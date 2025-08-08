Honda की पहली इलेक्ट्रिक बाइक धमाका करने को तैयार, जानें क्या कुछ होगा खास
Advertisement
trendingNow12871666
Hindi Newsऑटोमोबाइल

Honda की पहली इलेक्ट्रिक बाइक धमाका करने को तैयार, जानें क्या कुछ होगा खास

Honda Electric Motorcycle: होंडा भारत में अपनी पहली इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च करने जा रहा है जिसपर हर किसी की नजरें टिकी हुई हैं. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Aug 08, 2025, 06:40 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Honda की पहली इलेक्ट्रिक बाइक धमाका करने को तैयार, जानें क्या कुछ होगा खास

Honda Electric Motorcycle: जानकारी के अनुसार होंडा 2 सितंबर को अपनी पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल पेश कर सकती है. कंपनी की ये पहली एलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है ऐसे में ग्राहकों की नजरे इसपर टिकी हुई हैं. होंडा जिस तरह से ICE मोटरसाइकिल बनाने में अपनी एक्सपर्टीज दिखाता है, वैसी ही एक्सपर्टीज की उम्मीद ग्राहकों को इस अपकमिंग इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल से है. कंपनी ने अपनी इस अपकमिंग ईवी का एक टीज़र जारी किया है जिसमें इस ई-बाइक की कुछ खासियतों को समझा जा सकता है. 

यह भी पढ़ें: 265 की टॉप स्पीड! भारत की अपनी सबसे तेज बाइक, सिर्फ 3 सेकेंड में 100 की रफ्तार

ये हो सकती हैं खासियतें 

होंडा की पहली इलेक्ट्रिक बाइक ईवी फन कॉन्सेप्ट पर आधारित होने की उम्मीद है. टीज़र में एक कैमोफ्लाज वाला प्रोटोटाइप दिखाया गया है जिसमें एक पतला एलईडी हेडलैंप, बार-एंड मिरर और एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल साफ तौर पर देखा जा सकता है. ये डिजाइन देखने में अभी से काफी फ्यूचरिस्टिक नजर आ रहा है और मार्केट में पहले से मौजूद इलेक्ट्रिक बाइक्स का मुकाबला बढ़ने जा रहा है. दरअसल होंडा का वादा है ऐसे में लोगों का ज्यादा उम्मीद रखना भी जायाज है. 

यह भी पढ़ें: TVS M1-S का टीजर आया सामने, 4.3 kWh बैटरी से मिलेगी 150 KM की रेंज; फीचर्स जान उड़ जाएंगे होश!

होंडा ने अभी तक अपनी नई ई-बाइक के टेक्निकल सपेक्स के बारे में किसी भी तरह की जानकारी नहीं शेयर की है, अभी लॉन्च में समय है, ऐसे में कंपनी लॉन्च से कुछ हफ्ते पहले तकनीकी जानकारी दे सकती है. ऐसा माना जा रहा है कि इस इलेक्ट्रिक बाइक में 200 से 300 km की रेंज देखने को मिल सकती है और कम से कम दो बैटरी पैक ऑप्शन भी इसमें दिए जा सकते हैं जिनकी कीमतें एक दूसरे से अलग रहने वाली हैं. इटली में EICMA के दौरान, कंपनी ने संकेत दिया था कि ईवी फन कॉन्सेप्ट का पावर आउटपुट एक मिड साइज की ICE बाइक के बराबर होगा. जानकारी के अनुसार होंडा की पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल यूरोपीय बाजार में लॉन्च होने की उम्मीद है, उसके बाद इसे अलग-अलग देशों में लॉन्च किया जाएगा. 

About the Author
author img
विनीत सिंह

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Electric Motorcycle

Trending news

पहाड़ों से लेकर मैदानों तक बारिश मचाएगी तांडव, इन जगहों पर दिखेगा बरसात का रौद्र रूप
Weather
पहाड़ों से लेकर मैदानों तक बारिश मचाएगी तांडव, इन जगहों पर दिखेगा बरसात का रौद्र रूप
1 करोड़ दो या फिर जेल जाओ... EX ब्वॉयफ्रेंड ने बैंक कर्मचारी से क्यों मांगे? जानें..
mumbai
1 करोड़ दो या फिर जेल जाओ... EX ब्वॉयफ्रेंड ने बैंक कर्मचारी से क्यों मांगे? जानें..
कल्लू-कल्लू कहकर चिढाते थे दोस्त, सुहागरात के Video से दिया जवाब, भौचक्के रह गए लोग
video
कल्लू-कल्लू कहकर चिढाते थे दोस्त, सुहागरात के Video से दिया जवाब, भौचक्के रह गए लोग
आतंक के 'आकाओं' पर कसा शिकंजा; घाटी में दो मददगारों के खिलाफ तय हुए अपराध
jammu kashmir news
आतंक के 'आकाओं' पर कसा शिकंजा; घाटी में दो मददगारों के खिलाफ तय हुए अपराध
टैरिफ विवाद पर भारतीय सांसद की ट्रंप को चुनौती, कहा- अगर भारतीय अमेरिकी व्यवसाय...
Donald Trump
टैरिफ विवाद पर भारतीय सांसद की ट्रंप को चुनौती, कहा- अगर भारतीय अमेरिकी व्यवसाय...
10वीं क्लास के 24 दोस्त, 35 सालों के बाद रियूनियन के लिए पहुंचे उत्तरकाशी और फिर...
Maharashtra
10वीं क्लास के 24 दोस्त, 35 सालों के बाद रियूनियन के लिए पहुंचे उत्तरकाशी और फिर...
CJI कोई डाकघर नहीं...जस्टिस वर्मा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? दिया बड़ा झटका
Supreme Court
CJI कोई डाकघर नहीं...जस्टिस वर्मा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? दिया बड़ा झटका
उत्तरकाशी बना 'रिसर्च लैब': कागजों पर बनता रह गया अर्ली वॉर्निंग सिस्टम
Uttarakhand
उत्तरकाशी बना 'रिसर्च लैब': कागजों पर बनता रह गया अर्ली वॉर्निंग सिस्टम
बिहार ने दिया विपक्ष को एकजुट होने का मौका तो एक्टिव हुई कांग्रेस, BJP को टेंशन?
Congress News
बिहार ने दिया विपक्ष को एकजुट होने का मौका तो एक्टिव हुई कांग्रेस, BJP को टेंशन?
'नहीं पच रही है हार...' राहुल पर BJP का करारा प्रहार, EC पर लगाया था गड़बड़ी का आरोप
Rahul Gandhi
'नहीं पच रही है हार...' राहुल पर BJP का करारा प्रहार, EC पर लगाया था गड़बड़ी का आरोप
;