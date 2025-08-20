तानाशाह हिटलर का शाही तोहफा! भारतीय राजा को दी थी 41.5 करोड़ की लग्जरी कार, पूरी दुनिया में मौजूद हैं सिर्फ 6 यूनिट्स

Mercedes Maybach: पटियाला के महाराजा भूपिंदर सिंह अपनी भव्य जीवनशैली, शानदार महलों और महंगी गाड़ियों के लिए जाने जाते थें, रियासत के शासक होने के साथ-साथ वे ऐसे राजा थे जिनका शौक और रुतबा किसी भी नए राजाओं से कम नहीं था. कहा जाता है कि महाराजा रोल्स-रॉयस कारों के कलेक्शन रखना काफी पसंद था, उनके पास 27 से ज्यादा रोल्स-रॉयस कार थी. लेकिन इनमें से एक कार सबसे खास थी जिसका नाम मर्सिडीज मेबैक था, जिसे उन्हें खुद एडोल्फ हिटलर ने भेंट किया था.

1935 में महाराजा भूपिंदर सिंह जर्मनी दौरे पर गए थे, उनका हिटलर से मुलाकात कुछ घटों ही नहीं बल्कि कई दिनों तक चली, इसी दौरान हिटलर ने उन्हें अपनी तरफ से कई खास तोहफे दिए जिसमें एक शानदार मेबैक कार और कुछ जर्मन हथियार शामिल थे, ये मेबैक कार दुनिया की केवल छह कारों में से एक थी जिसमें शक्तिशाली 12-सिलेंडर इंजन लगाया गया था, अब इसकी अनुमान‍ित कीमत लगभग 41.5 करोड़ रुपये है, इस कार को उस समय का बेहद आधुनिक कार माना जाता था.

महाराजा का कार्यकाल

महाराजा भूपिंदर सिंह के कार्यकाल की बात करें तो ये 1891 से 1938 तक पटियाला के महाराजा थे, पटियाला रियासत के स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1763 में बाबा अला सिंह ने की थी लेकिन 1857 के क्रान्ती में यहां के शासकों ने अंग्रेजों का साथ दिया था उसके बाद यहां के शासकों ने चीन और मध्य पूर्व के कई लड़ाईयों में अंग्रेजी हुकुमत के साथ खड़े थें. साथ पटियाला की जमीन काफी उपजाऊ था जिसके कारण ये भारत के सबसे अमीर और शक्तीशाली राज्यों में से एक बन गया था.

पटियाला के महाराज भूपिंदर सिंह सिर्फ राजा ही नहीं बल्कि एक राजनीतिक हस्ती भी थे साथ हीं ये चैंबर ऑफ प्रिंसेस के सदस्य भी थी ये भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI के संस्थापकों में से भी एक थी.

मर्सिडीज की मेबैक कार को भारत लाने के बाद उसे भी राजा के अन्य कारों के साथ तीबाग पैलेस के गैराज में रखा गया था, 1947 के बाद जब वाहनों का रजिस्ट्रेशन होने लगा तो पंजाब में पहली कार मेबैक का ही पंजीकरण हुआ था जिसका नंबर प्लेट 7 रखा गया था.

आगे चलकर इस कमाल के कार को बेच दिया गया जो अमेरिका में एक निजी कलेक्टर के पास है. इसकी आज के समय में अंदाजन कीमत लगभग 50 लाख डॉलर यानी लगभग 41.5 करोड़ रुपये हो सकती है.