्ट्रोक, एयर-ऑयल कूल्ड, 4-वाल्व इंजन लगा हुआ है. यह इंजन 16.66 hp की अधिकतम पावर और 14.6 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. हालांकि, इंजन में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन नए तकनीकी फीचर्स और राइडिंग मोड्स का समावेश इस कॉम्बैट एडिशन को 160cc सेगमेंट में सबसे उन्नत और आकर्षक पैकेज बना देता है.