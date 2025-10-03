Maruti Baleno ने दुनिया को दिखाई अपनी ताकत, भीषण बाढ़ में बर्बाद होने के बाद भी बढ़ती रही आगे

Maruti Baleno Showed it's true Strength: जब भी मज़बूत और टिकाऊ कारों की बात आती है, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले महिंद्रा (Mahindra) और टाटा (Tata) का नाम आता है. वहीं, मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) को अक्सर लोग उसकी "हल्की" बनावट और पतले बॉडी पैनल के कारण कम आंका जाता है. लेकिन हिमाचल प्रदेश की हालिया घटना ने इस धारणा को ज़ोरदार झटका दिया है और यह साबित कर दिया है कि आखिर क्यों मारुति सुजुकी आज भी भारत के सबसे भरोसेमंद कार निर्माताओं में से एक है.

क्या थी वो हालत, जिसमें भी दौड़ती रही Baleno?

हिमाचल प्रदेश की तीर्थन घाटी, कुल्लू से एक वीडियो सामने आया, जिसने देखने वालों को हैरान कर दिया. हाल ही में आई भीषण बाढ़ के बाद यह मारुति बलेनो (Maruti Baleno) एक ऐसी स्थिति में थी, जिसे देखकर लगता था कि यह अब सिर्फ कबाड़ है. कार की छत पूरी तरह टूटी हुई थी.

Maruti Suzuki Baleno survived the harshest floods, covered in mud yet still running strong. We always glorify foreign brands, but our Indian cars prove their worth in the toughest conditions. Video from Tirthan Valley, Kullu pic.twitter.com/Fc9b2p3VAs Add Zee News as a Preferred Source — Nikhil saini (@iNikhilsaini) October 1, 2025

कार के शीशे और बोनट गायब थे. अंदर का केबिन पूरी तरह से बर्बाद और कीचड़ से भरा हुआ था. गाड़ी की हालत देखकर कोई भी यही कहता कि इसे अब रिपेयर नहीं किया जा सकता. लेकिन जिसने सबको चौंका दिया, वह यह था कि इतनी बुरी तरह डैमेज होने के बाद भी ये बलेनो पहाड़ी इलाके में लगातार चल रही थी. मिट्टी में सनी, टूटी-फूटी यह कार लगातार आगे बढ़ती रही और वहाँ मौजूद लोग इस नजारे को देखकर रैरान रह गए.

X (पहले ट्विटर) पर शेयर किए गए इस वीडियो के साथ दिए गए कैप्शन में लिखा था, "Maruti Suzuki Baleno ने सबसे कठोर बाढ़ का सामना किया, कीचड़ से ढकी होने के बावजूद भी मज़बूती से चल रही है. हम हमेशा विदेशी ब्रांडों की तारीफ करते हैं, लेकिन हमारी भारतीय कारें सबसे कठिन परिस्थितियों में अपनी काबिलियत साबित करती हैं. वीडियो तीर्थन घाटी, कुल्लू से है."