चीन के बाइक एक्सपो में Honda ने उठाया CB500 Super Four और CBR 500R Four से पर्दा, जानें किन खासियतों से हैं लैस
China International Motorcycle Exhibition 2024: होंडा ने चाइना इंटरनेशनल मोटरसाइकिल एक्ज़िबिशन 2024 में CB500 सुपर फ़ोर और CBR 500R फ़ोर को अनवील कर दिया है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Sep 23, 2025, 02:30 PM IST
China International Motorcycle Exhibition 2024: होंडा ने 2025 चाइना इंटरनेशनल मोटरसाइकिल एक्ज़िबिशन में दो नई मोटरसाइकिलों - होंडा CB500 सुपर फ़ोर और CBR 500R का अनावरण किया है. दोनों मोटरसाइकिलों में 500cc का इंजन लगा है, और इसके साथ ही होंडा 500cc सेगमेंट में इनलाइन-फ़ोर पावर मिल की शुरुआत कर रही है. कथित तौर पर, होंडा ने CBR500R फ़ोर को विशेष रूप से चीनी बाज़ार को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया है, जबकि होंडा CB500 सुपर फ़ोर के बाज़ार विवरण अभी तक सामने नहीं आए हैं.

स्पेसिफिकेशन की बात करें तो, होंडा CB500 सुपर फ़ोर और CBR 500R फ़ोर में नए विकसित 502cc इनलाइन फ़ोर इंजन लगे हैं. हालाँकि, होंडा ने अभी तक इस पावर मिल के सटीक पावर और टॉर्क आउटपुट का खुलासा नहीं किया है. साथ ही, होंडा की नई 500cc वाली दोनों बाइक्स में सेकंड-जेनरेशन होंडा E क्लच तकनीक भी मिलेगी.

होंडा सीबीआर 500आर फोर
डिज़ाइन की बात करें तो, होंडा सीबी500 सुपर फोर एक रेट्रो-स्टाइल वाली स्ट्रीट बाइक है और इसमें होंडा सीबी1000एफ एसई कॉन्सेप्ट का समग्र सिल्हूट और डिज़ाइन हाइलाइट्स बरकरार हैं. वहीं, होंडा सीबीआर 500आर फोर एक फुली फेयर्ड सुपरस्पोर्ट है और ऐसा लगता है कि यह सीबीआर 500आर के मौजूदा संस्करण से प्रेरित है जिसमें ट्विन-सिलेंडर इंजन लगा है.

होंडा सीबी500 सुपर फोर और सीबीआर 500आर फोर में राइड-बाय-वायर थ्रॉटल, होंडा सेलेक्टेबल टॉर्क कंट्रोल (एचएसटीसी) और कई राइडिंग मोड जैसे फीचर्स हैं. होंडा की दोनों बाइक्स में 5-इंच का टीएफटी पैनल भी है, जो होंडा रोडसिंक स्मार्टफोन कनेक्टिविटी फीचर से लैस है.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

HONDA

