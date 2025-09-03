BMW और Audi के मजे देती है Honda की महज 12.38 लाख वाली ये सेडान, माइलेज है 18 kmpl

Honda City: होंडा सिटी (Honda City) भारत में सालों से एक पॉपुलर सेडान बनी हुई है. वजह है दमदार सेफ़्टी के साथ मजबूती और टॉप नॉच फीचर्स जो इसे अपने सेगमेंट की किसी भी सेडान कार से कहीं ज्यादा बेहतर बनाते हैं. कम्फर्ट के मामले में भी होंडा सिटी को काफी पसंद किया जाता है. लेकिन इन सब में भी जो सबसे जरूरी चीज है वो है इसकी कीमत. बेस्ट इन क्लास फीचर्स ऑफर करने वाली इस सेडान की कीमत काफी किफायती है और ये ऑडी और बीएमडब्लू को टक्कर देती है. अगर आप भी इस सेडान को खरीदना चाहते हैं तो आज हम आपको इस बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं.

इंजन और पावर

मौजूद समय में होंडा सिटी की पांचवीं पीढ़ी उपलब्ध है. इंजन की बात करें तो इस सेडान में ग्राहकों को 1.5-लीटर i-VTEC पेट्रोल इंजन मिल जाता है, जो 119 bhp की पावर और 145 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. यह E20 फ्यूल सपोर्ट करता है. ये सेडान e:HEV हाइब्रिड वेरिएंट में भी उपलब्ध है, जो 126 PS की कम्बाइन्ड पावर और 27.26 km/l का शानदार माइलेज देता है. इसमें ग्राहकों को 6-स्पीड मैनुअल या 7-स्पीड CVT (ऑटोमैटिक) ऑप्शन मिल जाता है साथ ही CVT में पैडल शिफ्टर्स भी हैं. पेट्रोल मैनुअल मॉडल के लिए इसका माइलेज 17.8 km/l और CVT के लिए 18.4 km/l (ARAI रेटेड). हाइब्रिड मॉडल का माइलेज 27.26 km/l है.

डिज़ाइन

डिजाइन की बात करीं तो कार में ग्राहकों को डायमंड-चेकर्ड फ्रंट ग्रिल, फुल-LED हेडलैंप्स (6 LED लो बीम और 3 LED हाई बीम), और Z-आकार के LED टेललैंप्स मिल जाते हैं.

फीचर्स

फीचर्स की बात करें तो इसके इंटीरियर में 8-इंच टचस्क्रीन डिस्प्ले इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है जिसमें आपको वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, 8-स्पीकर साउंड सिस्टम मिल जाता है. अन्य फीचर्स की बात करें तो कार में ग्राहकों को ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर AC वेंट्स, इलेक्ट्रिक सनरूफ, लेदर अपहोल्स्ट्री, 7-इंच सेमी-डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, और एम्बिएंट लाइटिंग मिल जाती है.

सेफ़्टी फीचर्स

सेफ़्टी फीचर्स की बात करें तो इस कार में ग्राहकों को कोलिजन मिटिगेशन ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट, एडाप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, ऑटो हाई-बीम, और लीड कार डिपार्चर नोटिफिकेशन जैसे फीचर्स मिल जाते हैं. इसके अलावा कार में 6 एयरबैग्स, ABS के साथ EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, रियर पार्किंग सेंसर और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिल जाता है. कार को ASEAN NCAP से 5-स्टार रेटिंग भी मिल चुकी है.

कीमत

होंडा सिटी की कीमत ₹12.38 लाख से ₹16.65 लाख (एक्स-शोरूम) पेट्रोल मॉडल के लिए और हाइब्रिड वेरिएंट के लिए ₹19.90 लाख है.