Honda को तगड़ा झटका: बंद करना पड़ा ये धांसू स्कूटर, सदमे में आए ग्राहक

Honda Activa E: भारत की प्रमुख दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (HMSI) ने मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अपने दो इलेक्ट्रिक स्कूटर मॉडल्स का प्रोडक्शन बंद कर दिया है. ये मॉडल थे होंडा एक्टिवा ई और होंडा QC1. हालांकि, कंपनी ने कुछ समय पहले ही ये दोनों मॉडल्स पेश किए थे. अभी तक कंपनी ने इस बारे में कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया है. हालांकि ऐसा है तो समझने वाली बात ये है कि आखिर लॉन्च के बाद ही कंपनी ने दोनों दमदार इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को बंद करने का फैसला आखिर क्यों लिया है.
क्या है प्रोडक्शन बंद करने की वजह
प्रोडक्शन बंद करने का सबसे बड़ा कारण इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की मार्केट कम डिमांड को बताया जा रहा है. कंपनी ने फरवरी 2025 में इन स्कूटर्स को लॉन्च किया था. लॉन्च से लेकर जुलाई 2025 के बीच कुल 11,168 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया गया था. लेकिन, डीलरों को भेजी गई 5,201 यूनिट्स में से भी बड़ी संख्या में यूनिट्स बिक नहीं पाईं, जो इनकी खराब बिक्री प्रदर्शन को दिखाता है.
दोनों स्कूटर्स की रेंज और कीमत अलग-अलग थी. होंडा एक्टिवा ई में 1.5 kWh की बैटरी मिलती थी, जो 102 किलोमीटर की रेंज देती थी. इसकी एक्स-शोरूम कीमत रोड सिंक डुओ वेरिएंट के लिए ₹1.51 लाख तक थी, जबकि सामान्य वेरिएंट ₹1.17 लाख में उपलब्ध था.
वहीं, होंडा QC1 में भी 1.5 kWh की बैटरी दी गई थी, लेकिन इसकी रेंज 80 किलोमीटर थी और इसकी एक्स-शोरूम कीमत ₹90,000 रखी गई थी. कम बिक्री के आंकड़ों के बाद, कंपनी ने लागत और मांग के बीच संतुलन न बन पाने के कारण इन दोनों मॉडलों का प्रोडक्शन बंद करने का फैसला किया.