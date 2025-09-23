पूरे 1.2 लाख सस्ती बिक रही Honda Amaze, खरीदारों की खुशी का ठिकाना नहीं

Honda Amaze Price Drop: होंडा ने सिटी, एलीवेट और सेकेंड जेनरेशन अमेज़ के लिए भी कम कीमतों का ऐलान कर दिया है जो दिसंबर तक मान्य रहेंगी और तब तक ग्राहक बचत कर सकते हैं.
Trending Photos
Honda Amaze Price Drop: होंडा कार्स इंडिया ने अपनी पूरी लाइन-अप के लिए जीएसटी 2.0 के बाद अपडेटेड कीमतों का ऐलान कर दिया है. इसमें सिटी मिडसाइज़ सेडान, एलिवेट मिडसाइज़ एसयूवी और दूसरी व तीसरी पीढ़ी की अमेज़ कॉम्पैक्ट सेडान शामिल हैं. होंडा कारों की नई कीमतें 22 सितंबर से प्रभावी हो गईं हैं जो साल दिसंबर तक लागू रहेंगी.
जानें कितनी बचत कर पाएंगे ग्राहक
होंडा एलीवेट
आज के बाद, होंडा एलीवेट की कीमत 11 लाख रुपये से शुरू होगी, जो कि GST 2.0 से पहले की कीमतों से 91,100 रुपये कम है. एलीवेट V MT वेरिएंट की कीमत में सबसे कम 42,800 रुपये की कमी आई है, जबकि टॉप-स्पेक ZX CVT डुअल टोन आइवरी वेरिएंट की कीमत पहले से 58,400 रुपये कम है. इसका मतलब है कि दिसंबर 2025 तक, एलीवेट की कीमत 11 लाख रुपये से 16.25 लाख रुपये के बीच रहेगी.
होंडा सिटी
बिक्री के लिए उपलब्ध 9 होंडा सिटी वेरिएंट में से, सबसे बड़ी गिरावट टॉप-स्पेक ZX CVT वेरिएंट की है, जिसकी कीमत 57,500 रुपये है. यह देखते हुए कि एंट्री-लेवल सिटी SV MT की कीमत 42,700 रुपये कम है, इस मिडसाइज़ सेडान की कीमत अब 11.95 लाख रुपये से शुरू होती है. सिटी हाइब्रिड की एक्स-शोरूम कीमत भी 41,790 रुपये कम हो गई है, जिसका मतलब है कि पेट्रोल-इलेक्ट्रिक सेडान की कीमत अब 19.48 लाख रुपये है.