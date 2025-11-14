Honda की CB1000 Hornet SP में आई खराबी! कंपनी ने वापस मंगवाईं बाइक्स

Honda CB1000 Hornet SP: होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (HMSI) ने भारतीय बाजार में अपने प्रीमियम आउटलेट बिगविंग (BigWing के जरिए बेची जा रही फ्लैगशिप बाइक CB1000 Hornet SP के लिए एक बड़ा रिकॉल (गाड़ियों को वापस बुलाना) जारी किया है. यह रिकॉल जापानी निर्माता के वैश्विक सर्विस एक्शन के अनुरूप है और विशेष रूप से 2025 में बनी मोटरसाइकिलों को प्रभावित करता है.

क्या है इस रिकॉल की वजह और खतरा?

होंडा के अनुसार, इस समस्या की जड़ एग्जॉस्ट सिस्टम (Exhaust System) से निकलने वाली ओवर हीट है.

मुख्य समस्या: एग्जॉस्ट से निकलने वाली तेज गर्मी के कारण सीट की सतह पर लगा पेंट नरम हो सकता है.

सुरक्षा जोखिम: पेंट नरम होने से गियर चेंज पेडल पिवट बोल्ट (Gear Change Pedal Pivot Bolt) ढीला हो सकता है और अंततः गिर सकता है. यदि ऐसा होता है, तो राइडर्स को गियर शिफ्ट करने में परेशानी हो सकती है या वे बिल्कुल भी गियर शिफ्ट नहीं कर पाएंगे.

सुरक्षा चिंता: यह स्थिति खासकर तेज रफ्तार या भीड़भाड़ वाले शहरी इलाकों में सवारी के दौरान सुरक्षा के लिए एक बड़ा जोखिम पैदा कर सकती है.

होंडा इस समस्या को कैसे ठीक करेगी?

होंडा ने इस समस्या को रोकने के लिए एक सक्रिय कदम उठाया है, जो ग्राहक सुरक्षा के प्रति उसके कामिटमेंट को दिखाता है:

फ्री रिपेयर: कंपनी प्रभावित घटकों का निरीक्षण और प्रतिस्थापन (Inspection and Replacement) पूरी तरह से मुफ्त करेगी.

वारंटी की स्थिति: यह सर्विस मोटरसाइकिल की वारंटी स्थिति की परवाह किए बिना की जाएगी.

सर्विस की शुरुआत: रिकॉल सेवा विशेष रूप से पूरे भारत में होंडा बिगविंग टॉपलाइन (BigWing Topline) डीलरशिप पर जनवरी 2026 से शुरू की जाएगी.

संपर्क: होंडा और उसके बिगविंग डीलर आज से ही ग्राहकों को फोन कॉल, ईमेल और SMS के माध्यम से संपर्क करना शुरू कर देंगे.

ग्राहकों के लिए क्या करना आवश्यक है?

जिन ग्राहकों के पास CB1000 Hornet SP है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे:

VIN सत्यापन: आधिकारिक होंडा वेबसाइट पर अपना VIN (वाहन पहचान संख्या) जांच कर यह सुनिश्चित कर लें कि उनकी बाइक प्रभावित है या नहीं.

अपॉइंटमेंट: सर्विस सेंटर पर देरी से बचने के लिए, ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी सर्विस अपॉइंटमेंट पहले से बुक करा लें.

CB1000 हॉर्नेट SP की खासियतयह प्रीमियम मोटरसाइकिल 999 cc इनलाइन फोर-सिलेंडर इंजन से लैस है, जो 155 bhp की पावर और 107 Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है. बेहतर परफॉर्मेंस अनुभव के लिए इसमें स्लिपर क्लच, bi-directional quick-shifter, होंडा सेलेक्टेबल टॉर्क कंट्रोल (HSTC), और पाँच राइडिंग मोड्स जैसी आधुनिक तकनीकें शामिल हैं.