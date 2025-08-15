Hero Xtreme 250R vs KTM 250 Duke: कौन है 250cc सेगमेंट का असली बादशाह?
Hero Xtreme 250R vs KTM 250 Duke: आज हम आपको Hero Xtreme 250R और KTM 250 Duke के फीचर्स, इंजन, परफॉर्मेंस और कीमत के बारे में बताएंगे.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Aug 15, 2025, 10:23 AM IST
Hero Xtreme 250R vs KTM 250 Duke: 250cc की बाइक भारतीय युवाओं के लिए सबसे पसंददीदा सेगमेंट रहा है, क्योंकि इस सेगमेंट में स्पोर्टी लुक्स और दमदार परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, हाल ही में Hero ने अपनी नई स्पोर्ट्स बाइक Hero Xtreme 250R लॉन्च की है, जो सीधे-सीधे KTM की फेमस 250 Duke को टक्कर देती है, आज हम आपको इन दोनों बाइक्स के फीचर्स, इंजन, परफॉर्मेंस और कीमत के बारे में बताएंगे.

डिजाइन 
इन दोनों बाइक के डिजाइन की बात करें तो दोनों का ही दमदार लुक है, जैसे Hero Xtreme 250R का डिजाइन पूरी तरह स्पोर्टी तरीके से बनाया गया है, इसमें इसमें शार्प LED हेडलैंप, मस्कुलर फ्यूल टैंक और स्प्लिट सीट्स दी गई हैं जो इसे और बेहतर बनाने का काम करती है, ये बाइक स्टाइल और लुक के मामले एकदम बेस्ट है,  KTM 250 Duke अपने नेकेड स्पोर्ट डिजाइन के लिए जानी जाती है, इसमें मिनिमलिस्टिक बॉडीवर्क,  एग्रेसिव LED हेडलैंप, और ट्रेलिस फ्रेम दिया गया है, जो इसे स्ट्रीट पर बेहद आक्रामक लुक देता है

इंजन 
Hero Xtreme 250R के इंजन की बात करें तो इसमें 249cc का सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन मिलता है,जो करीब 27 bhp पावर और 23 Nm टॉर्क जनरेट करता है, साथ ही ये इंजन  6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है और इसके स्मूथ राइडिंग के लिए स्लिपर क्लच भी दिया गया है. और KTM 250 Duke में 248.8cc का सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन दिया गया है, जो करीब 31 bhp पावर और 24 Nm टॉर्क जनरेट करता है, पावर की बात की जाय तो मामले में KTM थोड़ी ज्यादा ताकतवर है.

ब्रेकिंग और सेफ्टी फीचर्स
Hero Xtreme 250R और KTM 250 Duke दोनों बाइक्स में फ्रंट और रियर डिस्क ब्रेक के साथ डुअल-चैनल ABS देखने को मिलता है,लेकिन बात अगर KTM में ब्रेकिंग रिस्पॉन्स की करे तो ये थोड़ी ज्यादा शार्प और स्पोर्टी ट्यूनिंग वाला है, जबकि Hero Xtreme 250R का ब्रेकिंग सेटअप थोड़ा ज्यादा स्मूथ और कंट्रोल्ड है.

कीमत
Hero Xtreme 250R की एक्स शोरूम कीमत 1,79,999  रुपये है और वहीं  KTM 250 Duke की बात करें तो इसकी एक्स शोरूम कीमत  2,61,154 रुपये है

