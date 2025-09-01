Honda Activa vs TVS Jupiter: खरीदने से पहले जरूर जानें कौन-सा स्कूटर है बेहतर, वरना होगा पछतावा

Honda Activa vs TVS Jupiter: अगर आप रोजाना इस्तेमाल के लिए एक बाइक खरीदने का प्लान कर रहे हैं. लेकिन कंफ्यूज हैं कि कौन-सा स्कूटर खरीदना फायदे का सौदा हो सकता है, तो अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. क्योंकि आज हम आपके लिए दो बेहतरीन स्कूटर लेकर आए हैं, जो काफी बेहतर माइलेज देती है. यह स्कूटर भारतीय बाजार में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है. आइए जानते हैं इस स्कूटर के फीचर्स, इंजन और कीमत के बारे में.

Honda Activa और TVS Jupiter के फीचर्स और इंजन

TVS Jupiter के फीचर्स की बात करें, तो इस स्कूटर में ड्रम ब्रेक, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, एलईडी लाइट, बूट लाइट और एलईडी टेललाइट दिया गया है. इस स्कूटर में 113.3 cc का इंजन दिया गया है, जो 7.91 bhp की पावर और 9.8 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इस स्कूटर की टॉप स्पीड 82 किलोमीटर प्रति घंटा है. TVS Jupiter में आपको 33 लीटर का अंडरसीट स्टोरेज दिया गया है.

वहीं Honda Activa के फीचर्स की बात करें,तो इस स्कूटर में 4.2 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, हैलोजन हेडलाइट, एलईडी टेललाइट और ऑटोमेटिक Start/Stop बटन जैसे फीचर्स को दिया गया है. इस स्कूटर में 18 लीटर का अंडरसीट स्टोरेज दिया गया है. इस स्कूटर की टॉप स्पीड 85 kmph है. Honda Activa के इंजन की बात करें, तो इस स्कूटर में 109.51 cc का इंजन दिया गया है,जो 7.88 bhp की पावर और 9.05 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इस स्कूटर का कर्ब वजन 106 किलोग्राम है.

Honda Activa और TVS Jupiter के माइलेज और कीमत

Honda Activa के माइलेज की बात करें, तो कंपनी इस स्कूटर पर 47 kmpl का माइलेज देने का दावा करती है. इस स्कूटर का एक्स-शोरूम कीमत 83,873 रुपये है. वहीं TVS Jupiter के माइलेज की बात करें, तो इस स्कूटर पर कंपनी 53.84 kmpl का माइलेज देने का दावा करती है. TVS Jupiter की एक्स-शोरूम कीमत 81,853 रुपये है.