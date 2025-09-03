दिवाली से पहले Honda ने खेला बड़ा दांव, इस मजबूत SUV में कर दिए ये धांसू अपडेट्स

2025 Honda Elevate: होंडा कार्स इंडिया ने त्योहारी सीज़न की शुरुआत से ठीक पहले अपनी एलिवेट एसयूवी को अपडेट कर दिया है. बदलाव की बात करें तो इसमें नया इंटीरियर थीम ऑप्शनल, अपडेटेड अपहोल्स्ट्री और ट्रिम पीस देखने को मिलने वाला है. जापानी कार निर्माता ने इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी जोड़े हैं. इन सभी बदलावों से एसयूवी और ज्यादा दमदार हो जाएगी.

ग्राहकों को मिलेंगे ये बड़े बदलाव

एलिवेट के लुक में किए गए बदलावों में एक नया 'अल्फा-बोल्ड प्लस ग्रिल' शामिल है, जिसमें मोटे क्रोम बॉर्डर के साथ एक वर्टिकल 9-स्लैट डिज़ाइन है, जो फ्लोटिंग हॉरिजॉन्टल लाइनों की जगह लेता है. अल्फा-बोल्ड प्लस ग्रिल, सिग्नेचर ब्लैक एडिशन को छोड़कर, एलिवेट के सभी ट्रिम लेवल में एक ऑप्शनल एक्सेसरी के रूप में उपलब्ध होगी, जिसमें अब ग्रिल स्टैंडर्ड के तौर पर शामिल है.

इसके साथ ही, ब्रांड ने एक नया क्रिस्टल ब्लैक पर्ल रंग विकल्प भी जोड़ा है, जिसे सबसे पहले एलिवेट ब्लैक एडिशन में पेश किया गया था, और अब यह बेस SV पेट्रोल-मैनुअल वेरिएंट को छोड़कर सभी ट्रिम्स के लिए उपलब्ध है. ओब्सीडियन ब्लू पर्ल और प्लैटिनम व्हाइट पर्ल रंग विकल्पों की तरह, क्रिस्टल ब्लैक पर्ल की कीमत 8,000 रुपये अतिरिक्त है.

ये खासियतें होंगी शामिल

अंदर, टॉप-टियर एलिवेट ZX वेरिएंट में अब एक नया 'आइवरी' रंग शामिल है जिसमें सफ़ेद लेदरेट सीटें और डैशबोर्ड व डोर लाइनर्स के लिए सॉफ्ट-टच मटीरियल शामिल हैं. इस नए अपडेट के साथ एलिवेट के लिए एक तीसरा इंटीरियर रंग विकल्प जुड़ गया है, क्योंकि होंडा पहले टैन और ब्लैक विकल्प उपलब्ध कराती थी। एलिवेट ZX के लिए 360-डिग्री कैमरा और 7-रंग की एम्बिएंट लाइटिंग जैसे फ़ीचर अभी भी वैकल्पिक हैं.

एलिवेट V और VX ट्रिम लेवल में दिए गए शैडो बेज फ़ैब्रिक अपहोल्स्ट्री की जगह अब डैशबोर्ड और डोर लाइनर्स के लिए ब्लैक फ़ैब्रिक अपहोल्स्ट्री और सफ़ेद सॉफ्ट-टच मटीरियल का इस्तेमाल किया गया है. इसके अलावा, एलिवेट सिग्नेचर ब्लैक एडिशन में अब मानक के रूप में 7-रंग की एम्बिएंट लाइटिंग शामिल है.

होंडा ने इस अपडेट के साथ कोई मैकेनिकल बदलाव नहीं किया है. 2025 एलिवेट में अभी भी एक 1.5-लीटर, 4-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन लगा है जो 121 hp और 145 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. यह 6-स्पीड मैनुअल या CVT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आता है। इसके साथ, इस SUV की शुरुआती कीमत 11.91 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है.