लूट लो ऑफर! होंडा की कारों पर मिल रही ₹1.97 लाख तक की भारी छूट, खरीदने का सबसे सही समय

Honda Car Discount: अगर आप इस महीने एक नई कार खरीदने का मन बना रहे हैं, तो होंडा कार्स इंडिया आपके लिए धमाकेदार ऑफर्स लेकर आई है. फरवरी 2026 के लिए कंपनी ने अपनी सबसे लोकप्रिय कारों सिटी, एलीवेट और अमेज पर ₹1.97 लाख तक के डिस्काउंट का एलान किया है. इसमें कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और लॉयल्टी बोनस जैसे फायदे शामिल हैं.

1. होंडा अमेज (Honda Amaze): बजट में बड़ी बचत

होंडा की सबसे पसंदीदा कॉम्पैक्ट सेडान 'अमेज' पर इस महीने शानदार छूट मिल रही है.

पुराना मॉडल (Pre-facelift): इस पर ₹68,000 तक के फायदे मिल रहे हैं.

नया मॉडल (Facelift): इस पर ₹57,000 तक की छूट दी जा रही है. यह कार अपने दमदार 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन और आरामदायक केबिन के लिए जानी जाती है.

2. होंडा एलीवेट (Honda Elevate): SUV पर बंपर डिस्काउंट

होंडा की मिड-साइज SUV 'एलीवेट' खरीदने वालों के लिए भी खुशखबरी है. इस महीने इस SUV पर कंपनी ₹1.48 लाख तक के बेनिफिट्स दे रही है. यह गाड़ी उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो प्रीमियम फीचर्स के साथ एक मजबूत SUV की तलाश में हैं.

3. होंडा सिटी (Honda City): सेडान के दीवानों के लिए तोहफा

होंडा की सबसे मशहूर सेडान 'सिटी' (5th जनरेशन) पर कंपनी ₹1.27 लाख तक की छूट दे रही है. यह डिस्काउंट इसके अलग-अलग वेरिएंट्स (SV, V, VX, और ZX) पर उपलब्ध है. इसके अलावा कंपनी कुछ कॉर्पोरेट ऑफर्स भी दे रही है, जिससे आपकी बचत और बढ़ सकती है.

4. होंडा सिटी हाइब्रिड (City e:HEV): सबसे बड़ी छूट

सबसे ज्यादा फायदा होंडा सिटी के हाइब्रिड मॉडल (e:HEV) पर मिल रहा है. इस कार पर कंपनी पूरे ₹1.97 लाख की भारी छूट दे रही है. यह कार अपनी बेहतरीन माइलेज और इलेक्ट्रिक-पेट्रोल कॉम्बो इंजन के लिए मशहूर है.

5. ध्यान रखने वाली बातें

कंपनी ने साफ किया है कि यह ऑफर सिर्फ फरवरी के अत तक ही वैध है. साथ ही, डिस्काउंट की सटीक रकम आपके शहर, कार के वेरिएंट और स्टॉक की उपलब्धता के आधार पर अलग-अलग हो सकती है. सही जानकारी के लिए अपने नजदीकी होंडा डीलर से संपर्क करना बेहतर होगा.