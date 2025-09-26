Honda की ये बाइक्स खरीदने के लिए जेब करनी पड़ेगी ढीली, कंपनी ने बढ़ाए दाम

Honda Bikes Price Hike: भारतीय मोटरसाइकिल बाजार में Honda ने अपनी बड़ी बाइक्स के पोर्टफोलियो में एक बड़ा बदलाव किया है, जिसने कई बाइक प्रेमियों को चौंका दिया है. यह बदलाव कोई मामूली नहीं, बल्कि सीधे-सीधे कीमतों से जुड़ा है. सरकार द्वारा 350 सीसी से ज़्यादा इंजन क्षमता वाली मोटरसाइकिलों पर संशोधित जीएसटी दरें लागू किए जाने के बाद, Honda ने अपनी कई प्रीमियम बाइक्स की कीमतें बढ़ा दी हैं. हालांकि, यह भी ध्यान देने लायक है कि कम क्षमता वाली बाइक्स की कीमतों में कमी आई है. इस बदलाव से Honda के मिड-वेट सेगमेंट की कई लोकप्रिय मोटरसाइकिलें प्रभावित हुई हैं.

तो आखिर कौन सी बाइक कितनी महंगी हुई है?

Honda की इस नई प्राइस लिस्ट में सबसे छोटी, लेकिन सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइक्स में से एक, Rebel 500 की कीमत में ₹37,000 की बढ़ोतरी हुई है, जिससे यह अब और महंगी हो गई है. इसके बाद, NX500 एडवेंचर टूरर पर ₹43,000 का बड़ा इजाफा हुआ है. प्रीमियम सेगमेंट में, CB750 Hornet, CB650R, और CBR650R की कीमतें भी बढ़ी हैं, जहां CB750 Hornet ₹62,000, CB650R ₹70,000, और CBR650R ₹76,000 तक महंगी हो गई हैं. एडवेंचर लवर्स के लिए, XL750 Transalp की कीमत में ₹81,000 और X-ADV मैक्सी-स्कूटर की कीमत में ₹88,000 का बड़ा उछाल आया है.

इसके अलावा, CB1000 Hornet SP अब ₹93,000 ज़्यादा महंगी हो गई है. सबसे बड़ा झटका Honda की सबसे महंगी बाइक्स को लगा है. लीटर-क्लास सुपरबाइक, CBR1000RR-R Fireblade SP, की कीमत में सीधे ₹2.19 लाख की बढ़ोतरी हुई है, और ब्रांड की फ्लैगशिप बाइक, GL1800 Gold Wing Tour, ₹2.92 लाख ज़्यादा महंगी हो गई है. इन भारी-भरकम कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा असर उन ग्राहकों पर पड़ेगा जो इन बाइक्स को खरीदने का सपना देख रहे थे. Honda ने इस बदलाव के पीछे सरकार के जीएसटी सुधारों को मुख्य कारण बताया है.