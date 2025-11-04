धूम मचा देगा Honda Elevate ADV Edition, सड़क पर निकलते ही मुड़-मुड़कर देखेंगे लोग

Honda Elevate ADV Edition: होंडा कार्स इंडिया ने अपनी लोकप्रिय एसयूवी एलिवेट का नया एडीवी एडिशन भारत में लॉन्च कर दिया है. यह विशेष संस्करण टॉप-एंड ZX ट्रिम पर आधारित है और इसे डीलर-स्तर की फिटमेंट के रूप में उपलब्ध कराया गया है, जिसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत ₹15.29 लाख है. एडीवी एडिशन को मेटियोरॉइड ग्रे मैटेलिक और लूनर सिल्वर मैटेलिक के मोनो-टोन और डुअल-टोन, दोनों रंग विकल्पों में पेश किया गया है.

कीमत और पावरट्रेन

एडीवी एडिशन में वही 1.5L iVTEC पेट्रोल इंजन दिया गया है जो स्टैंडर्ड मॉडल में है, जिसमें मैनुअल (MT) और CVT दोनों गियरबॉक्स के विकल्प मिलते हैं. मैनुअल मोनो-टोन वेरिएंट की कीमत ₹15.29 लाख और CVT मोनो-टोन की कीमत ₹16.46 लाख है. वहीं, डुअल-टोन विकल्प ₹20,000 के प्रीमियम पर उपलब्ध हैं, जिसमें मैनुअल वर्जन ₹15.49 लाख और CVT मॉडल ₹16.66 लाख (सभी एक्स-शोरूम) में मिलता है.

एक्सक्लूसिव डिज़ाइन और फीचर्स एडीवी एडिशन को रेगुलर मॉडल से अलग दिखाने के लिए कई कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं. एक्सटीरियर में ऑरेंज एक्सेंट के साथ ऑल-ब्लैक ग्रिल, हुड और फ्रंट डोर्स पर एडीवी टेरेन डेकल, ऑरेंज एक्सेंट वाले ग्लॉसी ब्लैक अलॉय व्हील्स, ऑरेंज फॉग लैंप गार्निश, और टेलगेट पर एडीवी एडिशन एम्ब्लेम शामिल है. डुअल-टोन वेरिएंट में ऑल-ब्लैक ट्रीटमेंट रूफ रेल्स, ORVMs, विंडो लाइन और C-पिलर पर भी जारी रहता है. इंटीरियर में, ऑल-ब्लैक केबिन थीम को ऑरेंज स्टिचिंग और एक्सेंट के साथ एक स्पोर्टी लुक दिया गया है. इसमें ऑरेंज स्टिचिंग और एडीवी लोगो वाली ऑल-ब्लैक सीट्स, ऑरेंज गियर सराउंड गार्निश, और एक अद्वितीय एडीवी टेरेन पैटर्न इल्युमिनेटेड पैनल जैसी सुविधाएँ मिलती हैं. ZX ट्रिम पर आधारित होने के कारण, इसमें 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट, होंडा सेंसिंग ADAS सूट, 7-इंच सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 8-स्पीकर साउंड सिस्टम जैसे सभी प्रीमियम फीचर्स भी बरकरार हैं.