Advertisement
trendingNow12936885
Hindi Newsऑटोमोबाइल

Honda की ये बाइक्स खरीदने के लिए जेब करनी पड़ेगी ढीली, कंपनी ने बढ़ाए दाम

Honda Bikes Price Hike: भारतीय बाजार में होंडा की पावरफुल बाइक्स के फ्लीट में से 9 मोटरसाइकिल और एक स्कूटर शामिल हैं, जिनकी कीमत में इजाफा किया गया है. 

 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Sep 26, 2025, 07:03 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Honda की ये बाइक्स खरीदने के लिए जेब करनी पड़ेगी ढीली, कंपनी ने बढ़ाए दाम

Honda Bikes Price Hike: भारतीय मोटरसाइकिल बाजार में Honda ने अपनी बड़ी बाइक्स के पोर्टफोलियो में एक बड़ा बदलाव किया है, जिसने कई बाइक प्रेमियों को चौंका दिया है. यह बदलाव कोई मामूली नहीं, बल्कि सीधे-सीधे कीमतों से जुड़ा है. सरकार द्वारा 350 सीसी से ज़्यादा इंजन क्षमता वाली मोटरसाइकिलों पर संशोधित जीएसटी दरें लागू किए जाने के बाद, Honda ने अपनी कई प्रीमियम बाइक्स की कीमतें बढ़ा दी हैं. हालांकि, यह भी ध्यान देने लायक है कि कम क्षमता वाली बाइक्स की कीमतों में कमी आई है. इस बदलाव से Honda के मिड-वेट सेगमेंट की कई लोकप्रिय मोटरसाइकिलें प्रभावित हुई हैं.

तो आखिर कौन सी बाइक कितनी महंगी हुई है?
Honda की इस नई प्राइस लिस्ट में सबसे छोटी, लेकिन सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइक्स में से एक, Rebel 500 की कीमत में ₹37,000 की बढ़ोतरी हुई है, जिससे यह अब और महंगी हो गई है. इसके बाद, NX500 एडवेंचर टूरर पर ₹43,000 का बड़ा इजाफा हुआ है. प्रीमियम सेगमेंट में, CB750 Hornet, CB650R, और CBR650R की कीमतें भी बढ़ी हैं, जहां CB750 Hornet ₹62,000, CB650R ₹70,000, और CBR650R ₹76,000 तक महंगी हो गई हैं. एडवेंचर लवर्स के लिए, XL750 Transalp की कीमत में ₹81,000 और X-ADV मैक्सी-स्कूटर की कीमत में ₹88,000 का बड़ा उछाल आया है.

इसके अलावा, CB1000 Hornet SP अब ₹93,000 ज़्यादा महंगी हो गई है. सबसे बड़ा झटका Honda की सबसे महंगी बाइक्स को लगा है. लीटर-क्लास सुपरबाइक, CBR1000RR-R Fireblade SP, की कीमत में सीधे ₹2.19 लाख की बढ़ोतरी हुई है, और ब्रांड की फ्लैगशिप बाइक, GL1800 Gold Wing Tour, ₹2.92 लाख ज़्यादा महंगी हो गई है. इन भारी-भरकम कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा असर उन ग्राहकों पर पड़ेगा जो इन बाइक्स को खरीदने का सपना देख रहे थे. Honda ने इस बदलाव के पीछे सरकार के जीएसटी सुधारों को मुख्य कारण बताया है.

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Honda Bikes

Trending news

'भगवा विरोधी' आज फूट-फूटकर रोएंगे! कर्नल पुरोहित के 'प्रमोशन' का विश्लेषण
DNA Analysis
'भगवा विरोधी' आज फूट-फूटकर रोएंगे! कर्नल पुरोहित के 'प्रमोशन' का विश्लेषण
कौन कर रहा देश की एकता से खिलवाड़? भारत में दिखा PoK का झंडा, कैसे फैल रहा वायरस
DNA Analysis
कौन कर रहा देश की एकता से खिलवाड़? भारत में दिखा PoK का झंडा, कैसे फैल रहा वायरस
MiG-21 की विदाई, तेजस 1A के साथ हवा में भारत की नई ताकत...अग्नि-प्राइम मिसाइल लॉन्च
DNA Analysis
MiG-21 की विदाई, तेजस 1A के साथ हवा में भारत की नई ताकत...अग्नि-प्राइम मिसाइल लॉन्च
I LOVE मोहम्मद चलेगा, I LOVE महादेव नहीं? क्या हिंदुओं का अधिकार नहीं
DNA Analysis
I LOVE मोहम्मद चलेगा, I LOVE महादेव नहीं? क्या हिंदुओं का अधिकार नहीं
बेंगलुरु में ट्रैफिक पर तकरार! अजीम प्रेमजी ने ठुकराया CM सिद्धारमैया का प्रस्ताव
Azim Premji
बेंगलुरु में ट्रैफिक पर तकरार! अजीम प्रेमजी ने ठुकराया CM सिद्धारमैया का प्रस्ताव
पाकिस्तान की सेना कातिल है...कश्मीर पर भ्रम फैलाती है और अपनों को बम से उड़ाती है
india pakistan news
पाकिस्तान की सेना कातिल है...कश्मीर पर भ्रम फैलाती है और अपनों को बम से उड़ाती है
महिलाओं की उम्मीदों पर पानी फेरती लाडो लक्ष्मी योजना, सरकार का चेहरा बेनकाब: ढांडा
Anurag Dhanda
महिलाओं की उम्मीदों पर पानी फेरती लाडो लक्ष्मी योजना, सरकार का चेहरा बेनकाब: ढांडा
केंद्र हर मोर्चे पर विफल रहा...लद्दाख के हालात पर महबूबा का बयान, कह दी बड़ी बात
Ladakh news
केंद्र हर मोर्चे पर विफल रहा...लद्दाख के हालात पर महबूबा का बयान, कह दी बड़ी बात
लेह हिंसा के बाद सोनम वांगचुक के NGO पर मोदी सरकार का एक्शन, फंडिंग लाइसेंस कैंसिल
Sonam Wangchuks
लेह हिंसा के बाद सोनम वांगचुक के NGO पर मोदी सरकार का एक्शन, फंडिंग लाइसेंस कैंसिल
'विदेशी ताकतों और बाहरी लोगों की मिलीभगत ने सुलगाया लद्दाख', LG ने बताई कहानी
Leh Protest
'विदेशी ताकतों और बाहरी लोगों की मिलीभगत ने सुलगाया लद्दाख', LG ने बताई कहानी
;