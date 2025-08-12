Honda ने 25 साल पूरे होने पर उतारा एक्टिवा 110, एक्टिवा 125 और SP125 का एनिवर्सरी एडिशन
Advertisement
trendingNow12877433
Hindi Newsऑटोमोबाइल

Honda ने 25 साल पूरे होने पर उतारा एक्टिवा 110, एक्टिवा 125 और SP125 का एनिवर्सरी एडिशन

Honda Activa anniversary edition: होंडा एक्टिवा भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाला स्कूटर है, जबकि होंडा SP125, 125cc सेगमेंट में सबसे प्रभावशाली मॉडलों में से एक है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Aug 12, 2025, 02:20 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Honda ने 25 साल पूरे होने पर उतारा एक्टिवा 110, एक्टिवा 125 और SP125 का एनिवर्सरी एडिशन

Honda Activa anniversary edition: होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (HMSI) ने एक्टिवा 110 और एक्टिवा 125 स्कूटरों के साथ-साथ SP125 मोटरसाइकिल के 25 साल पूरे होने पर एडिशन लॉन्च कर दिए हैं. तीनों मॉडलों की बुकिंग शुरू हो गई है और ग्राहकों को डिलीवरी अगस्त के अंत तक शुरू हो जाएगी.

एनिवर्सरी एडिशन की कीमतें 

होंडा एक्टिवा 110 25 साल पूरा होने पर एडिशन - 92,565 रुपये

होंडा एक्टिवा 125 25 साल पूरा होने पर एडिशन - 97,270 रुपये

होंडा SP125 25 साल पूरा होने पर एडिशन - 1,02,516 रुपये

एक्टिवा 110 और एक्टिवा 125 के बॉडी पैनल पर विशेष एनिवर्सरी ग्राफिक्स, आगे की तरफ ब्लैक क्रोम फिनिश और फ्रंट पैनल पर 25 साल की एनिवर्सरी का लोगो है. अलॉय व्हील्स पाइराइट ब्राउन मेटैलिक रंग में आते हैं. सीट और इनर पैनल्स में कैफ़े-ब्राउन/ब्लैक फिनिश है, जो एक्टिवा 110 के रंग वेरिएंट पर निर्भर करता है, जबकि एक्टिवा 125 में यह केवल ब्लैक फिनिश में है.

SP125 के 25 साल की सालगिरह वाले एडिशन मॉडल में अपडेटेड कलर एक्सेंट के साथ बॉडी पैनल पर एनिवर्सरी ग्राफिक्स, फ्यूल टैंक पर 25 साल की सालगिरह का लोगो और पाइराइट ब्राउन मेटैलिक फिनिश वाले अलॉय व्हील्स हैं. तीनों मॉडल्स में एलईडी हेडलैंप, 4.2 इंच का टीएफटी डिस्प्ले और यूएसबी टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट है. ये केवल डीएलएक्स वेरिएंट में उपलब्ध हैं और दो रंगों - पर्ल साइरन ब्लू और मैट स्टील ब्लैक मेटैलिक में उपलब्ध हैं.

इंजन और पावर 

एक्टिवा 110 में 109.51 सीसी का इंजन है, जो 7.88 एचपी की पावर और 9.05 एनएम का पीक टॉर्क जेनरेट करता है. एक्टिवा 125 का 123.92 सीसी इंजन 8.31 एचपी की पावर और 10.5 एनएम का पीक टॉर्क जेनरेट करता है. एसपी125 में 123.94 सीसी का इंजन है, जो 10.73 एचपी की पावर और 10.9 एनएम का पीक टॉर्क जेनरेट करता है. एक्टिवा रेंज में सीवीटी गियरबॉक्स का इस्तेमाल किया गया है, जबकि एसपी125 में 5-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है.

About the Author
author img
विनीत सिंह

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Honda Activa

Trending news

सोनिया के करीबी.. कांग्रेसी के बेटे ने PM के लिए जो कहा, राहुल को पसंद नहीं आएगा
Faisal Patel
सोनिया के करीबी.. कांग्रेसी के बेटे ने PM के लिए जो कहा, राहुल को पसंद नहीं आएगा
SC केकुत्तों को हटाने वाले आदेश पर बिगड़े राहुल गांधी, अमानवीय बताया फैसला
Stray dogs
SC केकुत्तों को हटाने वाले आदेश पर बिगड़े राहुल गांधी, अमानवीय बताया फैसला
तीसरे बच्चे पर गाय और 50 हजार का इनाम, इस सांसद ने किया ऐसा ऐलान, PM मोदी हुए मुरीद
Appalanaidu Kalisetti
तीसरे बच्चे पर गाय और 50 हजार का इनाम, इस सांसद ने किया ऐसा ऐलान, PM मोदी हुए मुरीद
अहिल्याबाई होल्कर: एक ऐसी महारानी जिन्होंने शिवलिंग की पूजा, सेवाभाव और नारी सम्मान
Ahilyabai holkar
अहिल्याबाई होल्कर: एक ऐसी महारानी जिन्होंने शिवलिंग की पूजा, सेवाभाव और नारी सम्मान
सड़कछाप आदमी... PAK आर्मी चीफ मुनीर पर ओवैसी का अटैक; भारत सरकार से की ये अपील
Asaduddin Owaisi
सड़कछाप आदमी... PAK आर्मी चीफ मुनीर पर ओवैसी का अटैक; भारत सरकार से की ये अपील
जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ तीन सदस्यीय समिति गठित, जानिए क्‍या होता है महाभियोग?
Justice Yashwant Varma
जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ तीन सदस्यीय समिति गठित, जानिए क्‍या होता है महाभियोग?
60 हजार लोगों का नरसंहार.... प्रियंका गांधी का आरोप, इजरायली राजदूत ने दिया जवाब
priyanka gandhi
60 हजार लोगों का नरसंहार.... प्रियंका गांधी का आरोप, इजरायली राजदूत ने दिया जवाब
कौन हैं 124 साल की मिंता देवी? नाम-फोटो की टीशर्ट पहन प्रियंका ने किया प्रदर्शन
priyanka gandhi
कौन हैं 124 साल की मिंता देवी? नाम-फोटो की टीशर्ट पहन प्रियंका ने किया प्रदर्शन
मुंह में कपड़ा भरकर गैंगरेप, जिस्म को...सरला भट का कुसूर क्या था? राक्षस भी रो पड़ता
Sarla Bhat
मुंह में कपड़ा भरकर गैंगरेप, जिस्म को...सरला भट का कुसूर क्या था? राक्षस भी रो पड़ता
महुआ से विवाद के बीच विपक्षी प्रदर्शन से गायब कल्याण बनर्जी.. ममता का नाम लेकर बोले
Kalyan Banerjee
महुआ से विवाद के बीच विपक्षी प्रदर्शन से गायब कल्याण बनर्जी.. ममता का नाम लेकर बोले
;