Honda उतारेगा इलेक्ट्रिक बाइक्स का बाप, जोर-शोर से शुरू की टेस्टिंग

Honda electric motorcycle: होंडा ने यूरोपीय सड़कों पर अपनी पहली फुल साइक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, EV FUN कॉन्सेप्ट की टेस्टिंग शुरू कर दी है. पहली बार EICMA 2024 में शोकेस की गई ये नेकेड EV 500cc बाइक के बराबर पावर जेनरेट करेगी, जिसमें CCS2 क्विक चार्जिंग का भी फीचर है. होंडा ने यूरोप में टेस्ट की जा रही EV FUN कॉन्सेप्ट की नई तस्वीरें और वीडियो जारी किए हैं, जो इसकी पहली फुल साइज इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की शुरुआती स्टेज दिखाता है. अभी इसे लॉन्च में कुछ समय लग सकता है.

EV FUN कॉन्सेप्ट को पहली बार मिलान में EICMA 2024 में एक फुल साइक की EV के रूप में पेश किया गया था, जो प्रदर्शन के मामले में 500cc पेट्रोल मोटरसाइकिल के बराबर है. इसमें एक फिक्स्ड बैटरी पैक और CCS2 ऑटोमोबाइल-ग्रेड क्विक चार्जिंग का फीचर है.

इस साल की शुरुआत में, होंडा ने एक कैमोफ्लाज टेस्टिंग मॉडल का टीज़र जारी किया था जिससे ये पता चलता है कि कंपनी इसके प्रोडक्शन के लिए तैयार है. टीज़र में इसके TFT डैशबोर्ड, हॉरिजॉन्टल LED DRL, सिंगल-साइडेड स्विंगआर्म और 150-सेक्शन वाले पिरेली डियाब्लो रोसो 3 टायरों वाले 17-इंच के पहिये दिखाए गए थे.

इस बाइक की टेस्टिंग पर मासात्सुगु तनाका नजर बनाए हुए हैं, कर रहे हैं, जो आधिकारिक वीडियो में राइडर के रूप में दिखाई दे रहे हैं. तनाका ने होंडा में दो दशक से ज़्यादा समय बिताया है और CBR600RR, CBR1000RR फ़ायरब्लेड, गोल्ड विंग, VFR1200F, अफ्रीका ट्विन और NT1100 जैसे प्रतिष्ठित मॉडलों को बेहतर बनाया है. 2022 से, उन्होंने होंडा के इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में डायनैमिक टेस्टिंग को लीड किया है और ICE मोटरसाइकिल की तकनीक को EV क्षेत्र में लागू किया है.