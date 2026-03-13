Honda को 70 साल में पहली बार हुआ भारी घाटा, अब इलेक्ट्रिक कारों से फोकस हटाने की तैयारी में कंपनी

Honda Loss in EV Sector: जापानी ऑटोमोबाइल दिग्गज होंडा मोटर कंपनी ने बड़ा चौंकाने वाला खुलासा किया और बताया है कि 1950 के दशक में एंट्री के बाद से कंपनी को पहली बार ईयरली लॉस हुआ है. इस खबर के बाहर आते ही बाजार में कंपनी के शेयरों में 6 प्रतिशत से ज्यादा गिरावट दर्ज की गई. रिपोर्ट के अनुसार, होंडा को अपनी EV स्ट्रेटजी में बड़े बदलावों के चलते 16 बिलियन डॉलर का भारी खर्च और नुकसान उठाना पड़ सकता है.

क्यों फेल हुई पुरानी इलेक्ट्रिक स्ट्रेटजी

कंपनी ने अपनी आधिकारिक घोषणा में उन कारणों के बारे में बताया जिनकी वजह से उन्हें पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा. होंडा के अनुसार, अमेरिका में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर मिलने वाली टैक्स छूट का खत्म होना और पेट्रोल-डीजल से जुड़े नियमों में ढील दिया जाना उनके लिए बड़ा झटका साबित हुआ. इसके अलावा, उत्तरी अमेरिका में इलेक्ट्रिक कारों की मांग में आई अचानक कमी के कारण कंपनी को अपने कुछ खास इलेक्ट्रिक मॉडल्स के डेवलपमेंट और लॉन्चिंग को बीच में ही रोकना पड़ा है.

चीन में बढ़ा मुकाबला

सिर्फ अमेरिका ही नहीं, बल्कि एशियाई बाजारों में भी होंडा को कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. चीन के बाजार में लोकल कंपनियों के साथ बढ़ते मुकाबले ने होंडा की स्थिति को कमजोर कर दिया है. कंपनी ने माना है कि उसे चीन में अपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम करनी पड़ सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये कंपनियां भी कर रही हैं तैयारी

खास बात ये है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेकर स्ट्रेटजी बदलने में सिर्फ होंडा ही अकेली कंपनी नहीं है. फोर्ड और स्टेलेंटिस जैसी दिग्गज कंपनियां भी हाल के दिनों में अपनी ईवी प्लान में बदलाव का एलान कर चुकी हैं.

भारत के लिए क्या है होंडा का प्लान?

भारतीय मार्केट की बात करें तो होंडा की स्ट्रेटजी में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. जानकारी और प्राप्त रिपोर्टों की मानें तो कंपनी हमारे देश में कंप्लीट इलेक्ट्रिक कारों की जगह 'हाइब्रिड' (पेट्रोल+इलेक्ट्रिक) मॉडल्स पर ज्यादा फोकस करने की तैयारी कर रही है. दरअसल भारत में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी या व्यवस्था ठीक तरीके से ना होने की वजह से ग्राहक इलेक्ट्रिक कार खरीदने में काफी कम दिलचस्पी दिखा रहे हैं. नतीजतन कंपनी अपने ईवी प्रोजेक्ट्स से रिसोर्स हटाकर उन्हें हाइब्रिड लाइनअप को मजबूत करने में लगा सकती है. हालांकि, होंडा का मोटरसाइकिल डिपार्टमेंट अभी भी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, जो कारों के कारोबार में हो रहे नुकसान की कुछ हद तक भरपाई करने में मदद कर रहा है.