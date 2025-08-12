Honda ने 25 साल पूरे होने पर उतारा एक्टिवा 110, एक्टिवा 125 और SP125 का एनिवर्सरी एडिशन

Honda Activa anniversary edition: होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (HMSI) ने एक्टिवा 110 और एक्टिवा 125 स्कूटरों के साथ-साथ SP125 मोटरसाइकिल के 25 साल पूरे होने पर एडिशन लॉन्च कर दिए हैं. तीनों मॉडलों की बुकिंग शुरू हो गई है और ग्राहकों को डिलीवरी अगस्त के अंत तक शुरू हो जाएगी.

एनिवर्सरी एडिशन की कीमतें

होंडा एक्टिवा 110 25 साल पूरा होने पर एडिशन - 92,565 रुपये

होंडा एक्टिवा 125 25 साल पूरा होने पर एडिशन - 97,270 रुपये

होंडा SP125 25 साल पूरा होने पर एडिशन - 1,02,516 रुपये

एक्टिवा 110 और एक्टिवा 125 के बॉडी पैनल पर विशेष एनिवर्सरी ग्राफिक्स, आगे की तरफ ब्लैक क्रोम फिनिश और फ्रंट पैनल पर 25 साल की एनिवर्सरी का लोगो है. अलॉय व्हील्स पाइराइट ब्राउन मेटैलिक रंग में आते हैं. सीट और इनर पैनल्स में कैफ़े-ब्राउन/ब्लैक फिनिश है, जो एक्टिवा 110 के रंग वेरिएंट पर निर्भर करता है, जबकि एक्टिवा 125 में यह केवल ब्लैक फिनिश में है.

SP125 के 25 साल की सालगिरह वाले एडिशन मॉडल में अपडेटेड कलर एक्सेंट के साथ बॉडी पैनल पर एनिवर्सरी ग्राफिक्स, फ्यूल टैंक पर 25 साल की सालगिरह का लोगो और पाइराइट ब्राउन मेटैलिक फिनिश वाले अलॉय व्हील्स हैं. तीनों मॉडल्स में एलईडी हेडलैंप, 4.2 इंच का टीएफटी डिस्प्ले और यूएसबी टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट है. ये केवल डीएलएक्स वेरिएंट में उपलब्ध हैं और दो रंगों - पर्ल साइरन ब्लू और मैट स्टील ब्लैक मेटैलिक में उपलब्ध हैं.

इंजन और पावर

एक्टिवा 110 में 109.51 सीसी का इंजन है, जो 7.88 एचपी की पावर और 9.05 एनएम का पीक टॉर्क जेनरेट करता है. एक्टिवा 125 का 123.92 सीसी इंजन 8.31 एचपी की पावर और 10.5 एनएम का पीक टॉर्क जेनरेट करता है. एसपी125 में 123.94 सीसी का इंजन है, जो 10.73 एचपी की पावर और 10.9 एनएम का पीक टॉर्क जेनरेट करता है. एक्टिवा रेंज में सीवीटी गियरबॉक्स का इस्तेमाल किया गया है, जबकि एसपी125 में 5-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है.