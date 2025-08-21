1.2 लीटर का इंजन 19 km का धांसू माइलेज, जानें Honda की सबसे सस्ती सेडान आपके लिए कैसी है
1.2 लीटर का इंजन 19 km का धांसू माइलेज, जानें Honda की सबसे सस्ती सेडान आपके लिए कैसी है

Honda Amaze 2 Gen: होंडा अमेज को भारत में अपडेट हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है और अब ग्राहक इस सस्ती सेडान का और भी ज्यादा अपडेट 2 जेन मॉडल खरीद सकते हैं. 

Aug 21, 2025
Honda Amaze 2 Gen: भारत में होंडा अमेज को कुछ समय पहले ही अपडेट किया गया है जिसके बाद अब मार्केट में इसका सेकेंड जेनरेशन मॉडल आ चुका है. इस मॉडल में सेफ्टी पर प्रमुखता से फोकस किया गया है. ऐसे में ये किफायती सेडान ग्राहकों के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन साबित हो सकती है. अगर आप भी इसे खरीदने का मन बना रहे हैं तो आज हम आपको इसकी खासियतों और कीमत के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं. 

यह भी पढ़ें: ये हैं 5 स्टार रेटिंग वाली भारत की सबसे तगड़ी कारें, एक्सीडेंट के दौरान ड्राइवर और पैसेंजर्स को रखती हैं सुरक्षित

कितनी है कीमत 

आपको बता दें कि इस सेडान कार की कीमत  7,62,800 लाख से शुरू हो जाती है. इतना ही नहीं इस कार की खरीद पर ग्राहकों को डिस्काउंट भी दिया जा रहा है. जो भी ग्राहक इस कार को खरीदते हैं उन्हें 97,200 रुपये के बेनीफिट्स मिल सकते हैं जिससे बचत और भी ज्यादा हो जाती है. 

डिजाइन 

नई अमेज काफी प्रीमियम और स्टाइलिश नजर आती है और इसका कारण है नए हेडलैंप, ग्रिल और अपडेटेड फ्रंट बम्पर ,हाउसिंग फॉग लैंप जैसे एलिमेंट्स जो इस कार को प्रीमियम लुक ऑफर करते हैं. कुछ लोगों को ये कार एलिवेट एसयूवी की याद दिला सकती है. ब्रांड ने इसमें बड़े ओआरवीएम जोड़े हैं, जो एलिवेट पर इस्तेमाल किए गए ओआरवीएम से काफी हद तक सामान हैं. इस बीच, सेडान का सिल्हूट ओल्ड जेनरेशन जैसा ही लगता है. इसमें ग्राहकों को 15-इंच के अलॉय मिलते हैं. 

सेफ्टी का इंतजाम 

जापानी वाहन निर्माता ने कॉम्पैक्ट सेडान की फीचर्स की लिस्ट में बड़े बदलाव किए हैं. अमेज़ 8-इंच फ्लोटिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम से लैस है. जो स्टैण्डर्ड रूप में ऐप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो को इनेबल करता है. लिस्ट में 7-इंच सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, रियर एसी वेंट, वायरलेस चार्जर, पुश बटन स्टार्ट/स्टॉप, एयर प्यूरीफायर, पूरी तरह से ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वॉकअवे ऑटो लॉक, कनेक्टिविटी फीचर्स और बहुत कुछ शामिल हैं. यह सब डुअल-टोन इंटीरियर्स के साथ आता है. 

यह भी पढ़ें: Tata Altroz या Hyundai i20, जानें कौन सी प्रीमियम हैचबैक है आपके लिए बेस्ट

इंजन और पावर 

इंजन और पावर की बात करें तो नई अमेज में 1.2-लीटर चार-सिलेंडर आई-वीटीईसी पेट्रोल इंजन है जो 89 बीएचपी की पावर और 110 एनएम का पीक टॉर्क देता है. इस यूनिट को एमटी या सीवीटी के साथ जोड़ा गया है. एमटी के साथ 18.65 किमी प्रति लीटर का माइलेज देने का दावा किया गया है, जबकि सीवीटी के साथ यह संख्या 19.46 किमी प्रति लीटर है.

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

honda amaze 2 gen

