Hero XTREME VS 125R GLAMOUR: महा-मुकाबले के बीच कौन सी 125 सीसी बाइक है सबसे बेस्ट

Bike Comparison: हीरो की Xtreme 125R और Glamour 125 ये दोनों ही मोटरसाइकिलें 125cc सेगमेंट में काफी पसंद की जाती रही हैं. दोनों ही दमदार फीचर्स के साथ मार्केट में उतारी जा चुकी हैं. हालांकि दोनों की टारगेट ग्राहक अलग-अलग हैं. अगर आप इस दिवाली इनमें से एक कार खरीदने का मन बना रहे हैं लेकिन इन्हें लेकर कन्फ्यूज हैं तो हम आपकी परेशानी दूर करने जा रहे हैं.

Hero Xtreme 125R vs Hero Glamour 125

डिज़ाइन

Hero Xtreme 125R: इस बाइक का डिजाइन कहीं ज्यादा स्पोर्टी और आक्रामक है. ग्राहकों को इस मोटरसाइकिल में मस्कुलर फ्यूल टैंक, शार्प हेडलैंप काउल और स्प्लिट-स्टाइल ग्रैब रेल मिल जाता है, इस डिजाइन की बदौलत ही ये ग्राहकों के बीच काफी ट्रेंडिंग बाइक बन गई है, खास तौर पर युवाओं के बीच.

Hero Glamour 125 (Xtec): नई Glamour का डिजाइन काफी ज्यादा अपडेट हुआ है लेकिन एक्सट्रीम के डिजाइन से काफी अलग है, दरअसल ये एक कम्यूटर बाइक है, लेकिन इसका डिजाइन कम स्पोर्टी है. ये बाइक आकर्षक है, मजबूत है लेकिन इसका डिजाइन किसी कम्यूटर बाइक जैसा ही है जो डेली यूज के लिए इसे एक बेहतरीन ऑप्शन बनाता है.

इंजन और परफॉर्मेंस

Xtreme 125R में 124.7cc इंजन दिया गया है जो 11.55 PS की अधिकतम पावर और 10.5 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. यह इस सेगमेंट की सबसे पावरफुल बाइक्स में से एक है, जिससे यह तेज़ पिकअप मिल जाता है.

Glamour 125 में भी 124.7cc का इंजन है, लेकिन इसकी पावर लगभग 10.5 PS और 10.4 Nm टॉर्क है. Glamour का इंजन ट्यून्ड (Tuned) है, जिससे ये ज्यादा माइलेज देता है. दोनों ही बाइक्स में 5-स्पीड गियरबॉक्स और हीरो की i3S टेक्नोलॉजी दी गई है.

सेफ़्टी फीचर्स

Xtreme 125R के टॉप वेरिएंट में ग्राहकों को सिंगल-चैनल ABS मिल जाता है जो सेफ़्टी के लिए बेहद जरूरी है वहीं इसमें पीछे की तरफ मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है, जो राइडिंग एक्सपीरियन्स को बेहतर बनाता है.

Glamour 125 में ब्रेकिंग के लिए IBS या CBS का इस्तेमाल किया जाता है वहीं इसमें ABS नहीं लगाया गया है, साथ ही इसमें पीछे की तरफ ट्विन शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन सेटअप मिलता है.