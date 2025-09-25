होंडा CB300R हुई सस्ती, कीमतों में 21,000 की भारी कटौती, जानें अब कितनी कीमत चुकाएंगे ग्राहक

Honda CB300R Price Drop: अगर आप एक पावरफुल और स्टाइलिश बाइक खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है. होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने अपनी पॉपुलर बाइक CB300R की कीमत में बड़ी कटौती की है. अब इस बाइक की कीमत ₹2.40 लाख से घटकर ₹2.19 लाख हो गई है, यानी ग्राहकों को सीधे ₹21,000 का फायदा मिल रहा है. यह बदलाव सरकार द्वारा 350cc से कम की बाइक्स पर GST में कटौती के बाद हुआ है.

क्यों हुआ यह बदलाव?

हाल ही में सरकार ने 350cc तक की मोटरसाइकिलों और स्कूटरों पर जीएसटी दरों में संशोधन किया है. होंडा ने वादा किया था कि वह इस बदलाव का पूरा फायदा ग्राहकों तक पहुंचाएगी. इसी वादे के तहत, CB300R की कीमत में भी कटौती की गई है. इस नई कीमत के साथ, CB300R अब बाजार में अपने प्रतिद्वंदियों जैसे KTM 250 Duke (₹2.12 लाख), Triumph Speed 400 (₹2.50 लाख), और TVS Apache RTR 310 (₹2.21 लाख) से बेहतर मुकाबला कर पाएगी.

जानें CB300R के बारे में

इस बाइक में 286cc का सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन है, जो 31hp की पावर और 27.5Nm का टॉर्क जेनरेट करता है. इसमें 6-स्पीड गियरबॉक्स और स्लिप-असिस्ट क्लच भी मिलता है, जो राइडिंग को स्मूथ बनाता है. यह पहला मौका नहीं है जब इस बाइक की कीमत कम हुई है. पहले इसकी कीमत ₹2.77 लाख थी, जिसे लोकलाइजेशन बढ़ाकर ₹2.40 लाख किया गया था, और अब GST में बदलाव के बाद इसकी कीमत और भी कम हो गई है. हालांकि, जहां CB300R को फायदा हुआ है, वहीं NX500, Rebel 500 और CBR650R जैसी बड़ी बाइक्स की कीमतें GST बढ़ने से बढ़ी हैं.