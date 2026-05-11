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Hindi Newsऑटोमोबाइलकार की चाबी में छिपा है सीक्रेट बटन! दबाते ही खिड़कियां खुलेंगी और ठंडी हो जाएगी कार, 90% भारतीय नहीं जानते होंगे

कार की चाबी में छिपा है 'सीक्रेट बटन'! दबाते ही खिड़कियां खुलेंगी और ठंडी हो जाएगी कार, 90% भारतीय नहीं जानते होंगे

आधुनिक कार की चाबियों में विंडोज को रिमोट से खोलने, पैनिक बटन से गाड़ी ढूंढने और चाबी के अंदर छिपी 'इमरजेंसी फिजिकल की' जैसे कई स्मार्ट फीचर्स होते हैं. इन छिपे हुए शॉर्टकट्स का इस्तेमाल कर आप तपती गर्मी में कार को मिनटों में ठंडा कर सकते हैं और चाबी की बैटरी खत्म होने पर भी सुरक्षित सफर जारी रख सकते हैं.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: May 11, 2026, 09:21 AM IST
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कार की चाबी का सबसे उपयोगी Hidden Feature रिमोट विंडो कंट्रोल माना जाता है.
कार की चाबी का सबसे उपयोगी Hidden Feature रिमोट विंडो कंट्रोल माना जाता है.

भारत में लाखों लोग रोजाना अपनी कार की चाबी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को यह पता ही नहीं होता कि मॉडर्न कार की में कई ऐसे सीक्रेट फीचर्स मौजूद होते हैं जो ड्राइविंग को ज्यादा आसान, सुरक्षित और आरामदायक बना सकते हैं. आज की स्मार्ट कारों में मिलने वाली की फोब सिर्फ कार को लॉक और अनलॉक करने तक सीमित नहीं है. इसमें कई ऐसे फीचर्स छिपे होते हैं जिनका इस्तेमाल लोग अक्सर कभी नहीं करते. 2026 में बिकने वाली कई हैचबैक, SUV और सेडान कारों में ऐसे स्मार्ट फीचर्स दिए जा रहे हैं जो पहले केवल महंगी लग्जरी कारों में देखने को मिलते थे. हालांकि, ये फीचर्स हर कार मॉडल और वेरिएंट में उपलब्ध नहीं होते.

Remote Window Control फीचर है बेहद काम का

कार की चाबी का सबसे उपयोगी Hidden Feature रिमोट विंडो कंट्रोल माना जाता है. कई कारों में अगर आप अनलॉक बटन को कुछ सेकंड तक दबाकर रखते हैं तो कार की सभी विंडो अपने आप नीचे हो जाती हैं. कुछ कारों में लॉक बटन को होल्ड करने पर विंडो वापस बंद भी हो जाती हैं. भारतीय गर्मियों में यह फीचर काफी फायदेमंद साबित होता है. धूप में खड़ी कार के अंदर तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. ऐसे में कार में बैठने से पहले आप बाहर से ही खिड़कियां खोलकर गर्म हवा बाहर निकाल सकते हैं. इससे AC पर दबाव भी कम पड़ता है और केबिन जल्दी ठंडा हो जाता है.

Panic Button सिर्फ चोरी रोकने के लिए नहीं

ज्यादातर लोग मानते हैं कि कार की चाबी में दिया गया Panic Button केवल चोरी या इमरजेंसी के समय इस्तेमाल होता है. लेकिन इसका एक और बेहद काम का उपयोग है. अगर आपकी कार किसी बड़े मॉल, मल्टीलेवल पार्किंग या भीड़भाड़ वाली जगह में खड़ी है और आपको वह दिखाई नहीं दे रही, तो Panic Button दबाने पर कार की लाइट्स फ्लैश होने लगती हैं और हॉर्न बजता है. इससे आप अपनी कार को आसानी से ढूंढ सकते हैं. खासकर बड़े शहरों में जहां हजारों कारें एक जैसी दिखती हैं, यह फीचर काफी मददगार साबित होता है.

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Car Key के अंदर छिपी होती है Secret Metal Key

आजकल की Smart Car Keys के अंदर एक फिजिकल मेटल की भी छिपी होती है. ज्यादातर लोगों को इसका पता तब चलता है जब की फोब की बैटरी खत्म हो जाती है. यह इमरजेंसी मेटल की उस समय काम आती है जब कार की बैटरी या रिमोट की बैटरी पूरी तरह बंद हो जाए. इस मेटल की की मदद से आप ड्राइवर साइड का दरवाजा मैन्युअली खोल सकते हैं. कई Push Button Start कारों में कंपनी ऐसी सुविधा भी देती है जहां डेड की फोब को स्टार्ट बटन के पास रखने पर इंजन स्टार्ट हो जाता है. लंबे हाईवे ट्रिप्स के दौरान यह फीचर काफी काम आता है और ड्राइवर को अचानक फंसने से बचा सकता है.

Fuel Saving और Safety से जुड़े स्मार्ट फीचर्स

कई नई कारों में ऐसा फीचर भी आता है जिससे आप दूर से चेक कर सकते हैं कि कार लॉक है या नहीं. कई बार लोग रात में गलती से कार अनलॉक छोड़ देते हैं जिससे चोरी का खतरा बढ़ सकता है. कुछ प्रीमियम कारों में Remote Engine Start फीचर भी मिलता है. इसकी मदद से आप कार में बैठने से पहले ही इंजन और AC ऑन कर सकते हैं. इससे गर्मियों में कार जल्दी ठंडी हो जाती है. इसके अलावा अब कई कारें लॉक करते ही ORVM यानी साइड मिरर को ऑटोमैटिक फोल्ड कर देती हैं. इससे तंग पार्किंग एरिया में मिरर को नुकसान होने का खतरा कम हो जाता है.

अब पहले से ज्यादा स्मार्ट हो चुकी हैं कार की चाबियां

मॉडर्न कार की अब केवल लॉक-अनलॉक करने वाला साधारण डिवाइस नहीं रह गई है. इसमें ऐसे कई स्मार्ट फीचर्स मौजूद हैं जो रोजमर्रा की ड्राइविंग को आसान बना सकते हैं. सही तरीके से इन फीचर्स का इस्तेमाल करने पर समय की बचत होती है, सुरक्षा बढ़ती है और कई परेशानियों से भी बचा जा सकता है. 2026 में जैसे-जैसे कारें ज्यादा स्मार्ट हो रही हैं, वैसे-वैसे कार मालिकों के लिए इन Hidden Features को समझना भी जरूरी होता जा रहा है.

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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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