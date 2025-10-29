Honda 0 Series SUV भारत में करेगी धमाकेदार एंट्री, केबिन में मिलेगा किसी फैमिली कार जैसा स्पेस

Honda 0 Series SUV: साल 2026 में भारतीय सड़कों पर एक नई और धांसू इलेक्ट्रिक SUV दस्तक देने वाली है. ये एसयूवी है Honda की 0 सीरीज़ जिसे कार लवर्स के लिए बड़ा सरप्राइज माना जा रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV भारत में पूरी तरह से बनी हुई यूनिट (CBU) के रूप में आयात की जाएगी, जिसका मतलब ये है कि इसकी कीमत ज्यादा हो सकती है. इस SUV को पहली बार CES 2025 में एक प्रोटोटाइप के तौर पर दिखाया गया था और यह बिल्कुल नए, बॉर्न-इलेक्ट्रिक प्लेटफ़ॉर्म पर आधारित है.

क्या है इस SUV में ख़ास?

Honda की यह 0 सीरीज़ SUV काफी फ्यूचरिस्टिक नजर आती है. इसका डिज़ाइन कुछ-कुछ MPV (मल्टी-पर्पस व्हीकल) जैसा है, ख़ासकर इसके चौकोर पिछले हिस्से के कारण. डिज़ाइन को एरोडाइनामिक एफिशिएंसी और ज्यादा से ज्यादा इंटीरियर स्पेस देने के लिए बनाया गया है. इसमें पीछे की तरफ 'U' आकार की टेल लैंप और आगे-पीछे निकले हुए बंपर इसे एक लेयर्ड इफ़ेक्ट देते हैं.

सबसे ख़ास बात यह है कि 0 सीरीज़ की सभी EVs सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल (SDV) होंगी. इसका मतलब है कि इनमें तकनीक का बोलबाला होगा. इसमें लेवल 3 ऑटोमेटेड ड्राइविंग क्षमताएँ होंगी और यह एक बिल्कुल नए ऑपरेटिंग सिस्टम, ASIMO OS, पर काम करेगी. यह OS कार के सभी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट्स (ECUs), ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स और इन्फोटेनमेंट को मैनेज करेगा और ओवर-द-एयर (OTA) अपडेट्स को सपोर्ट करेगा, जैसे कि आपके स्मार्टफोन में अपडेट आते हैं.

रेंज क्या होगी?

Honda ने अभी तक इस SUV के आधिकारिक तकनीकी स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा नहीं किया है. हालांकि, यह ज़रूर बताया गया है कि यह RWD (रियर-व्हील ड्राइव) या AWD (ऑल-व्हील ड्राइव) कॉन्फ़िगरेशन में उपलब्ध होगी. 0 सीरीज़ EV प्लेटफ़ॉर्म का मुख्य सिद्धांत है “पतला, हल्का और समझदार” ("thin, light and wise"). इसका मतलब है कि इसमें अल्ट्रा-थिन और हल्के बैटरी पैक का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि कार की एफिशिएंसी बढ़े. एक अनुमान के मुताबिक, इसमें 80kWh से 100kWh तक के बैटरी पैक मिल सकते हैं, जिसकी अनुमानित रेंज लगभग 500 किमी हो सकती है.

भारत में इसकी क्या पोजीशनिंग होगी?

Honda इस 0 सीरीज़ SUV को भारत में अपनी 'हेलो प्रोडक्ट' के रूप में लाएगी, जो इसकी हाइटेक EV तकनीक को दिखाएगी. इसकी प्रीमियम पोजीशनिंग के कारण, इसकी कीमत थोड़ी ज्यादा हो सकती है.