कार में हुआ भीषण हादसा तो जागी चीन की सरकार! हिडेन डोर हैंडल्स पर लगाया बैन

Hidden Door Handel Ban in China: चीन के उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने घोषणा की है कि 1 जनवरी 2027 से देश में बिकने वाली सभी कारों में मैकेनिकल डोर हैंडल होना अनिवार्य होगा. यह कदम हाल ही में हुए कुछ एक्सीडेंट के बाद उठाया गया है.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Feb 03, 2026, 05:01 PM IST
Hidden Door Handel Ban in China: चीन ने सेफ़्टी की वजह से कारों में इस्तेमाल होने वाले 'हिडन डोर हैंडल' पर बैन लगाने का फैसला किया है. टेस्ला जैसी कंपनियों की तरफ से बनाया गया ये पॉपुलर डिजाइन लोगों को पसंद तो आ रहआ है लेकिन चीन में 2027 से इसका इस्तेमाल पूरी तरह से गैर-कानूनी होगा. चलिए समझते हैं कि इस फैसले के पीछे आखिर क्या बड़ी वजह रही है. 

सुरक्षा कारणों से लिया गया कड़ा फैसला
चीन के उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने घोषणा की है कि 1 जनवरी 2027 से देश में बिकने वाली सभी कारों में मैकेनिकल डोर हैंडल होना अनिवार्य होगा. यह कदम हाल ही में हुए कुछ एक्सीडेंट के बाद उठाया गया है, जिनमें गाड़ियों में आग लगने या एक्सीडेंट के दौरान ये इलेक्ट्रॉनिक हैंडल ने काम करना बंद कर दिया था जिसकी वजह से अंदर फंसे लोगों को बचाना मुश्किल हो गया था.

क्या है नया नियम और समय सीमा?
नए नियमों के अनुसार, टेलगेट को छोड़कर कार के सभी डोर्स में अंदर और बाहर दोनों तरफ मैकेनिकल रिलीज हैंडल होना चाहिए. जो कार मॉडल पहले से ही लॉन्च के लिए अप्रूव हो चुके हैं, उन्हें इन नियमों को मानने के लिए दो साल का अतिरिक्त समय दिया जाएगा. मंत्रालय का मानना है कि इससे ऑटोमोटिव सुरक्षा डिजाइन के लेवेल में काफी सुधार होगा.

एक्सीडेंट के बाद बढ़ी चिंता
चीन में हाल ही में एक हाई-प्रोफाइल घटना सामने आई थी, जहां  चेंगदू शहर में एक जलती हुई शाओमी इलेक्ट्रिक कार के दरवाजे रेस्क्यू टीम नहीं खोल पाई थी. ऐसी स्थिति में बिजली कट जाने पर ये 'फ्लश' या इलेक्ट्रॉनिक हैंडल जाम हो जाते हैं. सेफ़्टी एक्सपर्ट की मानें तो इमरजेंसी स्थिति में आम मैकेनिकल डोर हैंडल ही सबसे ज्यादा भरोसेमंद होते हैं.

डिजाइन 
टेस्ला ने 2012 में अपने मॉडल एस (Model S) के साथ इन छिपे हुए हैंडल्स की शुरुआत की थी. ये हैंडल कार की बॉडी के अंदर सिमट जाते हैं, जिससे कार अधिक एयरोडायनामिक बनती है और हवा के अवरोध को कम कर माइलेज या रेंज में थोड़ा सुधार करती है. लेकिन चीन सरकार का मानना है कि थोड़े से माइलेज या स्टाइल के लिए यात्रियो की जान जोखिम में नहीं डाली जा सकती.

Vineet Singh

