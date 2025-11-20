Honda चुपके से बना रही Yamaha के टक्कर की बाइक, भारत में आ सकती है धांसू CB150R!

Honda CB150R: भारतीय दोपहिया बाज़ार में इन दिनों 'नियो-रेट्रो' मोटरसाइकिल सेगमेंट का क्रेज तेज़ी से बढ़ रहा है. ये वो गाड़ियाँ हैं जो पुरानी क्लासिक बाइक्स जैसा लुक देती हैं, लेकिन इनमें आधुनिक टेक्नोलॉजी और पावरफुल इंजन का इस्तेमाल किया जाता है. देश के युवा ग्राहक इन मोटरसाइकिलों को काफी पसंद कर रहे हैं, यही वजह है कि कई बड़ी कंपनियाँ इस सेगमेंट में अपनी नई पेशकश उतार रही हैं. Yamaha ने इस बढ़ती दिलचस्पी को देखते हुए अपनी पहली नियो-रेट्रो स्पोर्ट मोटरसाइकिल XSR 155 को भारत में लॉन्च कर दिया है, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत लगभग ₹1.50 लाख है.

XSR 155 का एकलौता मुकाबला कौन?

फ़िलहाल, Yamaha XSR 155 भारतीय बाज़ार में 150cc सेगमेंट की एकमात्र नियो-रेट्रो स्पोर्ट मोटरसाइकिल है. यह अपनी आकर्षक डिज़ाइन और दमदार इंजन के दम पर बाज़ार में अपनी जगह बना रही है. यह वही जाना-पहचाना 155 cc, लिक्विड-कूल्ड इंजन इस्तेमाल करती है जो Yamaha R15 V4 और MT-15 V2.0 में भी दिया गया है. यह इंजन 18.1 bhp की जबरदस्त पावर और 14.2 Nm का टॉर्क पैदा करता है, जो इसे इस सेगमेंट में सबसे पावरफुल बनाता है. ट्रांसमिशन के लिए इसमें स्लिप-एंड-असिस्ट क्लच के साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स मिलता है.

क्या Honda CB150R है Yamaha का असली चैलेंजर?

बाज़ार में चर्चा है कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी दोपहिया निर्माता कंपनी Honda ने अपनी CB150R मोटरसाइकिल का पेटेंट भारत में करवा लिया है. हालाँकि, Honda ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी लॉन्चिंग की घोषणा नहीं की है, लेकिन यह मोटरसाइकिल पहले से ही कई दक्षिण-पूर्व एशियाई बाज़ारों में बिक रही है. अगर यह भारत में लॉन्च होती है, तो यह सीधे तौर पर XSR 155 को टक्कर देगी और मुकाबला बेहद रोमांचक हो जाएगा.

XSR 155 और CB150R में कौन है ज्यादा दमदार?

यदि हम इंजन की तुलना करें, तो Honda CB150R, Yamaha XSR 155 से थोड़ी कम पावरफुल है. Honda में 149 cc का लिक्विड-कूल्ड इंजन है, जो 15.8 bhp की पावर और 13.6 Nm का टॉर्क देता है. दोनों ही बाइक्स में 6-स्पीड गियरबॉक्स, USD (अपसाइड-डाउन) फ्रंट फोर्क, मोनोशॉक सस्पेंशन और फ्रंट-रियर डिस्क ब्रेक दिए गए हैं. हालाँकि, XSR 155 को Deltabox Chassis पर बनाया गया है और इसमें डुअल-चैनल ABS की सुविधा भी है.

परफॉर्मेंस और डाइमेंशन के मामले में Yamaha XSR 155 और Honda CB150R दोनों के बीच कुछ महत्वपूर्ण अंतर हैं. XSR 155, CB150R से ज्यादा दमदार है, क्योंकि यह 18.1 bhp की अधिकतम पावर और 14.2 Nm का टॉर्क जनरेट करती है, जबकि CB150R का आउटपुट 15.8 bhp पावर और 13.6 Nm टॉर्क तक सीमित है. फ्यूल टैंक क्षमता में भी XSR 155 का पलड़ा भारी है, जिसमें 10 लीटर का बड़ा टैंक दिया गया है, जबकि CB150R में 8.5 लीटर का थोड़ा छोटा टैंक मिलता है. हालाँकि, Honda CB150R वजन में XSR 155 (137 kg) से हल्की है, जिसका कर्ब वजन 124 kg है. भारतीय सड़कों के हिसाब से, XSR 155 का 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, CB150R के 139 mm ग्राउंड क्लियरेंस की तुलना में काफी बेहतर है, जो खराब रास्तों पर सुरक्षा और कम्फर्ट के लिहाज से महत्वपूर्ण है.

डिज़ाइन और डायमेंशन में किसका पलड़ा भारी?

डायमेंशन की बात करें तो दोनों ही मोटरसाइकिलें 17-इंच के अलॉय व्हील्स पर चलती हैं. Honda CB150R हल्की है (124 kg), लेकिन इसका ग्राउंड क्लियरेंस (139 mm) XSR 155 (170 mm) की तुलना में काफी कम है, जो भारतीय सड़कों के लिए एक चिंता का विषय हो सकता है. XSR 155 का फ्यूल टैंक (10 लीटर) भी CB150R (8.5 लीटर) से बड़ा है, जिसका मतलब है कि लंबी यात्रा के लिए XSR 155 बेहतर विकल्प हो सकती है. अगर Honda अपनी CB150R को भारत में लाती है, तो कंपनी को कीमत और फीचर्स के मामले में कड़ी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी.