CB 125 Hornet बनाम Glamour X: कौन सी बाइक है ज्यादा दमदार और माइलेज में बेस्ट?

Hero Glamour X Vs Honda CB 125 Hornet: भारतीय बाजार में हीरो मोटोकॉर्प ने हाल ही में अपनी नई बाइक Glamour X को लॉन्च किया है. इस मोटरसाइकिल में क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स को जोड़ा गया है. Hero Glamour X का सीधा मुकाबला होंडा की नई बाइक CB 125 Hornet से है. आइए जानते हैं कि कौन-सी बाइक फीचर्स और माइलेज के हिसाब से बेस्ट है.

Hero Glamour X और Honda CB 125 Hornet के फीचर्स इंजन

होंडा CB 125 Hornet बाइक की बात करें, तो इस मोटरसाइकिल में कई सारे नए फीचर्स को जोड़ा गया है. इतना ही नहीं, कंपनी ने इस बाइक को काफी मस्कुलर और स्टाइलिश बनाया है. इस बाइक के फीचर्स की बात करें तो इसमें 4.2-इंच का TFT डिस्प्ले, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन, कॉल, SMS अलर्ट, USB टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट और साइड-स्टैंड इंडिकेटर जैसे फीचर्स को दिया गया है. इस बाइक में 123.94 cc का 4-स्ट्रोक इंजन दिया गया है, जो 11 bhp का पावर और 11.2 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इस बाइक में 5-स्पीड ट्रांसमिशन दिया गया है. हीरो इस बाइक पर 54 kmpl का माइलेज देने का दावा करती है. इस बाइक का कर्ब वजन 124 किलोग्राम है. होंडा CB 125 Hornet में 12 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है.

वहीं Hero Glamour X की बात करें, तो इस बाइक में क्रूज कंट्रोल दिया गया है, जो 125 सीसी सेगमेंट में सबसे सस्ती बाइक बन गई है. इस बाइक के फीचर्स की बात करें तो इस बाइक में तीन राइडिंग मोड्स दिए गए हैं. जैसे- ईको, रोड और पावर. इस मोटरसाइकिल में फुली डिजिटल LCD क्लस्टर, फुल LED लाइट, USB Type-C चार्जिंग पोर्ट, कॉल, SMS अलर्ट, गियर इंडिकेटर, ब्राइटनेस एडजस्टमेंट और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स दिए गए हैं. इस बाइक में 124.7 cc का एयर-कूल्ड सिंगल-सिलेंडर इंजन दिया गया है, जो 11.3 bhp की पावर और 10.5 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इस बाइक में 5-स्पीड ट्रांसमिशन दिया गया है. Glamour X पर कंपनी 65 kmpl माइलेज देने का दावा करती है. इस बाइक का कर्ब वजन 125.5 किलोग्राम है. Glamour X में 10 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलता है.

होंडा CB 125 Horne और Glamour X की कीमत

होंडा CB 125 Hornet बाइक की एक्स-शोरूम कीमत 1,12,000 रुपये हैं. वहीं Hero Glamour X की एक्स-शोरूम कीमत 90,000 रुपये है.