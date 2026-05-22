Honda City Facelift Price List: मात्र ₹11.99 लाख के बेस मॉडल से लेकर हाइब्रिड तक, देखें सभी वेरिएंट्स की पूरी प्राइस लिस्ट

नई Honda City Facelift में सबसे ज्यादा बदलाव इसके बाहरी डिजाइन में देखने को मिलते हैं. फ्रंट हिस्से में नया ग्रिल डिजाइन दिया गया है, जो कार को पहले से ज्यादा प्रीमियम और स्पोर्टी लुक देता है. इसके अलावा बंपर को भी नया रूप दिया गया है.
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Honda ने आखिरकार भारतीय बाजार में नई 2026 Honda City Facelift को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 11.99 लाख रुपये रखी है. हालांकि यह पूरी तरह नई जनरेशन मॉडल नहीं है, लेकिन Honda ने इसमें कई ऐसे बदलाव किए हैं जो इसे पहले से ज्यादा आकर्षक और आधुनिक बनाते हैं. मिड-साइज सेडान सेगमेंट में बढ़ती प्रतिस्पर्धा को देखते हुए कंपनी ने इस अपडेट के जरिए City को फिर से मजबूत बनाने की कोशिश की है. नई Honda City में डिजाइन, फीचर्स और टेक्नोलॉजी से जुड़े कई छोटे लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं. हालांकि इंजन और मैकेनिकल सेटअप को पहले जैसा ही रखा गया है.
नई Honda City Facelift में सबसे ज्यादा बदलाव इसके बाहरी डिजाइन में देखने को मिलते हैं. फ्रंट हिस्से में नया ग्रिल डिजाइन दिया गया है, जो कार को पहले से ज्यादा प्रीमियम और स्पोर्टी लुक देता है. इसके अलावा बंपर को भी नया रूप दिया गया है, जिससे फ्रंट प्रोफाइल और आकर्षक नजर आती है. Honda ने LED लाइटिंग एलिमेंट्स में भी कुछ बदलाव किए हैं. नई LED सेटअप की वजह से कार का फ्रंट डिजाइन ज्यादा शार्प और मॉडर्न दिखाई देता है. साथ ही कंपनी ने नए डिजाइन वाले अलॉय व्हील्स भी दिए हैं, जो इसके साइड प्रोफाइल को बेहतर बनाते हैं. हालांकि डिजाइन में बदलाव किए गए हैं, लेकिन पहली नजर में यह अब भी Honda City जैसी ही दिखती है. यही कंपनी का उद्देश्य भी था कि कार की पहचान बरकरार रखते हुए उसे नया और ताजा लुक दिया जाए.
इंटीरियर लेआउट को Honda ने लगभग पहले जैसा ही रखा है, लेकिन फीचर्स लिस्ट में कुछ नए अपडेट शामिल किए गए हैं. कार में बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जो स्मार्टफोन कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है. इसके अलावा डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसी सुविधाएं भी मौजूद हैं. कार में इलेक्ट्रिक सनरूफ भी दिया गया है, जो इस सेगमेंट के ग्राहकों के बीच काफी लोकप्रिय फीचर माना जाता है. Honda का कहना है कि इन नए अपडेट्स से ड्राइविंग अनुभव पहले से ज्यादा सुविधाजनक और आधुनिक हो गया है.
नई Honda City की सबसे बड़ी खूबियों में से एक इसका Honda Sensing ADAS पैकेज है. कंपनी ने लॉन्च के दौरान इस फीचर पर विशेष जोर दिया. ADAS यानी Advanced Driver Assistance System कई आधुनिक सुरक्षा सुविधाएं प्रदान करता है, जो ड्राइविंग को अधिक सुरक्षित बनाने में मदद करती हैं.
इस तकनीक के जरिए कार संभावित टक्कर की चेतावनी देने, लेन में बने रहने में सहायता करने और हाईवे ड्राइविंग को अधिक आरामदायक बनाने जैसे कई काम कर सकती है. यही वजह है कि Honda City अपने सेगमेंट की तकनीकी रूप से उन्नत सेडान में शामिल रहती है.
मैकेनिकल तौर पर नई Honda City पहले जैसी ही है. इसमें वही 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो लंबे समय से अपनी स्मूद परफॉर्मेंस और भरोसेमंदता के लिए जाना जाता है. ग्राहकों को इसमें 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और CVT ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन दोनों विकल्प मिलेंगे. Honda ने इस बार इंजन या पावरट्रेन में कोई बदलाव नहीं किया है. इससे साफ है कि कंपनी का फोकस कार के लुक, फीचर्स और ओवरऑल अपील को बेहतर बनाने पर रहा है.
भारतीय बाजार में Honda City का मुकाबला Hyundai Verna, Volkswagen Virtus और Skoda Slavia जैसी लोकप्रिय सेडान से होगा. नए डिजाइन, अपडेटेड फीचर्स और ADAS तकनीक के साथ Honda को उम्मीद है कि City मिड-साइज सेडान सेगमेंट में अपनी स्थिति और मजबूत करेगी.
नई Honda City के पेट्रोल मैनुअल SV वेरिएंट की कीमत 11.99 लाख रुपये है. V वेरिएंट 13.29 लाख रुपये, ZX वेरिएंट 15.25 लाख रुपये और ZX+ वेरिएंट 16.14 लाख रुपये में उपलब्ध होगा. CVT ऑटोमैटिक विकल्प V वेरिएंट में 14.29 लाख रुपये, ZX वेरिएंट में 16.25 लाख रुपये और ZX+ वेरिएंट में 17.14 लाख रुपये की कीमत पर मिलेगा. वहीं Strong Hybrid ZX+ वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 20.99 लाख रुपये रखी गई है, जो लाइनअप का सबसे महंगा मॉडल है.
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