Honda का 'सीक्रेट' ऑफर: ₹1.56 लाख की बंपर छूट! दिवाली के बाद शोरूम खाली करने का ये है 'मास्टर प्लान'

Honda cars discount: त्योहारों का मौसम बीत चुका है, लेकिन कारों पर मिलने वाली शानदार डील्स अभी खत्म नहीं हुई हैं. ग्राहकों को शोरूम तक खींचने के लिए, होंडा (Honda) ने इस नवंबर 2025 महीने में अपनी लगभग सभी गाड़ियों पर आकर्षक डिस्काउंट और बड़े लाभों की घोषणा की है. यह ऑफर कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, लॉयल्टी लाभ और एक्सटेंडेड वारंटी में भारी छूट के रूप में दिया जा रहा है, जो 30 नवंबर 2025 तक वैध है.

किस कार पर है सबसे बड़ा Offer?

Honda Elevate (एलिवेट): नई SUV एलिवेट पर ग्राहकों को ₹1.56 लाख तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है! यह अधिकतम लाभ इसके टॉप-ऑफ-द-लाइन ZX ट्रिम (मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों) पर उपलब्ध है. इस ₹1.56 लाख की छूट में ₹35,000 का नकद डिस्काउंट, ₹25,000 का एक्सचेंज बोनस, और साथ ही 7 साल की एक्सटेंडेड वारंटी पर ₹19,000 की छूट शामिल है. इसके अलावा, LED एम्बिएंट लाइट्स और 360-डिग्री कैमरा जैसे एक्सेसरीज़ भी मुफ़्त दिए जा रहे हैं. वहीं, बेस मॉडल SV ट्रिम पर भी ₹38,000 तक का फायदा मिल रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

Honda City (सिटी): होंडा की प्रीमियम सेडान सिटी भी पीछे नहीं है! इसके SV, V और VX ऑटोमैटिक वेरिएंट पर ग्राहकों को ₹1,52,700 तक की बचत का मौका मिल रहा है. इस डील में ₹80,000 तक का कैश डिस्काउंट और एक्सचेंज बोनस शामिल है. साथ ही, सिटी के खरीदारों को भी 7 साल की एक्सटेंडेड वारंटी पर ₹28,700 की बड़ी छूट मिल रही है. हाइब्रिड सिटी पर भी वारंटी में ₹17,000 की छूट उपलब्ध है.

सबसे सस्ती Amaze पर कितनी बचत?

होंडा की एंट्री-लेवल सेडान Amaze (अमेज) भी ग्राहकों को बड़ा फायदा दे रही है. सेकंड-जनरेशन Amaze: इसके S ट्रिम (मैनुअल और ऑटोमैटिक) पर ग्राहक ₹95,000 तक का फायदा उठा सकते हैं. इसमें ₹25,000 का नकद डिस्काउंट और ₹35,000 का एक्सचेंज बोनस मुख्य है. थर्ड-जनरेशन Amaze: नई अमेज के टॉप ZX MT वेरिएंट पर ₹67,000 तक के लाभ दिए जा रहे हैं, जिसमें नकद और एक्सचेंज बोनस दोनों ₹20,000-₹20,000 के हैं.

क्या स्क्रैपेज पॉलिसी का कोई फ़ायदा है?

हाँ! अगर आप अपनी पुरानी कार को स्क्रैप (कबाड़) करके नई होंडा कार खरीदते हैं, तो आपको कम से कम ₹20,000 का अतिरिक्त लाभ मिल सकता है. यह सुविधा एलिवेट, सिटी और अमेज, तीनों गाड़ियों पर उपलब्ध है.

क्यों मिल रही है इतनी बड़ी छूट?

आम तौर पर, कंपनियां त्योहारों के ठीक बाद और साल के अंत (Year End) से पहले स्टॉक खाली करने के लिए ऐसे बड़े डिस्काउंट देती हैं. यह ग्राहकों को अगले साल के मॉडल की तुलना में कम कीमत पर कार खरीदने का एक शानदार मौका देता है.

निष्कर्ष: अगर आप एक नई होंडा कार खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो नवंबर 2025 का यह महीना भारी बचत का बेहतरीन मौका है. लेकिन याद रखें, ये छूट शहर और डीलरशिप के स्टॉक पर निर्भर करती हैं, इसलिए सटीक जानकारी के लिए अपने स्थानीय डीलर से संपर्क करना ज़रूरी है.