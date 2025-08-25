Honda Elevate vs Grand Vitara: कौन सी SUV है आपके लिए बेस्ट? जानें फीचर्स, इंजन और कीमत
Honda Elevate vs Maruti Grand Vitara: आज हम Honda Elevate और Maruti Grand Vitara. कार के फीचर्स, माइलेज, इंजन और कीमत के बारे में बताएंगे कि कौन-सी कार पैसे के हिसाब से बेस्ट होने वाली है. 

Written By  Md Shahzad khan|Last Updated: Aug 25, 2025, 07:51 PM IST
Honda Elevate vs Maruti Grand Vitara: आप भी एक नई कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं, लेकिन कंफ्यूज हैं कि कौन-सी कार खरीदना बेस्ट होगा, तो यह खबर आपके लिए ही है. दरअसल, आज हम मारुति और होंडा की दो गाड़ियां लेकर आए हैं- Honda Elevate और Maruti Grand Vitara. हम इस स्टोरी में दोनों कार के फीचर्स, माइलेज, इंजन और कीमत के बारे में बताएंगे, जिसके बाद आप बड़ी  आसानी से अपने लिए कार सेलेक्ट कर सकते हैं.

Honda Elevate और Maruti Grand Vitara फीचर्स और इंजन

होंडा Elevate की फीचर्स की बात करें तो इस  कार में LED हेडलाइट, DRLs, LED टेल लैंप, शार्क फिन एंटीना, सनरूफ, कीलेस एंट्री, पावर विंडो, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 10.25 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, रियर एसी वेंट और एयर प्‍यूरीफायर जैसे फीचर्स दिए गए हैं. इस कार में 1.5 लीटर का  पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 121 bhp का पावर और 145 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इस कार पर कंपनी 15.31 kmpl का माइलेज देने का दावा करती है. होंडा Elevate कार में 40 लीटर का फ्यूल टैंक के साथ 458 लीटर का बड़ा बूट स्पेस भी मिलता है.

वहीं Maruti Grand Vitara के फीचर्स की बात करें तो इस कार में पावर स्टीयरिंग, वेंटिलेटेड सीट, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, पार्किंग सेंसर, कीलेस एंट्री, ऑटोमैटिक हेडलैंप, एलईडी हेडलैंप, DRLs, 360 डिग्री कैमरा और 6 एयरबैग्स जैसे फीचर्स दिए गए हैं. इस कार में 1462 सीसी-1490 सीसी का इंजन दिया गया है, जो 87-101.64 bhp का पावर 121.5 Nm-139 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. कंपनी के मुताबिक यह कार 27.97 kmpl का माइलेज देती है. इस कार में 45 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है और 373 लीटर का बूट स्पेस मिलता है.

 Honda Elevate और Maruti Grand Vitara की कीमत

Honda Elevate कार को खरीदने के लिए आपको (एक्स-शोरूम) 11.91 लाख रुपये है, जबकि टॉप मॉडल के लिए (एक्स-शोरूम) 15.41 लाख रुपये खर्च करने होंगे. वहीं Maruti Grand Vitara का (एक्स-शोरूम) कीमत 11.42 लाख रुपये से 20.68 लाख रुपये तक है.

