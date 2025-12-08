Advertisement
भारत की सड़कों पर फर्राटा भरती दिखी धांसू Honda Civic Type-R! खरीदने के लिए बेताब हुए ग्राहक

Honda Civic Type-R: सड़क पर Civic Type-R का दिखना, Honda की कंपनी के फ्यूचर प्लान बता रहा है. हालांकि, अभी यह साफ़ नहीं है कि यह गाड़ी Honda इंडिया द्वारा आधिकारिक तौर पर टेस्टिंग के लिए मंगाई गई है, या यह केवल किसी कार लवर की है.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Dec 08, 2025, 02:35 PM IST
भारत की सड़कों पर फर्राटा भरती दिखी धांसू Honda Civic Type-R! खरीदने के लिए बेताब हुए ग्राहक

Honda Civic Type-R: परफॉर्मेंस कार के दीवानों के लिए एक बड़ी ख़बर है. दरअसल भारत की सड़कों पर Honda Civic Type-R का लेटेस्ट मॉडल देखा गया है, जिसने देश भर के कार प्रेमियों में हलचल मचा दी है. अपने दमदार लुक और ट्रैक-ओरिएंटेड डिजाइन की वजह से ग्लोबल लेवेल पर ये एक आइकॉन है. ये स्पॉटिंग इसलिए भी जरूरी है क्योंकि Honda Cars India ने हाल ही में कहा है कि है कि वे 2026 से चुनिंदा CBU (Completely Built Unit) मॉडल भारत में लॉन्च करने जा रहे हैं. 

टेस्टिंग या कुछ और?
सड़क पर Civic Type-R का दिखना, Honda की कंपनी के फ्यूचर प्लान बता रहा है. हालांकि, अभी यह साफ़ नहीं है कि यह गाड़ी Honda इंडिया द्वारा आधिकारिक तौर पर टेस्टिंग के लिए मंगाई गई है, या यह केवल किसी कार लवर की है. कंपनी की तरफ से फिलहाल इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. लेकिन, Honda के CBU लॉन्च की रणनीति के तहत इस कार का दिखना बड़ा कदम माना जा रहा है. 

कैसा है नई Civic Type-R का डिज़ाइन?
पिछले मॉडल की तुलना में, नई-जनरेशन की Civic Type-R ने एक बड़ा बदलाव किया है. जहां पिछली Type-R का डिज़ाइन बेहद नुकीला और आक्रामक था, वहीं यह नया मॉडल 11वीं-जनरेशन की Civic पर आधारित है और इसे ज़्यादा परिपक्व (Mature) और एयरोडायनेमिकली क्लीन (Aerodynamically Clean) लुक दिया गया है. डिज़ाइन में फंक्शन को प्राथमिकता दी गई है. इसमें बेहतर एयरफ़्लो के लिए बड़ा ग्रिल, कूलिंग बढ़ाने के लिए बम्पर पर एयर चैनल, और हवा को काटने के लिए एक फंक्शनल स्कूप वाला बोनट शामिल है. साइड प्रोफाइल में हल्के 19-इंच के अलॉय व्हील और दमदार ब्रेकिंग सिस्टम इसे ट्रैक पर मज़बूती देते हैं. पीछे की तरफ, एक बड़ा फिक्स्ड विंग, ब्लैक-आउट डिफ़्यूज़र और तीन एग्जॉस्ट पाइप इसके रेसिंग DNA को दिखाते हैं.

इंटीरियर और इंजन
इंटीरियर में Type-R अपनी आइकॉनिक लाल रंग की थीम को आगे बढ़ाती है. इसमें ख़ास स्यूड-इफेक्ट अपहोल्स्ट्री, स्टीयरिंग व्हील पर सिग्नेचर लाल Honda बैज, और ट्रैक पर ज़बरदस्त सपोर्ट देने वाली स्पोर्ट्स सीटें मिलती हैं. फीचर्स की बात करें तो इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 10.2-इंच का इंफोटेनमेंट डिस्प्ले दिया गया है. अब बात करते हैं इसकी जान यानी इंजन की. यह कार 2.0-लीटर टर्बोचार्ज्ड फोर-सिलेंडर VTEC मोटर से पावर्ड है, जो ज़बरदस्त 315 हॉर्सपावर (hp) और 420 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. यह किसी भी Type-R में अब तक का सबसे शक्तिशाली VTEC टर्बो इंजन है. यह कार फ्रंट-व्हील-ड्राइव (FWD) लेआउट पर चलती है और बेहतर रेव-मैच सिस्टम के साथ 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है.

क्या भारतीय बाज़ार इस 'रेसिंग मशीन' के लिए तैयार है?
Honda Civic Type-R एक खास तरह के ग्राहकों के लिए बनी कार है, जिन्हें बेहतरीन ड्राइविंग अनुभव और रेसिंग परफॉर्मेंस चाहिए. भारत में परफॉर्मेंस कारों के लिए एक छोटा लेकिन बढ़ता हुआ बाज़ार है. यदि Honda इसे CBU रूट के माध्यम से लाती है, तो इसकी कीमत बहुत अधिक (करोड़ों में) होगी. यह देखना रोमांचक होगा कि Honda इस 'हॉट हैच' को आधिकारिक तौर पर पेश करके भारतीय ऑटोमोबाइल सीन में क्या हलचल मचाती है. फिलहाल, कार प्रेमियों के लिए यह स्पॉटिंग एक मीठी उम्मीद की तरह है.

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

Honda Civic Type-R

