Honda CB1000F Neo-Retro: क्लासिक लुक में मॉडर्न दम! सड़क पर मुड़-मुड़कर देखेंगे लोग

Honda CB1000F Unveils: क्या होगा जब क्लासिक स्टाइल को आधुनिक टेक्नोलॉजी का तड़का मिले? जवाब है - Honda CB1000F Neo-Retro! लंबे इंतजार के बाद, होंडा ने अपनी इस नई मोटरसाइकिल से पर्दा हटा दिया है. इसे पहले एक कॉन्सेप्ट के तौर पर दिखाया गया था, लेकिन अब इसका प्रोडक्शन मॉडल पूरी तरह से तैयार है. यह बाइक Honda CB1000 Hornet के प्लेटफॉर्म पर बनी है, लेकिन इसे एक एकदम नया, न्यू-रेट्रो (neo-retro) लुक दिया गया है. इसमें केवल स्टाइल ही नहीं बदला गया है, बल्कि इसकी इंजीनियरिंग में भी बदलाव किए गए हैं. ये बाइक भारत में कब आएगी इस बारे में अभी तक कोई भी ऐलान नहीं किया गया है.

डिज़ाइन: रेट्रो क्यों है?

इस बाइक का सबसे बड़ा आकर्षण इसका डिज़ाइन है. Honda CB1000F में आपको एक गोल हेडलाइट, एक सिंगल-पीस स्टेप-अप सीट, ऊपर की ओर उठा हुआ एग्जॉस्ट और एक स्कल्पटेड फ्यूल टैंक मिलेगा. ये सभी डिज़ाइन एलिमेंट्स इसे एक सच्चा न्यू-रेट्रो लुक देते हैं. इसके अलावा, इसमें एक नया सब-फ्रेम डिज़ाइन दिया गया है, जो CB1000 Hornet से अलग है. इस बदलाव के कारण, CB1000F का राइडर ट्रायंगल (बैठने की पोजीशन) भी हॉर्नेट से अलग और शायद ज्यादा आरामदायक है.

फीचर्स और हार्डवेयर: मॉडर्न क्या है?

भले ही इस बाइक का लुक रेट्रो है, लेकिन फीचर्स के मामले में यह पूरी तरह से मॉडर्न है.

फीचर्स में क्या-क्या है?

5-इंच कलर TFT डिस्प्ले: इसमें स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के लिए Honda RoadSync सपोर्ट मिलता है.

LED लाइट्स: पूरी बाइक में ऑल-LED लाइटिंग दी गई है.

कीलेस इग्निशन: चाबी लगाने की झंझट खत्म!

सिक्स-एक्सिस IMU (इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट): यह एडवांस सेंसर बाइक को कई सुरक्षा और कंट्रोल फीचर्स देता है, जैसे कॉर्नरिंग ABS, Honda Selectable Torque Control और मल्टीपल राइडिंग मोड्स.

सस्पेंशन और ब्रेकिंग क्या है?

फ्रंट सस्पेंशन: 41mm Showa SFF-BP अपसाइड-डाउन (inverted) फोर्क.

रियर सस्पेंशन: एक एडजस्टेबल Showa रियर मोनोशॉक.

फ्रंट ब्रेक: Nissin के चार-पिस्टन वाले रेडियल कैलिपर्स के साथ 310mm की फ्लोटिंग डिस्क.

रियर ब्रेक: 240mm की डिस्क और सिंगल-पिस्टन कैलिपर.

इंजन: पावर का दम कैसा है?

नई Honda CB1000F को पावर देने वाला इंजन 1,000cc का इनलाइन फोर-सिलेंडर यूनिट है. यह इंजन असल में 2017-2019 CBR1000RR Fireblade से लिया गया है. हालांकि, इस इंजन में कई मैकेनिकल बदलाव किए गए हैं, ताकि यह रेट्रो कैरेक्टर के साथ बेहतर तालमेल बिठा सके. इन बदलावों के बाद, यह इंजन शानदार 123 hp की पीक पावर और 103 Nm का पीक टॉर्क देता है, जो इसे सड़कों पर बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए काफी है.