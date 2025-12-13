न्यू ईयर से पहले Honda दे रहा छप्परफाड़ कार डिस्काउंट, जो मर्जी वो कार खरीदें और करें भारी बचत

Honda Cars Discount: होंडा कार्स इंडिया इस दिसंबर, अपनी पूरी प्रोडक्ट सीरीज पर साल के आखिर में सबसे बड़ा डिस्काउंट ऑफर कर रही है. ये ऑफर्स महीने के आखिर तक उपलब्ध रहेंगे और ग्राहक इनका फायदा ले सकते हैं. इसमें कैश डिस्काउंट एक्सचेंज बोनस, लॉयल्टी रिवॉर्ड, कॉर्पोरेट बेनीफिट और एक्सटेंडेड वारंटी ऑफर्स का कॉम्बो शामिल है.

होंडा एलिवेट (Honda Elevate)

होंडा एलिवेट पर सबसे ज्यादा डिस्काउंट दिया जा रहा है. टॉप-स्पेक ZX वेरिएंट (मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों) के खरीदार ₹1.36 लाख तक के कुल लाभ उठा सकते हैं. इसमें ₹30,000 तक की नकद डिस्काउंट और ₹45,000 तक का एक्सचेंज बोनस शामिल है. लॉयल्टी और कॉर्पोरेट बेनीफिट, कॉम्प्लिमेंट्री एलईडी एम्बिएंट लाइटिंग, 360-डिग्री कैमरा, और 7-वर्षीय एक्सटेंडेड वारंटी पर ₹19,000 की डिस्काउंट भी इसमें शामिल है.

बेस मॉडल पर लाभ: एंट्री-लेवल SV ट्रिम पर कुल ₹38,000 तक का लाभ मिल रहा है, साथ ही स्क्रैपेज लाभ (कम से कम ₹20,000 या एक्सचेंज बोनस + ₹5,000, जो भी ज्यादा हो).

कीमत: होंडा एलिवेट की कीमत ₹11 लाख से ₹16.46 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच है.

होंडा सिटी (Honda City)

होंडा सिटी के चुनिंदा वेरिएंट्स पर भी दमदार बेनीफिट्स उपलब्ध हैं जिनमें सिटी के SV, V, और VX ऑटोमैटिक वेरिएंट्स पर ₹1.22 लाख तक के कुल लाभ दिए जा रहे हैं. इन फ़ायदों में ₹80,000 की नकद और एक्सचेंज डिस्काउंट , ₹4,000 का लॉयल्टी बोनस, ₹10,000 तक का कॉर्पोरेट लाभ, और 7-वर्षीय एक्सटेंडेड वारंटी पर ₹28,700 का डिस्काउंट शामिल है.

सिटी हाइब्रिड: सिटी हाइब्रिड पर भी कंसेशनल रेट पर समान एक्सटेंडेड वारंटी प्लान मिल रहा है, जिस पर ₹17,000 की डिस्काउंट है.

कीमत: होंडा सिटी लाइनअप की कीमत ₹11.95 लाख से ₹19.48 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच है.

होंडा अमेज़ (Honda Amaze)

होंडा अमेज़ के दोनों जेनरेशन मॉडल पर डिस्काउंट मिल रहा है.

1. थर्ड-जेनरेशन अमेज़:

ZX MT वेरिएंट के खरीदार नकद और एक्सचेंज बोनस समेत कुल ₹81,000 तक की डिस्काउंट का दावा कर सकते हैं (दोनों ₹30,000).

अन्य वेरिएंट: V MT/CVT और ZX CVT जैसे अन्य वेरिएंट पर ₹28,000 तक का लाभ है.

स्क्रैपेज फायदे: सभी वेरिएंट पर कम से कम ₹20,000 का स्क्रैपेज लाभ भी दिया जा रहा है.

कीमत: थर्ड-जेन अमेज़ की कीमत ₹7.40 लाख से ₹10 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच है.

2. सेकंड-जेनरेशन अमेज़:

ऑफर: S ट्रिम (मैनुअल और ऑटोमैटिक) पर ₹89,000 तक के फायदे लिस्टिड हैं. इसमें ₹25,000 नकद डिस्काउंट , ₹35,000 एक्सचेंज बोनस, ₹4,000 लॉयल्टी रिवॉर्ड, ₹10,000 तक कॉर्पोरेट लाभ और 7-वर्षीय एक्सटेंडेड वारंटी पर ₹15,000 की डिस्काउंट शामिल है.

कीमत: इस मॉडल की कीमत ₹6.97 लाख से ₹7.8 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच है.