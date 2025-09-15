Honda के ये पॉपुलर टू-व्हीलर्स खरीदने के लिए लग रही भीड़, GST घटते ही दनादन हो रही बिक्री

Honda Bikes Price Drop: जीएसटी में संशोधन होने के बाद अब होंडा के टू-व्हीलर्स खरीदने पर आपको बंपर डिस्काउंट दिया जा रहा है.
Trending Photos
Honda Bikes Price Drop: सरकार के 2025 जीएसटी रीविजन के बाद होंडा मोटरसाइकिल्स एंड स्कूटर्स इंडिया ने दुपहिया वाहनों पर डिस्काउंट का ऐलान कर दिया है. ऐसे में सभी होंडा स्कूटरों और बाइकों की कीमतों में 22 सितंबर 2025 से 18,887 रुपये तक की कमी आएगी.
यह भी पढ़ें: नींबू-मिर्ची के चक्कर में पहली मंजिल से गिरी थी थार, जानें अब कौन भरेगा इसका हर्जाना
जीएसटी रीविजन के बाद, 350 सीसी से कम इंजन क्षमता वाले दुपहिया वाहन अब 18 प्रतिशत के टैक्स स्लैब में आ गए हैं, जो पहले 28 प्रतिशत था. इसका मतलब है कि होंडा के लोकप्रिय एक्टिवा स्कूटर, शाइन 125, यूनिकॉर्न और सीडी 350 बाइक्स की कीमतों में भारी कटौती होगी. हालांकि 350 सीसी से ज़्यादा क्षमता वाले दोपहिया वाहनों पर अब 31 प्रतिशत की बजाय 40 प्रतिशत टैक्स लगेगा.
किन टू-व्हीलर्स पर कितना है डिस्काउंट?
होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (HMSI) ने अपनी विभिन्न मॉडलों की कीमतों में जीएसटी कटौती के बाद कीमतें घटाने का ऐलान कर दिया है. एक्टिवा 110 और डियो 110 में क्रमशः 7,874 रुपये और 7,157 रुपये तक की कटौती हुई है, जबकि एक्टिवा 125 और डियो 125 में 8,259 रुपये और 8,042 रुपये की कमी देखी गई है.
यह भी पढ़ें: नई Renault Duster दिवाली में हो सकती है लॉन्च, जानें क्रेटा-सेल्टॉस से कैसे करेगी मुकाबला
शाइन 100 और शाइन 100 डीएक्स में क्रमशः 5,672 रुपये और 6,256 रुपये की कटौती हुई, वहीं लिवो 110 में 7,165 रुपये, शाइन 125 में 7,443 रुपये, और एसपी 125 में 8,447 रुपये की कमी आई है. सीबी125 हॉर्नेट और यूनिकॉर्न में क्रमशः 9,229 रुपये और 9,948 रुपये, एसपी 160 में 10,635 रुपये, और हॉर्नेट 2.0 में 13,026 रुपये की कटौती हुई है. इसके अलावा, एनएक्स200 में 13,978 रुपये, सीबी350 एच’नेस में 18,598 रुपये, सीबी350आरएस में 18,857 रुपये, और सीबी350 में 18,887 रुपये तक की कीमत में कमी की गई है, जो ग्राहकों के लिए राहत लेकर आई है.