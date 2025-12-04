Advertisement
भारत की 'रोल्स रॉयस' कहलाती थी ये कार, मंत्री से लेकर अभिनेता हर कोई देखता था खरीदने के सपने

Hindustan Ambassador: हिंदुस्तान एंबेसडर को 'एम्बी' नाम से भी जाता था. भारतीय ऑटोमोबाइल इतिहास में इस कार की एक अलग ही पोजीशन है. यह कार ब्रिटिश मोरिस ऑक्सफ़ोर्ड सीरीज़ III पर आधारित थी और 1958 में कोलकाता के पास उत्तरपारा में हिंदुस्तान मोटर्स नए इसे लॉन्च किया था.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Dec 04, 2025, 03:13 PM IST
भारत की 'रोल्स रॉयस' कहलाती थी ये कार, मंत्री से लेकर अभिनेता हर कोई देखता था खरीदने के सपने

Hindustan Ambassador: आज दुनियाभर में रोल्स रॉयस की कारें किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. लेकिन भारत में भी कुछ साल पहले एक ऐसी ही कार का राज चलता था जिसकी तुलना रोल्स रॉयस से की जाती थी. ये कार हमारी और आपकी जानी पहचानी हिंदुस्तान एंबेसडर है, जिसे भारत की 'रोल्स रॉयस' माना जाता था. 

भारत की 'रोल्स रॉयस
हिंदुस्तान एंबेसडर को 'एम्बी' नाम से भी जाता था. भारतीय ऑटोमोबाइल इतिहास में इस कार की एक अलग ही पोजीशन है. यह कार ब्रिटिश मोरिस ऑक्सफ़ोर्ड सीरीज़ III पर आधारित थी और 1958 में कोलकाता के पास उत्तरपारा में हिंदुस्तान मोटर्स नए इसे लॉन्च किया था. एंबेसडर को एक मज़बूत, स्पेशियस और कंफरटेबल सेडान के रूप में जाना जाता था, जिसने जल्द ही भारतीय सड़कों पर अपना राज कायम कर लिया. यह केवल एक कार नहीं थी, बल्कि यह भारतीय गौरव, शक्ति और सामाजिक रुतबे का प्रतीक बन गई.

मंत्री, नौकरशाह और बॉलीवुड था दीवाना 
एंबेसडर दशकों तक भारत के राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में छाई रही. देश के प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, ऊंचे पदों पर बैठे हुए नौकरशाह और यहां तक कि सेना के अधिकारी भी इसी कार का इस्तेमाल करते थे. इसकी चौड़ी पिछली सीट, आरामदायक सस्पेंशन और ख़ास रंग इसे एक रॉयल लुक देता था. यही वजह थी कि इसे हर कोई खरीदना चाहता था. 

दमदार डिजाइन 
एंबेसडर का डिज़ाइन शायद ज्यादा हाइटेक नहीं था लेकिन, इसकी ड्यूराबिलिटी और आसान और सस्ती सर्विस इसे ग्राहकों के बीच काफी पॉपुलर बना चुकी थी. इसकी साधारण इंजीनियरिंग इसे गांव की सड़कों से लेकर भारतीय सड़कों पर चलने के लिए परफेक्ट बनाती थी. अपनी मज़बूती के कारण इसे अक्सर 'किंग ऑफ़ इंडियन रोड्स' भी कहा जाता था. करीब छह दशकों तक भारतीय बाज़ार में राज करने के बाद, हिंदुस्तान मोटर्स को 2014 में इसका प्रोडक्शन बंद करना पड़ा. 

