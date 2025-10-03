Advertisement
trendingNow12945830
Hindi Newsऑटोमोबाइल

Maruti Baleno ने दुनिया को दिखाई अपनी ताकत, भीषण बाढ़ में बर्बाद होने के बाद भी बढ़ती रही आगे

Maruti Baleno Showed it's true Strength: हिमाचल प्रदेश की तीर्थन घाटी, कुल्लू से एक वीडियो सामने आया, जिसे देखने के बाद लोग सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि मारुति बलेनो सच में दमदार कार है.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Oct 03, 2025, 10:18 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Maruti Baleno ने दुनिया को दिखाई अपनी ताकत, भीषण बाढ़ में बर्बाद होने के बाद भी बढ़ती रही आगे

Maruti Baleno Showed it's true Strength: जब भी मज़बूत और टिकाऊ कारों की बात आती है, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले महिंद्रा (Mahindra) और टाटा (Tata) का नाम आता है. वहीं, मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) को अक्सर लोग  उसकी "हल्की" बनावट और पतले बॉडी पैनल के कारण कम आंका जाता है. लेकिन हिमाचल प्रदेश की हालिया घटना ने इस धारणा को ज़ोरदार झटका दिया है और यह साबित कर दिया है कि आखिर क्यों मारुति सुजुकी आज भी भारत के सबसे भरोसेमंद कार निर्माताओं में से एक है.

क्या थी वो हालत, जिसमें भी दौड़ती रही Baleno?
हिमाचल प्रदेश की तीर्थन घाटी, कुल्लू से एक वीडियो सामने आया, जिसने देखने वालों को हैरान कर दिया. हाल ही में आई भीषण बाढ़ के बाद यह मारुति बलेनो (Maruti Baleno) एक ऐसी स्थिति में थी, जिसे देखकर लगता था कि यह अब सिर्फ कबाड़ है. कार की छत पूरी तरह टूटी हुई थी.

कार के शीशे और बोनट गायब थे. अंदर का केबिन पूरी तरह से बर्बाद और कीचड़ से भरा हुआ था. गाड़ी की हालत देखकर कोई भी यही कहता कि इसे अब रिपेयर नहीं किया जा सकता. लेकिन जिसने सबको चौंका दिया, वह यह था कि इतनी बुरी तरह डैमेज होने के बाद भी ये बलेनो पहाड़ी इलाके में लगातार चल रही थी. मिट्टी में सनी, टूटी-फूटी यह कार लगातार आगे बढ़ती रही और वहाँ मौजूद लोग इस नजारे को देखकर रैरान रह गए.

X (पहले ट्विटर) पर शेयर किए गए इस वीडियो के साथ दिए गए कैप्शन में लिखा था, "Maruti Suzuki Baleno ने सबसे कठोर बाढ़ का सामना किया, कीचड़ से ढकी होने के बावजूद भी मज़बूती से चल रही है. हम हमेशा विदेशी ब्रांडों की तारीफ करते हैं, लेकिन हमारी भारतीय कारें सबसे कठिन परिस्थितियों में अपनी काबिलियत साबित करती हैं. वीडियो तीर्थन घाटी, कुल्लू से है."

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

maruti baleno

Trending news

DNA: हिंदुओं को होना होगा संगठित, धर्म की एकता भारत की सुरक्षा की गारंटी है: भागवत
Mohan Bhagwat
DNA: हिंदुओं को होना होगा संगठित, धर्म की एकता भारत की सुरक्षा की गारंटी है: भागवत
DNA: एक खत ने कैसे लगाई आग, हिंसा के लिए अमन का 'लेटर' काफी है
DNA Analysis
DNA: एक खत ने कैसे लगाई आग, हिंसा के लिए अमन का 'लेटर' काफी है
योगी का सनातनी अवतार, उपद्रवियों को चेतावनी...गजवा-ए- हिंद करने वालों को 'जहन्नुम'
DNA Analysis
योगी का सनातनी अवतार, उपद्रवियों को चेतावनी...गजवा-ए- हिंद करने वालों को 'जहन्नुम'
DNA: हे भगवान..अनर्थ! राम के पुतले को जलाने वाले दानव कौन ? महापर्व पर ये कैसी करतूत
Dussehra
DNA: हे भगवान..अनर्थ! राम के पुतले को जलाने वाले दानव कौन ? महापर्व पर ये कैसी करतूत
विजयादशमी पर देश को जगाने वाला खुलासा,'इस्लाम की मुजाहिद बेटियां'..तैयार हो रही हैं!
DNA Anlysis
विजयादशमी पर देश को जगाने वाला खुलासा,'इस्लाम की मुजाहिद बेटियां'..तैयार हो रही हैं!
DNA: विजयादशमी पर योगी का विजय रथ...सनातन की शक्ति की जीत, अपराधियों को चेतावनी
DNA Analysis
DNA: विजयादशमी पर योगी का विजय रथ...सनातन की शक्ति की जीत, अपराधियों को चेतावनी
तमिलनाडु में मां के सामने बेटी को बनाया हवस का शिकार, बर्खास्त किए गए दो पुलिसकर्मी
Tamil Nadu news
तमिलनाडु में मां के सामने बेटी को बनाया हवस का शिकार, बर्खास्त किए गए दो पुलिसकर्मी
सरकार को 60 का सिक्का करना था जारी, सावरकर को अंग्रेजों से...खेड़ा का BJP पर निशाना
congress
सरकार को 60 का सिक्का करना था जारी, सावरकर को अंग्रेजों से...खेड़ा का BJP पर निशाना
मैं RSS पूरा इतिहास बताऊं तो... PM मोदी के बयान पर क्यों बौखलाए ओवैसी?
Asaduddin Owaisi
मैं RSS पूरा इतिहास बताऊं तो... PM मोदी के बयान पर क्यों बौखलाए ओवैसी?
यह उत्सव नहीं बड़ा परिवर्तन है...जम्मू कश्मीर में जले रावण के पुतले
jammu kashmir news
यह उत्सव नहीं बड़ा परिवर्तन है...जम्मू कश्मीर में जले रावण के पुतले
;