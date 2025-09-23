पूरे 1.2 लाख सस्ती बिक रही Honda Amaze, खरीदारों की खुशी का ठिकाना नहीं
Advertisement
trendingNow12933485
Hindi Newsऑटोमोबाइल

पूरे 1.2 लाख सस्ती बिक रही Honda Amaze, खरीदारों की खुशी का ठिकाना नहीं

Honda Amaze Price Drop: होंडा ने सिटी, एलीवेट और सेकेंड जेनरेशन अमेज़ के लिए भी कम कीमतों का ऐलान कर दिया है जो दिसंबर तक मान्य रहेंगी और तब तक ग्राहक बचत कर सकते हैं. 

 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Sep 23, 2025, 01:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पूरे 1.2 लाख सस्ती बिक रही Honda Amaze, खरीदारों की खुशी का ठिकाना नहीं

Honda Amaze Price Drop: होंडा कार्स इंडिया ने अपनी पूरी लाइन-अप के लिए जीएसटी 2.0 के बाद अपडेटेड कीमतों का ऐलान कर दिया है. इसमें सिटी मिडसाइज़ सेडान, एलिवेट मिडसाइज़ एसयूवी और दूसरी व तीसरी पीढ़ी की अमेज़ कॉम्पैक्ट सेडान शामिल हैं. होंडा कारों की नई कीमतें 22 सितंबर से प्रभावी हो गईं हैं जो साल दिसंबर तक लागू रहेंगी. 

जानें कितनी बचत कर पाएंगे ग्राहक 

होंडा एलीवेट

Add Zee News as a Preferred Source

आज के बाद, होंडा एलीवेट की कीमत 11 लाख रुपये से शुरू होगी, जो कि GST 2.0 से पहले की कीमतों से 91,100 रुपये कम है. एलीवेट V MT वेरिएंट की कीमत में सबसे कम 42,800 रुपये की कमी आई है, जबकि टॉप-स्पेक ZX CVT डुअल टोन आइवरी वेरिएंट की कीमत पहले से 58,400 रुपये कम है. इसका मतलब है कि दिसंबर 2025 तक, एलीवेट की कीमत 11 लाख रुपये से 16.25 लाख रुपये के बीच रहेगी.

होंडा सिटी

बिक्री के लिए उपलब्ध 9 होंडा सिटी वेरिएंट में से, सबसे बड़ी गिरावट टॉप-स्पेक ZX CVT वेरिएंट की है, जिसकी कीमत 57,500 रुपये है. यह देखते हुए कि एंट्री-लेवल सिटी SV MT की कीमत 42,700 रुपये कम है, इस मिडसाइज़ सेडान की कीमत अब 11.95 लाख रुपये से शुरू होती है. सिटी हाइब्रिड की एक्स-शोरूम कीमत भी 41,790 रुपये कम हो गई है, जिसका मतलब है कि पेट्रोल-इलेक्ट्रिक सेडान की कीमत अब 19.48 लाख रुपये है.

 

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Honda Amaze

Trending news

चिता पर लकड़ियां रखी जा रही थीं, घुटने के बल बैठी पत्नी हाथ जोड़े सिसकती रही
Assam news
चिता पर लकड़ियां रखी जा रही थीं, घुटने के बल बैठी पत्नी हाथ जोड़े सिसकती रही
करुणाणिधि की प्रतिमा लगाने पर तमिलनाडु सरकार को SC की फटकार, कहा- जनता के पैसों से..
Supreme Court
करुणाणिधि की प्रतिमा लगाने पर तमिलनाडु सरकार को SC की फटकार, कहा- जनता के पैसों से..
नवरात्रि पर PM ने की मां ब्रह्मचारिणी की स्तुति, शेयर किया आदित्य गढ़वी की प्रस्तुति
Navratri 2025
नवरात्रि पर PM ने की मां ब्रह्मचारिणी की स्तुति, शेयर किया आदित्य गढ़वी की प्रस्तुति
Kolkata Rain: कोलकाता में भारी बारिश से जलभराव, मेट्रो और ट्रेन सेवाएं ठप; एक की मौत
kolkata
Kolkata Rain: कोलकाता में भारी बारिश से जलभराव, मेट्रो और ट्रेन सेवाएं ठप; एक की मौत
गुवाहाटी में पूरा हुआ जुबीन गर्ग का दूसरा पोस्टमार्टम, आज होगा अंतिम संस्कार
Zubeen Garg
गुवाहाटी में पूरा हुआ जुबीन गर्ग का दूसरा पोस्टमार्टम, आज होगा अंतिम संस्कार
विदा ले रहा है मानसून, मैदानों में लौटने लगी गर्मी, पहाड़ों के लिए राहत भरी खबर
weather update
विदा ले रहा है मानसून, मैदानों में लौटने लगी गर्मी, पहाड़ों के लिए राहत भरी खबर
'JK में सरकार चलाना तलवार की धार पर चलने जैसा', ऐसा क्यों बोले फारूक अब्दुल्लाह
jammu kashmir news
'JK में सरकार चलाना तलवार की धार पर चलने जैसा', ऐसा क्यों बोले फारूक अब्दुल्लाह
FIR-वारंट में नहीं लिखी जाएगी कास्ट, जातिगत रैलियों पर बैन; HC के निर्देश पर फैसला
DNA
FIR-वारंट में नहीं लिखी जाएगी कास्ट, जातिगत रैलियों पर बैन; HC के निर्देश पर फैसला
'सैटेलाइट बॉडीगार्ड' से खौफ में चीन-पाक! हवा में ध्वस्त हो जाएगा 'दुश्मन'
DNA Analysis
'सैटेलाइट बॉडीगार्ड' से खौफ में चीन-पाक! हवा में ध्वस्त हो जाएगा 'दुश्मन'
'I LOVE मोहम्मद' के नाम पर हो रही हिंसा के पीछे कौन? पुलिस एक्शन की निकाल रखी है काट
DNA
'I LOVE मोहम्मद' के नाम पर हो रही हिंसा के पीछे कौन? पुलिस एक्शन की निकाल रखी है काट
;