Hero Xtreme 160R 4V vs TVS Apache RTR 160 4V: कौन सी स्पोर्टी बाइक है सबसे दमदार

Bike Comparison: अगर 160 सीसी सेगमेंट की बाइक्स की बात होती है तो TVS Apache RTR 160 4V और Hero Xtreme 160R 4V का नाम आना बेहद ही आम है. दोनों ही अच्छे ऑप्शन हैं. इनके डिजाइन और फीचर्स भी काफी एक जैसे हैं. लेकिन जब बात आती है पैसे खर्च करने की तब लोगों के मन में ये सवाल पैदा होता है कि आखिर दोनों में से कौन सा ऑप्शन बेस्ट है. अगर आप भी इसी कन्फ्यूजन में हैं तो चलिए हम आपके लिए इन दोनों बाइक्स के बारे में डिटेल में बताने जा रहे हैं.

परफॉर्मेंस और राइडिंग मोड्स

Hero Xtreme 160R 4V और TVS Apache RTR 160 4V दोनों ही 160cc सेगमेंट में बेहतरीन परफॉर्मेंस देती हैं, लेकिन उनका अप्रोच अलग है. Apache RTR 160 4V का Sport Mode फुल पावर (17.55 PS) और टॉर्क जनरेट करता है, जो इसे सेगमेंट की सबसे पावरफुल बाइक में से एक बनाता है. साथ ही, इसके राइडिंग मोड्स (Sport, Urban, Rain) न केवल थ्रॉटल रिस्पॉन्स को बदलते हैं, बल्कि ABS इंटरवेंशन को भी एडजस्ट करते हैं. वहीं, Xtreme 160R 4V में भी 3 राइडिंग मोड्स मिलते हैं, जो मुख्य रूप से थ्रॉटल रिस्पॉन्स को बदलकर राइडर को अपनी जरूरत के हिसाब से बाइक ट्यून करने की सुविधा देते हैं, पर यह Apache के मुकाबले कम पावरफुल है.

'क्रूज़ कंट्रोल' फीचर

Hero Xtreme 160R 4V Combat Edition का सबसे बड़ा आकर्षण इसका क्रूज़ कंट्रोल फीचर है, जो 160cc सेगमेंट में अद्वितीय (unique) है. यह फीचर लंबी दूरी की हाईवे राइडिंग के दौरान समान रफ्तार बनाए रखने में मदद करता है, जिससे राइडर की थकान काफी हद तक कम होती है. हालांकि, भारत के भारी ट्रैफिक वाली सड़कों पर इसका व्यावहारिक उपयोग सीमित हो सकता है. यह फीचर विशेष रूप से उन राइडर्स को आकर्षित करेगा जो अपनी बाइक का उपयोग मुख्य रूप से लम्बी हाईवे यात्राओं के लिए करना चाहते हैं.

सेफ़्टी और एडवांस्ड फीचर्स

सुरक्षा और उन्नत तकनीक के मामले में TVS Apache RTR 160 4V एक कदम आगे निकलती है. इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम और क्रैश अलर्ट जैसे एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं. क्रैश अलर्ट फीचर आपात स्थिति में तीन इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स को अलर्ट भेज सकता है, जो खासकर नए राइडर्स के लिए बेहद उपयोगी है. इसके अलावा, TVS की ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी (GTT) धीमी गति के ट्रैफिक में क्लच मॉड्यूलेशन से बाइक को चलाने में मदद करती है. दूसरी ओर, Xtreme 160R 4V में क्रूज़ कंट्रोल एक सुविधा के रूप में है, लेकिन Apache के ट्रैक्शन कंट्रोल और क्रैश अलर्ट जैसे सक्रिय (active) सुरक्षा फीचर्स का मुकाबला नहीं करता.

कंसोल और कनेक्टिविटी

इंस्ट्रूमेंट कंसोल और कनेक्टिविटी में दोनों ही बाइक बेहतरीन हैं, लेकिन Apache RTR 160 4V का TFT कंसोल अधिक प्रीमियम फील देता है. इसका डिज़ाइन Apache RTR 310 के कंसोल जैसा है और यह रेस टेलीमेट्री, 0-60 किमी/घंटा टाइमर और लैप रिकॉर्डर जैसे अतिरिक्त रीडआउट्स प्रदान करता है. Xtreme 160R 4V में भी एक कलर-LCD कंसोल दिया गया है, जिसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन और रियल-टाइम इंफॉर्मेशन मिलती है. हालाँकि, Apache में वॉयस असिस्ट फीचर भी मिलता है, जो Hero की बाइक में अनुपस्थित है, जिससे Apache टेक्नोलॉजी के मामले में थोड़ी बेहतर साबित होती है.

कीमत और हमारा फैसला

Hero Xtreme 160R 4V Cruise Control की कीमत ₹1,34,100 रुपये और TVS Apache RTR 160 4V TFT की कीमत ₹1,35,840 रुपये (दोनों एक्स-शोरूम, दिल्ली) है. दोनों के बीच केवल ₹1,740 रुपये का मामूली अंतर है. Hero Xtreme 160R 4V Combat Edition उन राइडर्स के लिए फायदे का सौदा है जो क्रूज़ कंट्रोल को आगे रखते हैं और अपनी राइड को आरामदायक बनाना चाहते हैं. वहीं, TVS Apache RTR 160 4V TFT अधिक फीचर-लोडेड और सुरक्षित पैकेज है, जिसमें बेहतर पावर आउटपुट, एडवांस्ड सुरक्षा फीचर्स (ट्रैक्शन कंट्रोल) और एक प्रीमियम TFT कंसोल मिलता है, जो इसे एक फन-टू-राइड ऑप्शन बनाता है.