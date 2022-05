नई Honda कार खरीदने वालों के लिए खुशखबरी, कंपनी ने इन कारों पर दिए जोरदार डिस्काउंट

Honda Car Discounts In May 2022: होंडा कार्स इंडिया ने May 2022 में अपनी कारों पर जोरदार ऑफर्स दिए हैं. जापान की इस वाहन निर्माता ने अपनी सभी कारों पर ये ऑफर्स दिए हैं जो 31 May तक ग्राहकों को मिलने वाले हैं. ये सभी डिस्काउंट होंडा अमेज (Honda Amaze), होंडा सिटी (Honda City) की फिफ्ट और चौथी जनरेशन, होंडा डब्ल्यूआरवी (WR-V) और होंडा जैज (Honda Jazz) पर उपलब्ध कराए गए हैं. Honda Cars India ने इन सभी कारों पर कुल 33,000 रुपये तक के ऑफर्स दिए हैं जो मॉडल और वेरिएंट पर निर्भर करते हैं.

होंडा सिटी पांचवीं जनरेशन

इस सेडान पर कंपनी ने अधिकतम 30,396 रुपये तक डिस्काउंट दिया है. इसमें 5,000 रुपये तक कैश डिस्काउंट, कार एक्सचेंज करने पर 5,396 रुपये का लाभ, पुराने होंडा ग्राहकों को 5,000 रुपये तक लॉयल्टी बोनस, 5,000 रुपये तक होंडा कार एक्सचेंज बोनस, पहले से होंडा कार ग्राहकों को अलग से 7,000 रुपये तक एक्सचेंज डिस्काउंट और 8,000 रुपये तक का कॉर्पोरेट डिस्काउंट शामिल है.

होंडा सिटी चौथी जनरेशन

चौथी पीढ़ी की होंडा सिटी पर कुल 20,000 रुपये तक ऑफर्स दिए गए हैं. कंपनी ने इस कार पर पुराने होंडा ग्राहकों को 5,000 रुपये तक लॉयल्टी बोनस, 7,000 रुपये तक होंडा कार एक्सचेंज ऑफर और 8,000 रुपये तक का कॉर्पोरेट डिस्काउंट दिया है.

होंडा जैज

होंडा ने इस प्रीमियम हैचबैक पर कुल 33,158 रुपये तक का फायदा ग्राहकों को दिया है. इसमें 10,000 रुपये तक कैश डिस्काउंट या 12,158 रुपये तक एफओसी ऐक्सेसरीज, एक्सचेंज बोनस के लिए 5,000 रुपये, होंडा के पुराने ग्राहकों को 5,000 रुपये तक लॉयल्टी बोनस, होंडा कार एक्सचेंज पर 7,000 रुपये और 4,000 रुपये तक कॉर्पोरेट डिस्काउंट दिया है.

होंडा डब्ल्यूआर-वी

कंपनी ने अपनी सब कॉम्पैक्ट SUV होंडा डब्ल्यूआर-वी पर कुल 26,000 तक ऑफर्स दिए हैं जो सभी पेट्रोल वेरिएंट्स पर दिए जा रहे हैं. इनमें कार एक्सचेंज करने पर 10,000 रुपये तक बोनस, पुराने ग्राहकों को 5,000 रुपये तक लॉयल्टी बोनस, होंडा कार एक्सचेंज करने पर 7,000 रुपये तक लाभ और 4,000 रुपये तक का कॉर्पोरेट डिस्काउंट दिया जा रहा है.

होंडा अमेज

अंत में बारी आती है अमेज सब कॉम्पैक्ट सेडान की जिसके सभी वेरिएंट्स पर कंपनी ने कुल 9,000 रुपये तक डिस्काउंट दिया है. इसमें होंडा के पुराने ग्राहकों को 5,000 रुपये तक लॉयल्टी बोनस और 4,000 रुपये तक का कॉर्पोरेट डिस्काउंट 31 May 2022 तक दिया जा रहा है.