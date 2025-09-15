Honda के ये पॉपुलर टू-व्हीलर्स खरीदने के लिए लग रही भीड़, GST घटते ही दनादन हो रही बिक्री
Advertisement
trendingNow12922554
Hindi Newsऑटोमोबाइल

Honda के ये पॉपुलर टू-व्हीलर्स खरीदने के लिए लग रही भीड़, GST घटते ही दनादन हो रही बिक्री

Honda Bikes Price Drop: जीएसटी में संशोधन होने के बाद अब होंडा के टू-व्हीलर्स खरीदने पर आपको बंपर डिस्काउंट दिया जा रहा है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Sep 15, 2025, 08:08 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Honda के ये पॉपुलर टू-व्हीलर्स खरीदने के लिए लग रही भीड़, GST घटते ही दनादन हो रही बिक्री

Honda Bikes Price Drop: सरकार के 2025 जीएसटी रीविजन के बाद होंडा मोटरसाइकिल्स एंड स्कूटर्स इंडिया ने दुपहिया वाहनों पर डिस्काउंट का ऐलान कर दिया है. ऐसे में सभी होंडा स्कूटरों और बाइकों की कीमतों में 22 सितंबर 2025 से 18,887 रुपये तक की कमी आएगी. 

यह भी पढ़ें: नींबू-मिर्ची के चक्कर में पहली मंजिल से गिरी थी थार, जानें अब कौन भरेगा इसका हर्जाना

जीएसटी रीविजन के बाद, 350 सीसी से कम इंजन क्षमता वाले दुपहिया वाहन अब 18 प्रतिशत के टैक्स स्लैब में आ गए हैं, जो पहले 28 प्रतिशत था. इसका मतलब है कि होंडा के लोकप्रिय एक्टिवा स्कूटर, शाइन 125, यूनिकॉर्न और सीडी 350 बाइक्स की कीमतों में भारी कटौती होगी. हालांकि 350 सीसी से ज़्यादा क्षमता वाले दोपहिया वाहनों पर अब 31 प्रतिशत की बजाय 40 प्रतिशत टैक्स लगेगा. 

Add Zee News as a Preferred Source

किन टू-व्हीलर्स पर कितना है डिस्काउंट?

होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (HMSI) ने अपनी विभिन्न मॉडलों की कीमतों में जीएसटी कटौती के बाद कीमतें घटाने का ऐलान कर दिया है. एक्टिवा 110 और डियो 110 में क्रमशः 7,874 रुपये और 7,157 रुपये तक की कटौती हुई है, जबकि एक्टिवा 125 और डियो 125 में 8,259 रुपये और 8,042 रुपये की कमी देखी गई है.

यह भी पढ़ें: नई Renault Duster दिवाली में हो सकती है लॉन्च, जानें क्रेटा-सेल्टॉस से कैसे करेगी मुकाबला

शाइन 100 और शाइन 100 डीएक्स में क्रमशः 5,672 रुपये और 6,256 रुपये की कटौती हुई, वहीं लिवो 110 में 7,165 रुपये, शाइन 125 में 7,443 रुपये, और एसपी 125 में 8,447 रुपये की कमी आई है. सीबी125 हॉर्नेट और यूनिकॉर्न में क्रमशः 9,229 रुपये और 9,948 रुपये, एसपी 160 में 10,635 रुपये, और हॉर्नेट 2.0 में 13,026 रुपये की कटौती हुई है. इसके अलावा, एनएक्स200 में 13,978 रुपये, सीबी350 एच’नेस में 18,598 रुपये, सीबी350आरएस में 18,857 रुपये, और सीबी350 में 18,887 रुपये तक की कीमत में कमी की गई है, जो ग्राहकों के लिए राहत लेकर आई है.

 

 

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Honda Bikes

Trending news

फिर विवादों में आईं बर्खास्त IAS पूजा खेडकर और उनकी मां, जानिए क्या है मामला
puja khedkar
फिर विवादों में आईं बर्खास्त IAS पूजा खेडकर और उनकी मां, जानिए क्या है मामला
Kolkata: सशस्त्र बलों के संयुक्त कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे PM मोदी
PM Modi
Kolkata: सशस्त्र बलों के संयुक्त कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे PM मोदी
जमकर बरसने वाले हैं इंद्र देवता, तेज सुनाई देगी बादलों की गर्जन, इन जगहों पर अलर्ट
Weather
जमकर बरसने वाले हैं इंद्र देवता, तेज सुनाई देगी बादलों की गर्जन, इन जगहों पर अलर्ट
औरंगजेब लवर्स ने दूध से नहलाया पोस्टर, पुलिस ने लिया एक्शन; बोले- ऐसा न होगा दोबारा
Maharashtra
औरंगजेब लवर्स ने दूध से नहलाया पोस्टर, पुलिस ने लिया एक्शन; बोले- ऐसा न होगा दोबारा
ये शहर बनेगा देश की खेल राजधानी, 10 साल में पूरा होगा काम, सरकार ने खींचा खाका
Sports Capital
ये शहर बनेगा देश की खेल राजधानी, 10 साल में पूरा होगा काम, सरकार ने खींचा खाका
कर्नाटक में छिड़ा धर्म, जाति पर सियासी संग्राम,सिद्धारमैया की टिप्पणी पर BJP ने घेरा
Karnataka News
कर्नाटक में छिड़ा धर्म, जाति पर सियासी संग्राम,सिद्धारमैया की टिप्पणी पर BJP ने घेरा
PAK की मांग का कट्टर समर्थक वो 'सेक्युलर' हिंदू, जिसे जिहादियों ने सबसे पहले मारा
India Pakistan partition
PAK की मांग का कट्टर समर्थक वो 'सेक्युलर' हिंदू, जिसे जिहादियों ने सबसे पहले मारा
दिन में तेज गर्मी लेकिन रात में होने लगा ठंड का अहसास; क्या सर्दी ने दी है दस्तक?
weather update
दिन में तेज गर्मी लेकिन रात में होने लगा ठंड का अहसास; क्या सर्दी ने दी है दस्तक?
आतंकियों ने बदली रणनीति, अब घर नहीं बंकरों में छिप रहे, ऐसे चुनौती से निपटेगी सेना
jammu kashmir news
आतंकियों ने बदली रणनीति, अब घर नहीं बंकरों में छिप रहे, ऐसे चुनौती से निपटेगी सेना
असम में हिली धरती, 5.8 तीव्रता के भूकंप से खौफ में आए लोग, घरों से निकलकर भागे
assam earthquake
असम में हिली धरती, 5.8 तीव्रता के भूकंप से खौफ में आए लोग, घरों से निकलकर भागे
;