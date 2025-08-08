Honda की पहली इलेक्ट्रिक बाइक धमाका करने को तैयार, जानें क्या कुछ होगा खास

Honda Electric Motorcycle: जानकारी के अनुसार होंडा 2 सितंबर को अपनी पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल पेश कर सकती है. कंपनी की ये पहली एलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है ऐसे में ग्राहकों की नजरे इसपर टिकी हुई हैं. होंडा जिस तरह से ICE मोटरसाइकिल बनाने में अपनी एक्सपर्टीज दिखाता है, वैसी ही एक्सपर्टीज की उम्मीद ग्राहकों को इस अपकमिंग इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल से है. कंपनी ने अपनी इस अपकमिंग ईवी का एक टीज़र जारी किया है जिसमें इस ई-बाइक की कुछ खासियतों को समझा जा सकता है.

यह भी पढ़ें: 265 की टॉप स्पीड! भारत की अपनी सबसे तेज बाइक, सिर्फ 3 सेकेंड में 100 की रफ्तार

ये हो सकती हैं खासियतें

होंडा की पहली इलेक्ट्रिक बाइक ईवी फन कॉन्सेप्ट पर आधारित होने की उम्मीद है. टीज़र में एक कैमोफ्लाज वाला प्रोटोटाइप दिखाया गया है जिसमें एक पतला एलईडी हेडलैंप, बार-एंड मिरर और एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल साफ तौर पर देखा जा सकता है. ये डिजाइन देखने में अभी से काफी फ्यूचरिस्टिक नजर आ रहा है और मार्केट में पहले से मौजूद इलेक्ट्रिक बाइक्स का मुकाबला बढ़ने जा रहा है. दरअसल होंडा का वादा है ऐसे में लोगों का ज्यादा उम्मीद रखना भी जायाज है.

यह भी पढ़ें: TVS M1-S का टीजर आया सामने, 4.3 kWh बैटरी से मिलेगी 150 KM की रेंज; फीचर्स जान उड़ जाएंगे होश!

होंडा ने अभी तक अपनी नई ई-बाइक के टेक्निकल सपेक्स के बारे में किसी भी तरह की जानकारी नहीं शेयर की है, अभी लॉन्च में समय है, ऐसे में कंपनी लॉन्च से कुछ हफ्ते पहले तकनीकी जानकारी दे सकती है. ऐसा माना जा रहा है कि इस इलेक्ट्रिक बाइक में 200 से 300 km की रेंज देखने को मिल सकती है और कम से कम दो बैटरी पैक ऑप्शन भी इसमें दिए जा सकते हैं जिनकी कीमतें एक दूसरे से अलग रहने वाली हैं. इटली में EICMA के दौरान, कंपनी ने संकेत दिया था कि ईवी फन कॉन्सेप्ट का पावर आउटपुट एक मिड साइज की ICE बाइक के बराबर होगा. जानकारी के अनुसार होंडा की पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल यूरोपीय बाजार में लॉन्च होने की उम्मीद है, उसके बाद इसे अलग-अलग देशों में लॉन्च किया जाएगा.