Holi Discount: Suzuki eAccess पर ₹19,800 की भारी बचत, जानें फीचर्स और रेंज!

Suzuki eAccess Discount: अगर आप एक स्टाइलिश और भरोसेमंद इलेक्ट्रिक स्कूटर की तलाश कर रहे हैं हैं, तो सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया आपके लिए एक धमाकेदार डिस्काउंट ऑफर लेकर आया है. कंपनी अपने पहले इलेक्ट्रिक स्कूटर पर स्पेशल डिस्काउंट ऑफर कर रही है. चलिए जानते हैं कि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को खरीदने पर ग्राहकों की कितनी बचत होगी.

डिस्काउंट और वारंटी

Suzuki eAccess को खरीदने पर ग्राहकों को कुल ₹19,800 तक की बचत करने का मौका मिल रहा है. इसमें ₹9,800 तक का फाइनेंस बेनिफिट शामिल है, और लोन करवाने पर ग्राहकों को राहत मिलेगी. इसके अलावा, कंपनी ₹10,000 का लॉयल्टी बोनस भी दे रही है. बड़ी बात ये है कि सुजुकी इस स्कूटर पर 7 साल की एक्सटेंडेड वारंटी ऑफर कर रही है.

फीचर्स

फीचर्स की बात करें तो Suzuki eAccess में एलईडी लाइटिंग तो मिलती ही है साथ ही कलर्ड टीएफटी एलसीडी स्क्रीन, 'सुजुकी राइड कनेक्ट एप', नेविगेशन, कॉल अलर्ट और रियल-टाइम ट्रैफिक जैसे दमदार स्मार्ट फीचर्स भी मिल जाते हैं. इसमें की-फॉब और मल्टी-फंक्शन स्टार्टर स्विच जैसे मॉडर्न फीचर्स भी शामिल हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

बैटरी और फास्ट चार्जिंग

इस स्कूटर में ग्राहकों को 3.072 kWh पावर की बैटरी दी जाती है. ये बैटरी लिथियम आयन फास्फेट बैटरी होती है. इसमें ग्राहकों को चार्जिंग के लिए दो ऑप्शन दिए गए हैं. इनमें से एक पोर्टेबल चार्जर है जो लगभग 6.20 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है, वहीं दूसरा फास्ट चार्जर है जिसकी मदद से इसे महज 2.2 घंटे में 0 से 100% तक चार्ज किया जा सकता है.

रेंज और परफॉरमेंस का तालमेल

परफॉरमेंस की बात करें तो यह स्कूटर एक बार फुल चार्ज होने पर 95 किलोमीटर की रेंज देता है. इसमें 4.1 kW की पावर और 15 Nm का टॉर्क मिलता है, जो इसे शहर की सड़कों पर अच्छी रफ्तार देता है. इसकी टॉप स्पीड 71 किमी प्रति घंटा है. राइडिंग को मजेदार बनाने के लिए इसमें ईको, राइड-A, राइड-B और रिवर्स मोड जैसे कई ड्राइविंग मोड्स दिए गए हैं, जिन्हें आप अपनी जरूरत के हिसाब से चुन सकते हैं.

कीमत और कड़ा मुकाबला

भारतीय बाजार में Suzuki eAccess की एक्स-शोरूम कीमत लगभग ₹1.90 लाख रखी गई है. प्रीमियम सेगमेंट में होने के कारण इसका सीधा मुकाबला Honda Activa Electric, Ather, Ola S1 Pro और Vida V1 जैसे स्कूटर्स से है. हालांकि, सुजुकी का भरोसा और वर्तमान में मिल रहे ऑफर्स इसे अपने प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में एक मजबूत और किफायती विकल्प के रूप में स्थापित करते हैं.