सस्ती कार खरीदने का आखिरी मौका, Honda की कारों पर तगड़ा डिस्काउंट चाहिए तो बस एक दिन का मौका

Honda Cars Discount: कंपनी का कहना है कि कारों को बनाने की लागत (input cost) और ऑपरेशनल खर्चों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. पिछले कुछ महीनों से होंडा इन बढ़ते खर्चों का बोझ खुद उठा रही थी ताकि ग्राहकों पर असर न पड़े, लेकिन अब कंपनी के लिए पुरानी कीमतों पर गाड़ियां बेचना मुश्किल हो रहा है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Dec 30, 2025, 07:07 PM IST
Honda Cars Discount: अगर आप होंडा की नई कार सस्ते में खरीदना चाहते हैं तो आपके पास एक दिन का मौका है क्योंकि 31 जनवरी के बाद अगर आप कार खरीदते हैं तो आपको ज्यादा रकम खर्च करनी पड़ेगी. होंडा कार्स इंडिया ने ऐलान किया था कि अगले साल जनवरी 2026 से कंपनी की सभी कारों की कीमतें बढ़ा दी जाएंगी. 

क्यों बढ़ रहे हैं दाम?
कंपनी का कहना है कि कारों को बनाने की लागत (input cost) और ऑपरेशनल खर्चों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. पिछले कुछ महीनों से होंडा इन बढ़ते खर्चों का बोझ खुद उठा रही थी ताकि ग्राहकों पर असर न पड़े, लेकिन अब कंपनी के लिए पुरानी कीमतों पर गाड़ियां बेचना मुश्किल हो रहा है. हालांकि, किस मॉडल पर कितने पैसे बढ़ेंगे, इसकी सटीक जानकारी अभी साझा नहीं की गई है.

होंडा अमेज (Honda Amaze)
होंडा की सबसे सस्ती और पॉपुलर कॉम्पैक्ट सेडान 'अमेज' भी महंगी होने वाली है. फिलहाल इसकी शुरुआती कीमत 7.41 लाख रुपये है जो 10 लाख रुपये (ex-showroom) तक जाती है. इसमें 1.2-लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, जो शहर में ड्राइविंग के लिए बहुत आरामदायक माना जाता है. मध्यमवर्गीय परिवारों के बीच यह कार अपनी मजबूती और माइलेज के लिए काफी मशहूर है.

होंडा सिटी (Honda City)
भारत की पसंदीदा सेडान 'होंडा सिटी' की कीमत भी जनवरी से बढ़ जाएगी. अभी इसकी शुरुआती कीमत 11.95 लाख रुपये है. यह कार अपने प्रीमियम लुक और 1.5-लीटर के दमदार पेट्रोल इंजन के लिए जानी जाती है. इसके अलावा, होंडा की सबसे महंगी और ज्यादा माइलेज देने वाली सिटी हाइब्रिड की कीमत भी बढ़ेगी, जो फिलहाल 19.48 लाख रुपये में बिक रही है.

होंडा एलीवेट (Honda Elevate)
होंडा की नई एसयूवी 'एलीवेट', जिसने मार्केट में आते ही धूम मचा दी है, अब वह भी आपकी जेब पर थोड़ा भारी पड़ेगी. एलीवेट की मौजूदा कीमत 11 लाख रुपये से लेकर 16.67 लाख रुपये के बीच है. इसमें भी वही भरोसेमंद इंजन और गियरबॉक्स मिलता है जो होंडा सिटी में दिया गया है. एसयूवी पसंद करने वालों के लिए यह होंडा का सबसे बेहतरीन विकल्प है.

खरीदने का सही मौका
साल के अंत में कीमतों के बढ़ने की खबर के साथ एक अच्छी बात यह भी है कि अभी डीलरशिप्स पर साल 2025 का बचा हुआ स्टॉक निकालने के लिए भारी डिस्काउंट मिल सकते हैं. अगर आप जनवरी तक का इंतजार करते हैं, तो आपको न केवल नई कीमतें चुकानी होंगी, बल्कि ऑफर्स का फायदा भी शायद न मिले. इसलिए, नई होंडा कार घर लाने का यह सबसे समझदारी भरा समय हो सकता है.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

