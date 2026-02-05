Honda City पर 1 लाख से ज्यादा का बंपर डिस्काउंट! डील ऐसी की तुरंत खरीदने दौड़ पड़ेंगे शोरूम

Advertisement
Honda City discount: दुनियाभर में Honda की कारों का एक अलग रुतबा है, और दुनियाभर में कंपनी के लाखों कस्टमर्स हैं. अब कंपनी की तरफ से इसकी सबसे चहेती होंडा सिटी कार पर बंपर डिस्काउंट दिया जा रहा है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Feb 05, 2026, 02:01 PM IST
Honda City discount: अगर आप फरवरी में Honda City खरीदने का मन बना रहे हैं तो आपको बता दें कि इस कार पर तगड़ा डिस्काउंट दिया जा रहा है. अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो इस पर तकरीबन 2 लाख रुपये की बचत की जा सकती है और खरीदारी को और ज्यादा किफायती बनाया जा सकता है. 

कितना है डिस्काउंट 
अगर आप Honda City खरीदते हैं तो इस पर तकरीबन 1.28 लाख रुपये तक के बेनीफिट्स दिए जा रहे हैं, जो आपकी काफी बचत करवा सकते हैं और जिस समय कई कंपनियां अपनी गाड़ियों के दाम बढ़ा रही हैं, वहीं होंडा की कार पर इतना बंपर डिस्काउंट ग्राहकों के लिए एक दमदार डील साबित हो सकता है. आपको बता दें कि इस कार की कीमत 11,95,300 रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है. 

एक्सटीरियर डिजाइन
सिटी स्पोर्ट का बाहरी डिजाइन काफी आक्रामक और स्ट्राइकिंग है. कार के फ्रंट में स्पोर्टी ब्लैक ग्रिल दी गई है, जो इसे रेगुलर मॉडल से अलग बनाती है. इसके अलावा, पीछे की तरफ स्पोर्टी ब्लैक ट्रंक लिप स्पॉयलर और ग्लॉसी ब्लैक शार्क फिन एंटीना दिया गया है. कार की पहचान को खास बनाने के लिए इस पर 'स्पोर्ट' का एक्सक्लूसिव एम्बेलम भी लगाया गया है. मल्टी-स्पोक स्पोर्टी ग्रे अलॉय व्हील्स और ब्लैक ORVMs इसके लुक में चार चांद लगा देते हैं.

प्रीमियम और स्पोर्टी इंटीरियर
कार के अंदर कदम रखते ही आपको स्पोर्टी ब्लैक थीम का एहसास होता है. इसमें रेड स्टिचिंग (लाल सिलाई) के साथ प्रीमियम ब्लैक लेदर सीट्स दी गई हैं, जो स्टीयरिंग व्हील और डोर इंसर्ट्स पर भी देखने को मिलती है. डैशबोर्ड को खास टच देने के लिए डार्क रेड गार्निश और ग्लॉसी ब्लैक AC वेंट्स का इस्तेमाल किया गया है. यह ब्लैक और रेड का कॉम्बिनेशन कार के केबिन को काफी स्पोर्टी और प्रीमियम लुक देता है.

दमदार परफॉर्मेंस
और माइलेज इंजन की बात करें तो 2025 होंडा सिटी स्पोर्ट में 1.5 लीटर का i-VTEC पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो अब E20 ईधन के अनुकूल है. यह इंजन 121 PS की पावर और 145 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. स्मूथ ड्राइविंग के लिए इसमें CVT गियरबॉक्स के साथ पैडल शिफ्टर्स भी मिलते हैं. कंपनी का दावा है कि यह कार 18.4 km/l का शानदार माइलेज देने में सक्षम है, जो शहर और हाईवे दोनों के लिए बेहतरीन है.

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस.

Honda City discount

